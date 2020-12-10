Парад победы Азербайджана – гаранта безопасности на Южном Кавказе

Впервые в истории национальной государственности Азербайджана состоится парад такого рода

Впервые в истории национальной государственности Азербайджана состоится парад такого рода. Он не походит на предыдущие по своей политической, моральной, военной, суверенной и иной значимости.

Сегодня в Азербайджане состоится грандиозный парад Победы. Эта историческая победа на войне с армянскими оккупантами была одержана отважными сыновьями и дочерями азербайджанского народа, вставшими грудью на защиту Родины. В кровопролитной войне, продолжавшейся 44 дня, героически пали 2 783 военнослужащих азербайджанской армии (3 полковника, 23 полковника-лейтенанта, 49 майоров, 54 капитана,103 старших лейтенантов, 147 лейтенантов, 5 младших лейтенантов, 267 офицеров, 696 сверхсрочников, 1241 солдат и 7 мичманов), пропали без вести более 100 военнослужащих. Наша славная победа - торжество справедливости, мужества и отваги. Мы ждали и шли к этому долгие годы, приближали День победы как могли. Мы поквитались с врагом за наших шехидов, восстановили территориальную целостность Азербайджана, отомстили за безвинных жертв Ходжалинского геноцида, шехидов 20 января, 15 расстрелянных большевиками генералов Национальной армии, в том числе за первых шехидов Карабахской войны, павших в 1988 году, - Али Гаджиева и Бахтияра Гулиева. Мы вернулись в родной Карабах, ожидавший нас почти 30 лет…

Некогда переселенные на исконно азербайджанские земли армяне испокон таили злобу на азербайджанцев - автохтонов здешних мест и лелеяли мечты прибрать к рукам наши земли. Их ненависть и вражда вылились в кровопролитные акты в начале ХХ века. Первым шагом тогда еще Азербайджанской Демократической Республики было предотвращение армянской агрессии. В марте 1918 года армяне, заручившись поддержкой Франции, России и других покровителей, учинили геноцид против населения Южного и Северного Азербайджана. Основоположники АДР занимались как государственным строительством, так и формированием национальной армии, вели борьбу с армянскими оккупантами.

В 1988 году азербайджанцы подверглись вооруженным нападениям со стороны армян, как в самой Армении, так и в Азербайджане. Тысячи азербайджанцев были изгнаны со своих исконных земель на территории нынешней Армении. После восстановления государственной независимости Азербайджана началось строительство национальной армии. Наша армия закалялась в боях.

Первый военный парад в Азербайджане состоялся 28 мая 1919 года после разгрома дашнаков, армяно-большевистской диктатуры. Он проходил на территории нынешнего Музейного центра в Баку. Первый после восстановления государственной независимости военный парад прошел 9 октября 1992 года. Впоследствии участники парада были отправлены на фронт - на территории Азербайджана шла война с армянскими захватчиками. Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, 26 июня был объявлен Днем вооруженных сил Азербайджана. 26 июня 2008 года под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами, президента Ильхама Алиева состоялся второй военный парад. 26 июня 2011 года был проведен парад по случаю Дня вооруженных сил и 20-летия восстановления независимости Азербайджана. Военный парад 2013 года был посвящен 95-летию со дня образования Вооруженных сил Азербайджана. Предыдущий торжественный парад был организован по случаю 100-летия создания азербайджанской армии.

Сегодняшний парад проводится в связи с изгнанием армянских оккупантов с азербайджанских земель, разгромом армянской армии. На параде будут представлены новейшая современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера. Будут продемонстрированы военные трофеи и флаг капитулировавшей армянской воинской части. Турция, всегда стоявшая плечом к плечу с Азербайджаном, поддерживала нас и в ходе 44-дневной войны. Как член Минской группы ОБСЕ Турция внесла свой вклад в разрешение конфликта. В военном параде будут участвовать и военнослужащие братской Турции. С почетной ложи за парадом будет наблюдать прибывший по этому случаю в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкие военнослужащие участвовали и в предшествующих военных парадах в нашей стране. Так, 21 августа 2001 года воздушная эскадрилья ВВС Турции "Турецкие звезды" совершила полет в небе над Баку. За виртуозными пируэтами турецкой эскадрильи наблюдали более миллиона человек, что стало мировым рекордом. Это было первое выступление "Турецких звезд" в Азербайджане. Они принимали участие и в параде по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана.

В сегодняшнем торжественном параде Победы предполагалось участие глав и официальных лиц государств, поддержавших Азербайджан в справедливой борьбе, однако, видимо, в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса, их визит в нашу страну не состоится. Азербайджанцы помнят военный парад в Москве 24 июня 1945 года в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Этот парад продолжался 122 минуты под проливным дождем. В торжественном мероприятии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат советской армии. Вечером того же дня состоялся грандиозный салют.

Парад 10 октября - особое, знаменательное событие. Азербайджан одержал поистине историческую победу в Отечественной войне – победу над армянским фашизмом. Эту победу с гордостью будут вспоминать многие поколения азербайджанцев. Мы изгнали армянских оккупантов и их покровителей с наших земель. Это торжество вековечной дружбы Азербайджана с Турцией, Пакистаном, Украиной, Израилем, Венгрией и другими странами, поддержавших Азербайджан в его справедливой, праведной борьбе. Нынешний парад - торжество суверенного, могучего Азербайджана. Друзья ликуют с нами, враги кусают локти в сторонке. Азербайджан вновь подтвердил, что является гарантом безопасности на Южном Кавказе. Этот парад заявляет всем о важности сотрудничества во имя мира. Это парад Победы Азербайджана в 120-летней борьбе.