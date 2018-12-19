Поверженный генерал Саргсяна в новом статусе - Пашинян испытывает нехватку кадров - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Новые власти в Армении продолжают оккупационную политику своих предшественников, свято веря в то, что самостоятельно оккупировали азербайджанские земли. Армянские политиканы считают себя авторами территориальных притязаний к соседним государствам, не видя или предпочитая не видеть, что являются всего лишь марионеткой в чужих руках. Фотографируясь в различных ракурсах на оккупированных землях Азербайджана, официальные лица Армении, похоже, не ведают, что творится в рядах армянской армии, или для них это стало обыденным явлением.

С одной стороны, Армения не скрывает желания вступить в НАТО, с другой, хочет остаться в ОДКБ под крылом России. Исполняющий должность премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается быть в составе североатлантического альянса: "Тем не менее, мы продолжим плотно сотрудничать с Альянсом". И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян выразил намерение закупать оружие у США. Вторя ему, Никол Пашинян отметил, что готов рассмотреть такое предложение, если таковое поступит. Одновременно, Армения ведет борьбу за пост генсека ОДКБ. Грезя выйти из-под влияния Кремля, армяне не имеют ни сил, ни воли претворить в жизнь свои мечтания. С военным союзом все обстоит так же. От НАТО армяне не могут отвести взгляда, а к России и ОДКБ – тянут в мольбе руки. Но на двух стульях, как известно, не усидишь. В этой неопределенной ситуации Армения напоминает подростка, гадающего на ромашке – "любит – не любит". То ли податься в НАТО, то ли остаться в ОДКБ, то ли искать счастья в ЕС, то ли кинуться в объятия Евразийского экономического союза. Армения мечет карты, раскладывает пасьянсы и все без толку.

Тем временем, майский переворот ничуть не изменил к лучшему ситуацию в армии страны. То есть даже по прошествии более 7 месяцев обстановка все та же. Дошло до того, что Никол Пашинян назначил своим советником генерала, уволенного экс-президентом Сержем Саргсяном. После поражения в апрельских боях миф о несокрушимости армянской армии был развеян. Все это привело в итоге к свержению Саргсяна и зачистке высших эшелонов власти. Еще в апреле 2016-го Серж Саргсян отстранил от занимаемых должностей некоторых высокопоставленных офицеров. 26 апреля 2016 года Саргсян уволил заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению Алика Мирзабекяна, начальника службы связи генерал-майора Комитаса Мурадяна и начальника разведуправления Генштаба Аршака Карапетяна. Были арестованы генерал Мелс Чилингярян, полковник службы обеспечения Мгер Папян, полковник Армен Маргарян, глава автомобильной службы отдела управления вооружения ВС полковник Давид Абраамян.

18 декабря Никол Пашинян назначил себе советником уволенного Саргсяном Аршака Карапетяна. Армянские СМИ называли его главной военной фигурой, повинной в разгромном поражении в апрельских боях и понесенных потерях: "Oн должен быть наказан. Однако вместо этого вновь оказался на коне".

Стоит отметить, что в феврале 2018 года Карапетян был назначен военным атташе посольства Армении в России. Выходит, Пашинян хочет восполнить недостаток военных кадров лицами, в свое время наказанными Саргсяном. Или это шаг Пашиняна в сторону России? Ни для кого не секрет, что армянская армия находится под контролем России. Аршак Карапетян некогда был ответственным лицом в области разведки. В этом смысле, вероятно, что он связан с соответствующими структурами России. Назначив Карапетяна своим советником, Пашинян тем самым дает понять Москве, что не ведет скрытой от нее деятельности и в военной сфере приближен к России.

В этой связи хочется обратить внимание на негативные моменты в армянской армии. Министерство обороны сообщило о том, что с 1 по 18 декабря в различные медицинские учреждения были размещены 7 получивших ожоги военнослужащих. Еще один солдат был переведен из реанимации в госпиталь в связи с сердечно-легочной недостаточностью. За последние два дня еще двое военных были доставлены в Центральный военный госпиталь с пулевыми ранениями. В армянской печати также была распространена информация о ранении старшим лейтенантом Г.М. из табельного оружия солдата-контрактника Армена Арутюняна. Сообщалось о том, что 26-летний военнослужащий Вардан Шахназарян был госпитализирован с пулевым ранением. Отмечалось, что он предпринял попытку самоубийства.

В начале декабря группу армянских военнослужащих накрыло снежной лавиной. Был найден труп лишь одного из них.

Военнослужащий армянской армии Гор Агванович Саркисян 1987 года рождения, служивший в рядах армянских войск с 1 декабря 2016 года, скончался от огнестрельного ранения. Все эти факты красноречиво говорят о положении дел в армянской армии. То есть в Армении верят или, точнее, хотят верить в то, что военнослужащие в подобном состоянии способны удерживать в оккупации азербайджанские территории. Более того, Армения хочет прыгнуть выше головы. Ситуация, в которую армяне сами вогнали себя, препятствует и развитию региона в целом. Нехватка кадров, суициды среди военнослужащих, моральная опустошенность солдат, поиски альтернативных путей закупок вооружения, скандалы, связанные с уже купленным оружием и техникой, подтверждают смуту в рядах армии. Выход из создавшегося положения есть. Этот путь начинается с отказа от болезненных и надуманных притязаний. Однако блок "Выход" Никола Пашиняна все еще блокирует этот выход.