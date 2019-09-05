Эксперт: Озвученная Пашиняном стратегия до 2050 года преследует популистские цели - КОММЕНТАРИЙ

Стратегические цели Армении до 2050, озвученные премьером Николом Пашиняном, являются популистскими и имеют под собой скорее политическую основу, нежели экономическую.

В начале августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге на оккупированных азербайджанских территориях в Нагорном Карабахе, представил так называемые стратегические цели, которые должны быть достигнуты Арменией к 2050 году.

В частности, глава армянского правительства указал на необходимость увеличения населения до 5 млн. человек, создания 1,5 млн. рабочих мест, полного искоренения бедности в стране. Наряду с этим Н.Пашинян заявил о превращении страны в промышленную страну, роста ВВП в 15 раз, увеличении зарплаты в 7 раз, доведении числа туристов до 15 млн. человек, проведении ряда спортивных мероприятий международного плана и ряде других целей.

Азербайджанский экономист Рашад Гасанов заявил Report, что цели у Н.Пашиняна достаточно амбициозные, однако их реализация маловероятна.

"Думаю, можно добиться таких цифр в номинальном исполнении, потому что потеря веса у армянской драмы, уровень инфляции, дефляция ВВП показывает это, однако если говорить о реальном темпе роста, то цифры, представленные Пашиняном, невозможны", - подчеркнул он.

По его словам, армянское правительство все еще молодое и ищет поддержки у населения в различных направлениях, так как до сих пор полностью не укрепилось.

"Именно поэтому, судя по всему, при подготовке данной стратегии выставлялись подобные маловыполнимые, скорее популистские цели", - добавил Р.Гасанов.

Необходимо отметить, что в раскрываемой Н.Пашиняном стратегии главным элементом является заявление о росте ВВП примерно в 15 раз в течение следующих 30 лет. По мнению экспертов, в том числе и армянских, это очень преувеличенная и не имеющая никаких перспектив цель. Подобная цифра, не имеющая под собой никаких экономических обоснований, без учета прогнозов международных организаций, является популистской.

Экономист Рашад Гасанов "Скорее тут большую роль сыграл политический фактор, нежели экономический, так как цели выставлены слишком высокие."

Р.Гасанов подчеркнул, что сегодняшний ВВП на душу населения Армении составляет 2,5 тысяч долларов США.

"Есть различные подсчеты в номинальном исчислении. Согласно исследованию, доллар США в ближайшие 30 лет сильно потеряет в своей стоимости. В этом случае заявленная Пашиняном цифра в 6,6 тысяч долларов вполне вероятна, так как на фоне проседания курса доллара объем ВВП на душу населения в долларах может вырасти", - сказал эксперт.

По прогнозам МВФ, тенденция доминирования импорта над экспортом в торговых операциях в Армении будет продолжать расти. Данный процесс является основным фактором, препятствующий социально-экономическому развитию страны.

Надо отметить, что изложенные армянским премьером шаги, необходимые для снижения тенденции зависимости от природных ресурсов, невозможно реализовать на практике, так как в структуре экспорта Армении в 2018 году лежат сырье и полуфабрикаты горнодобывающей промышленности (23%), природный газ и другие металлы (12,8%), табачные изделия (11,2%), напитки (9,63%), что в лишний раз подтверждает примитивность экономической модели страны. В 2016-2018 годах доля упомянутых продуктов составляла более 50% общего экспорта.

Если говорить о 15 млн. туристов в Армении в будущем посредством посредством проведения различных спортивных мероприятий и привлечением иностранных инвестиций в туристический сектор, то необходимо напомнить, что согласно анализу самих армянских экспертов, 62% гостей, посещающих страну в качестве иностранных туристов, являются этническими армянами, живущими в различных странах мира. Вероятность сохранения подобной тенденции высока, привлекательность Армении по отношении к другим странам региона Южного Кавказа до сих пор остается низкой, поэтому реализация подобных обещаний невозможна.

Р.Гасанов в целом считает, что команда Пашиняна достаточно популистски подошла к вопросу подготовки стратегии и ее пунктов.

"Скорее тут большую роль сыграл политический фактор, нежели экономический, так как цели выставлены слишком высокие", - резюмировал он.