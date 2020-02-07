Парковка в новостройке: собственность жильцов или предмет торга - ИССЛЕДОВАНИЕ

Во многих бакинских новостройках жителям не позволяют припарковывать машины на подземных остановках. Обычно парковочных мест или как их еще называют машиномест, предусматривается меньше, нежели квартир в доме - примерно 100 парковочных мест на 300 квартир. Владельцы этих зданий не сдают жильцам парковочные места, а предпочитают продавать их по заоблачным ценам. Такая ситуация вынуждает жильцов парковаться на обочинах дорог, что, в свою очередь, приводит к заторам на дорогах в часы пик.

Report поинтересовался правомерностью подобного поведения владельцев новостроек.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев сообщил Report, что гаражи, построенные Жилищно-строительными кооперативами, должны считаться имуществом жильцов: "На сегодняшний день в столице возведено более 1500 новостроек. Однако нормативы, предусмотренные в Генплане столицы, за давностью лет не отвечают современным реалиям. Как известно, последний Генплан Баку был утвержден в 1986 году. На тот момент в Баку проживало около 1,7 миллионов жителей и инфраструктура была соответствующей. Ныне же в Баку проживают более 3 миллионов человек.

В настоящее время во многих городских зданиях нет гаражей. Каждой квартире должно быть отведено как минимум одно парковочное место. Однако при наличии в здании 200-300 квартир предусматривается лишь 30-40 парковочных мест. Все это приводит к возникновению заторов. По узким улочкам вообще невозможно ехать. Люди вынуждены оставлять машины в отдалении от мест своего проживания. В городе становится тесно. Ныне территории между домами, отведенные под детские площадки и места отдыха, превратились в стройплощадки. Невозможно отыскать места для парковок. Стоимость подземных гаражей в 2-3 раза превышает стоимость квартир. Стоимость гаража на одну машину варьируется от 30 до 50-60 тысяч манатов.

Эксперт по недвижимому имуществу Эльнур Фарзалиев: "Подземные гаражи в зданиях, возведенных Жилищно-строительными кооперативами, должны принадлежать жильцам и считаться их имуществом".

Есть несколько нюансов в вопросе сдачи гаражей жильцам. Одно дело, если здание возведено ООО, и совсем другое, если Жилищно-строительным кооперативом. Если здание возведено ООО, то всё в этом здании принадлежит ему, в том числе подземные гаражи и объекты. Но если здание построено Жилищно-строительным кооперативом, то гаражи под ним должны принадлежать жильцам и считаться их имуществом. К сожалению, во многих зданиях это не соблюдается. Впрочем, и жильцы не требуют, чтобы гаражи принадлежали им, поскольку изначально было заведено, что кооператив продает их. Жители не противятся этому.

В целом, обычно жалобы поступают от жильцов старостроя, знающих друг друга и оттого действующих сообща. Но в новостройках жильцы, как правило, незнакомы друг с другом. Жалобы должны быть коллективными, а для этого должно быть создано Товарищество собственников жилья. По закону, Жилищно-строительный кооператив, отстроив здание и сдав его в эксплуатацию, должен оставить управление зданием на жильцов.

Если это будет соблюдено, гаражи под зданием останутся в пользовании жильцов. Реальность такова, что кооперативы-застройщики не хотят отдавать здание в полновластное пользование жильцов, поскольку зарабатывают большие деньги от оплаты коммунальных услуг. Но Товарищество собственников жилья собирают сами жильцы. На собраниях они сообща обсуждают возникшие проблемы и совместно принимают решение об обращении в соответствующие инстанции".

Юрист, член Коллегии адвокатов Эльчин Надиров сообщил Report, что ООО и Жилищно-строительные кооперативы наделены правом продавать или сдавать подземные стоянки в аренду.

Член Коллегии адвокатов Эльчин Надиров: "Решение о продаже или сдаче в аренду нежилого помещения принимает сам застройщик".

"Эти вопросы регулируются Жилищным кодексом. Если под зданием имеются нежилые объекты, учтенные в проекте здания, то они находятся в распоряжении застройщика, поскольку именно он является собственником здания. В последнее время Жилищно-строительные кооперативы не возводят здания, этим занимаются ООО. Объекты под возведенным зданием, наряду с подземными гаражами, всецело принадлежат владельцу ООО. Исключением являются места общего пользования. Жилищно-строительные кооперативы наделены правом продавать или сдавать в аренду гаражи под построенными ими зданиями. Эти нежилые участки находятся в распоряжении ЖСК. В договорах, заключаемых с ЖСК, не предусмотрена подземная часть здания. Нужно учитывать, что на строительство подземной части тоже были израсходованы средства. Ныне парковочные места стали источником купли-продажи".