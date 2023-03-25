Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину

После того, как Международный уголовный суд вынес решение об аресте президента России Владимира Путина в странах, признающих решения этого учреждения, разные страны по-разному отреагировали на постановление суда. Конституционный суд Армении объявил

После того, как Международный уголовный суд вынес решение об аресте президента России Владимира Путина в странах, признающих решения этого учреждения, разные государства по-разному отреагировали на постановление суда. А Конституционный суд Армении признал соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). И теперь президент РФ Владимир Путин может быть арестован в Армении.

Как известно, Армения уже много лет является форпостом России и "под крылом" этого государства реализует свою политику, в том числе и захватнические амбиции.

Время от времени официальный Ереван прибегал к помощи Москвы. Однако нынешний премьер-министр Никол Пашинян при каждом удобном случае вставляет палки в колеса Кремлю. Высказывания главы армянского правительства об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Армения, а также прямое и косвенное обвинение руководителя Кремля в поражении Армении во Второй карабахской войне - являются проявлениями скользкой политики Еревана.

Представители Кремля, включая В.Путина, неоднократно отмечали, что Армения является их близким партнером. Нынешняя риторика Армении, в том числе поддержка решения об аресте российского лидера, - не что иное, как удар в спину.

Интересно, что, несмотря на подобные выходки Н.Пашиняна, Россия по-прежнему покровительствует Армении. В качестве наиболее яркого примера тому можно привести российских военных в Карабахе, помогающих армянским сепаратистам.

Имеет ли это смысл?

С началом войны в Украине Россия все больше изолируется от цивилизованного мира. Подавляющее большинство мировых лидеров разорвали связи с главой Кремля. И на этом фоне заявление Конституционного суда Армении стало еще одним ударом для России.

Находящаяся в тяжелом положении Москва уже должна понять, что дружба с Ереваном не сложится.

Говорят, если армянский политик называет вас другом, он хочет вас ударить ножом, если же он называет вас братом, он уже ударил вас.

Это выражение полностью описывает деятельность нынешнего правительства Армении, в том числе и поведение Н.Пашиняна.

Совершенно понятно, что подобный шаг Еревана в отношении В.Путина направлен на то, чтобы понравиться Западу. Возможно, Армении это удалось. Но надо также сказать, что Пашинян рубит сук, на котором сидит.

Возможно, теперь политика России в отношении Армении изменится. В противном случае официальный Ереван продолжит бросать камни в спину Кремля. А камень брошенный вслед, угодит в пятку.