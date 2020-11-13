Пашинян делает ставку на силовиков-капитулянтов – роли меняются

Спустя 2 года 7 месяцев на политической авансцене в Армении могут смениться роли. До апреля 2018 года нынешний глава правительства Никол Пашинян заискивал перед Западом, выступая против структур, где верховодит Россия, в частности, против Евразийского эко

Спустя 2 года 7 месяцев на политической авансцене в Армении могут смениться роли. До апреля 2018 года нынешний глава правительства Никол Пашинян заискивал перед Западом, выступая против структур, где верховодит Россия, в частности, против Евразийского экономического союза и ОДКБ. Антироссийская деятельность Пашиняна нашла поддержку в лице противников России в Армении и экс-президента Левона Тер-Петросяна.

Хотя Запад и расценил произошедшую в 2018 году смену власти в Армении как “демократическую революцию”, однако деятельность Пашиняна разочаровала даже их. Вопреки стараниям армянского лобби и чарам Ким Кардашьян президент США Дональд Трамп так и не принял армянского премьера. Пашинян оказался на распутье - то ли на Запад припуститься, то ли к России ластиться. Выбор оказался для него нелегким. Не найдя ничего лучше, армянский премьер решил эскалировать нагорно-карабахский конфликт. Начать войну, предварительно не укрепив свои позиции в тылу, то есть в высших эшелонах власти, было роковой ошибкой Пашиняна. Частая смена глав Службы национальной безопасности красноречиво свидетельствует о том, что ситуация в правительстве Армении довольно шаткая.

После заключенной 10 ноября трехсторонней договоренности по нагорно-карабахскому конфликту, в Ереване вспыхнули волнения. Армянская общественность предприняла попытку провести акцию протеста против подписания Пашиняном этого документа, однако полиция встретила демонстрантов дубинками. Организаторами выступили экс-директор Службы национальной безопасности, председатель партии "Родина" Артур Ванецян, его соратник, бывший министр иностранных дел Армении Вардан Восканян, лидер партии "Процветающая Армения”, миллионер Гагик Царукян и другие. Организаторы акции протеста были ненадолго задержаны, а после выпущены на свободу. И немудрено – ведь ни для кого не секрет их лояльность России. Так что вполне вероятно, что новая политическая власть в Армении будет состоять из ставленников Москвы.

Прозападный Пашинян пришел на смену российского ставленника Саргсяна. Однако после поражения Армении в 44-дневных боях роли на политической авансцене в Армении стали меняться. Ныне пророссийски настроенные Артур Ванецян, Гагик Царукян и их окружение выступают против Пашиняна, требуя его отставки. Наиболее примечательна в этом контексте позиция Левона Тер-Петросяна. Он считался “серым кардиналом” и “главным советником” правительства Пашиняна. Но в ходе выступления на заседании возглавляемой им партии "Армянский национальный конгресс" Тер-Петросян заявил, что "Мой шаг" тянет Армению в неминуемую пропасть. По словам Тер-Петросяна, пашиняновцы еще не осознали, какое преступление совершили против всего армянского народа. Армянский премьер стремительно теряет соратников.

Задержание организаторов акции протеста в Армении - это попирание демократических ценностей в Армении. В стране создается полицейский режим. Говоря о причинах, побудивших его подписать договоренность, Пашинян заявил, что таковым было желание Генштаба, просившего его остановить военные действия. Тем самым армянский премьер нашел защиту в лице силовиков. В этой связи вполне вероятно, что силовики будут поддерживать Пашиняна в дальнейших политических процессах в стране. Заручившись их поддержкой, Пашинян грозит оппозиции и пытается перекрыть им ходы к Москве. Пока еще действующий армянский премьер пытается убедить общественность своей страны в том, что оппозиция обеспокоена вовсе не поражением, а задалась целью свергнуть его.

Так, 2 года 7 месяцев назад “демократическую революцию” в Армении с пеной у рта отстаивали Франция, Германия, Греция, греческий Кипр, Канада и другие страны, входящие в западный блок. Ряд государств, в том числе и эти силы, поддержали оккупантов и в ходе военных действий. Но и это не спасло Армению. Армянская армия потерпела сокрушительное поражение в 44-дневной войне. Азербайджанский солдат в одиночку сломил сопротивление армянских войск, развенчав мифы о непобедимости армянской армии.

Война унесла много жизней. Потворствовавшие оккупанту, на протяжении многих лет лившие воду на мельницу армянского сепаратизма и терроризма, разделяют ответственность за содеянное ими.

А тем временем в Ереване зашкаливает политическая напряженность. Оппозиция требует свергнуть нынешнюю власть в стране. Теперь капитулировавшему Пашиняну предстоит борьба с пророссийскими оппозиционерами...