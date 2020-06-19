Пашинян, Бабаян, Сефилян - сборище контрабандистов - КОММЕНТАРИЙ

Сотрудничество Никола Пашиняна с армянами, проживающими в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, внешне не кажется предосудительным или криминальным. Но оккупация азербайджанских земель и попустительство этой оккупации - большое преступление.

Недавно друг Пашиняна Самвел Бабаян был приведен армянской общиной в Карабахе на должность. С.Бабаян родился 5 марта 1965 года в Ханкенди, позже принял армянское гражданство. Он сыграл ведущую роль в оккупации Лачина и Шуши. С.Бабаян по кличке "Сямо" представляет партию "Дашинк" в Карабахе. Он считался одним из наиболее приближенных людей Сержа Саргсяна. В 2000 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за покушение на жизнь лидера армянского сепаратистского режима в Карабахе - Аркадия Гукасяна, однако, побыв под арестом 4 года, был помилован и отпущен на свободу.

"Сямо" также был фигурантом уголовного дела в 2017 году. Он и два его подельника были осуждены за контрабанду российского зенитно-ракетного комплекса "Игла". В ходе расследования выяснилось, что лица, доставившие ЗРК "Игла" в Армению, действовали по указке С.Бабаяна, который впоследствии был осужден на 6 лет. Вся эта история находилась под пристальным вниманием Грузии. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Грузии задержали 40-летнего гражданина Армении Роберта А., находившегося в розыске по делу о контрабанде ЗРК "Игла" через территорию Грузии. Следствие по этому уголовному делу продолжается.

Об армянской контрабанде повествует и книга "Нарко Карабах" (“Narco Karabakh”) британского автора Гарольда Кейна. Книга вышла в свет в 2019 году. Автор отмечает, что ни одна страна на постсоветском пространстве не получала столько помощи, сколько Армения. Гарольд Кейн также коснулся слезливого письма Саргсяна президенту США Бараку Обаме в 2014 году.

"Когда представитель этого этноса на Кавказе протягивает одну руку в знак дружбы, в другой он непременно держит гранату и даже целый арсенал оружия", - отмечает автор. По словам Гарольда Кейна, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк отмечала, что в рамках различных программ Армении было выделено гуманитарной и технической помощи на сумму более 2 миллиардов долларов, что является самой крупной суммой на душу населения на всем постсоветском пространстве.

"Выделив Армении эти 2 млрд долларов, Соединенные Штаты полагали, что поддерживают союзника на постсоветском пространстве. Возможно, тем самым был предотвращен рост российского влияния в Ереване. Однако, несмотря на оказанную помощь, в решающий момент официальный Ереван встал на сторону Москвы”, - отметил автор и привел в пример встречу между президентами России и Армении в 2015 году. Он напомнил о том, что Саргсян после той встречи объявил о намерении Армении вступать не в Евросоюз, а в Евразийский Экономический Союз под патронажем России.

В книге подчеркивается, что Армения продолжает закупать российское оружие, став "стратегическим спутником Москвы". Автор напомнил, что несмотря на введенное в отношении Армении эмбарго оружия, Россия продолжала поставки вооружения в эту страну. В 2005 году правоохранительные органы США арестовали Артура Соломоняна и группу армянских контрабандистов по факту контрабанды из Еревана оружия российского производства. Согласно обвинению, выдвинутому ФБР Соломоняну, он и группа его подельников намеревались продать в Америке 200 гранат из тех, что были куплены ими у российских военных в Чечне. "Торговля оружием давно превратилась в прибыльный бизнес. Один из местных торговцев по имени Жирайр Сефилян привозил в страну оружие и продавал его по самой высокой цене. В Ереване он известен как дилер многих иностранных групп", - отметил автор книги, подчеркнув, что представитель сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Самвел Бабаян наладил поставки оружия в Иран и другие страны транзитом через Грузию. Британский исследователь писал: "Участие Армении в незаконной торговле оружием уже вызвало последствия международной значимости. Так, в 2018 году правоохранительные органы Испании провели широкомасштабные операции против армянской мафии в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте и Албасете".

Так кто же такой Жирайр Сефилян? Ему 53 года, он "бывший командир" "Шушинского спецназа".10 декабря 2006 года Жирайр вместе со своим соратником Варданом Малхасяном был признан виновным в насильственном свержении государственной власти, незаконном ношении оружия и приговорен к полутора годам лишения свободы. 7 апреля 2005 года Сефилян и 4 его подельника были арестованы по обвинению в привлечении людей к массовым беспорядкам. Европейский суд по правам человека принял постановление, гласившее о нарушении прав Сефиляна. Несмотря на выдвинутые в отношении него серьезные обвинения, он был освобожден спустя месяц. В 2015 году Сефилян был приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы, но впоследствии срок его заключения был сокращен до двух лет. Тогда 12 депутатов парламента Армении, в том числе лидер партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян", миллионер Гагик Царукян, добились его освобождения под залог в тысячу долларов. После смены власти в 2018 году, Жирайр Сефилян стал любимчиком Никола Пашиняна. Как гласит известная поговорка "Рыбак рыбака видит издалека". Это в полной мере относится к Николу Пашиняну, Самвелу Бабаяну и Жирайру Сефиляну.

В последнее время имя премьер-министра Армении Никола Пашиняна фигурирует в скандалах с контрабандой оружия, сигарет и алмазов. Экс-посол Армении в Ватикане и "по совместительству" зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Микаэль Минасян заявил о том, что после скандала с контрабандой сигарет и алмазов Никол Пашинян вовлек Армению в контрабанду оружием. "Армения имеет право покупать оружие у России по ценам внутреннего рынка. Армения и российская армия могут покупать у российских производителей оружие и боеприпасы по одинаковым ценам. Эти цены отличаются от международных цен до 65%".

По словам Минясяна, Н.Пашинян поручил это дело Давиду Галстяну: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян уполномочил Давида Галстяна через Министерство обороны и дает ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем это так, 100 единиц оружия. Затем Республика Армения покупает с офшора Давида Галстяна, допустим 60 из этих 100 видов, и эти 60 единиц оружия прибывают в Армению. А те первоначально заказанные 40, за которые не было оплачено, Давид Галстян, у которого уже есть договоренность с третьей страной, прямо из России отправляет в третью страну, например, в ОАЭ... После этой третьей страны оружие оказывается в четвертой, где после произведения выстрелов, - а все специалисты знают, что возможно по номерам узнать всю предыдущую историю оружия, - после использования оружия в четвертой стране в России узнают, что проданное Армении оружие оказалось в четвертой стране". По словам бывшего посла, чтобы не портить отношения с Арменией, Россия решила наказать этих мафиози. Так, официальная Москва объявила Давида Галстяна "персоной нон-грата" и запретила ему въезжать на территорию России в течение 10 лет.

В деле о контрабанде также фигурирует имя одного из главарей армянских вооруженных формирований в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Самвела Бабаяна.

Международное сообщество, в частности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Однако ставленники Никола Пашиняна попустительствуют контрабандистам и преступникам. Ни США, ни Россия, ни Франция так и не высказывались по поводу участия в этом грандиозном скандале Пашиняна, Бабаяна и Сефиляна. Получается, им на руку участие этой троицы. Или кто тогда вызволил Самвела Бабаяна и Жирайра Сефиляна из тюрьмы?!

Ведь, как говорится, вор должен сидеть в тюрьме.