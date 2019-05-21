​Партнерство Азербайджана и ЕС: Что требует от нас Европа?

Европейский Союз (ЕС) является одним из важных партнеров для Азербайджана, на долю которого приходится 40% торгового оборота страны. В то же время Азербайджан - крупнейший торговый партнер Евросоюза в регионе Южного Кавказа. На долю страны приходится 75% от общего объема товарооборота ЕС со странами региона.

Об этом рассказал Report эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя соглашение о стратегическом партнерстве, которое планируют подписать Азербайджан и Европейский союз.

По его словам, при подписании соглашения между ЕС и Азербайджаном важно учитывать и экономические интересы Азербайджана: "Наиболее обсуждаемые в СМИ вопросы это цены на энергоносители и предоставление субсидий. Хотя Азербайджан и богат энергоресурсами, с другой стороны, это аграрная страна, поэтому власти намерены развивать субсидирование данного сектора. В самом ЕС около 45% бюджетных средств поступают в виде субсидий в аграрный сектор".

Если Азербайджан сократит субсидирование сельского хозяйства...

Байрамов отмечает, что аграрный сектор является уязвимым и нуждается в субсидиях: "37,8% трудоспособного населения в Азербайджане занято в сельском хозяйстве. Если Азербайджан снизит или прекратит субсидирование сектора, это может привести к серьезному сокращению рабочих мест в регионах и ограничению возможностей азербайджанских фермеров как на внутреннем рынке, так и в плане экспорта. Это резко снизит долю отечественной продукции на внутреннем рынке. Поэтому при подписании соглашения необходимо учитывать данный вопрос".

О чем говорит международный опыт?

В качестве примера эксперт приводит США, где аграрный сектор важен для занятости, в том числе для формирования сырья для традиционных отраслей: "Для Азербайджана также важно сохранение механизма субсидирования в будущем. Иначе это нанесет серьезный ущерб фермерам и приведет к повышению их расходов. В соглашении следует принять во внимание вопрос субсидий и договориться о продолжении субсидирования. Мы считаем, что Азербайджан не должен брать на себя обязательство об отмене субсидий".

В.Байрамов отметил, что даже Всемирная торговая организация (ВТО) позволяет субсидировать аграрный сектор. По его словам, в настоящее время для развивающихся стран установлен "потолок" субсидирования в размере 10% объема производства аграрной продукции: "Я думаю, что было бы более целесообразно использовать аналогичный опыт в соглашении о партнерстве".

К чему приведет повышение цен на энергоносители?

Эксперт отмечает, что в этом вопросе следует учитывать социальные аспекты: "Если будет принято решение о повышении цен на дизтопливо, это приведет к росту цен в различных секторах, включая аграрный. В нынешней ситуации нежелательно это делать".

Он выступил против либерализации цен в энергетическом секторе, поскольку это окажет непосредственное влияние на потребительский рынок.

В. Байрамов подчеркнул значимость расширения возможностей выхода азербайджанской продукции на европейские рынки. По его мнению, при подписании соглашения Азербайджану следует учитывать интересы фермеров, малых и средних предпринимателей, обеспечив их в дальнейшем поддержкой государства.

Напомним, что новое соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки Евросоюзом.