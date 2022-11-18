Панфарсистская идеология режимов Пехлеви и Хомейни - Ассимиляция тюрок - КОММЕНТАРИЙ

Главной целью идеологии панфарсизма, господствующей в Иране на протяжении почти ста лет является ассимиляция тюрков Южного Азербайджана, недопущение их к власти, за исключением ассимилированных элементов.

Главной целью идеологии панфарсизма, господствующей в Иране на протяжении почти ста лет является ассимиляция тюрков Южного Азербайджана, недопущение их к власти, за исключением ассимилированных элементов.

Реализацию идеологии панфарсизма начал Реза-шах, захвативший престол в Иране при прямом содействии иностранных держав. Со времен его правления тюрков стали называть "отголосками сельджуков и персов", тюркский язык стал относиться к "подвидам персидского языка". К сожалению, одним из главных идеологов этой политики был азербайджанский тюрок Ахмед Кесрави. Он родился 29 сентября 1890 года в районе Хокмава города Тебриз. Несмотря на то, что А.Кесрави был автором ценных трудов по истории современного Азербайджана, он остался в истории как служитель панфарсидской идеологии. Своими трудами "Неизвестные правители", "Азери, или древний язык Азербайджана" и др. он искажал язык и происхождение тюрков. Несмотря на то, что в своих трудах Кесрави отводил Азербайджану особое место, во многих вопросах он выступал с панфарсистской позиции, выдвигал такие реакционные идеи, как персизация тюрок Ирана.

Реза-шах проводил ассимиляцию по принципу "одна нация, одно государство", означающему, что все являются персами. Говорить, читать и писать на азербайджанском языка запрещалось. Тюрки, говорившие на родном языке, строго наказывались. Было сожжено большое количество книг на азербайджанском языке. Этот процесс продолжался и в годы правления его сына шаха Мохаммеда Резы. Существовавшее в 1945-46 годах национальное правительство Азербайджана было потоплено в крови при военно-политическом содействии США, СССР, Великобритании, Франции и других иностранных держав. 11 декабря 1946 года правительство было свергнуто, а уже 17 декабря были массово сожжены книги, написанные на тюркском языке. Это были годы, когда репрессии против азербайджанских тюрок, их ассимиляция продолжались наиболее жестокими способами.

Правительство поставило целью осуществить ассимиляцию тюрков. Существуют естественная и насильственная ассимиляции. Естественная ассимиляция происходит без принуждения, когда национальные меньшинства постепенно присоединяются к более многочисленным народам, среди которых живут в течение долгих лет. В период династии Пехлеви широко применялась насильственная, принудительная ассимиляции (персизация) азербайджанских тюрок. В основе этой политики стояла "Система централизованного персидского мышления Ирана". Персизация применялась не только в отношении языка и культуры, но и азербайджанских географических названий. Например, гора Савалан была переименованы в Сабалан, город Гошачай – в Мияндаб, и таких примеров тысячи.

Одной из составных частей ассимиляции является разделение территорий, то есть создание новых регионов. Таким образом, правительство Тегерана пыталось уменьшить Южный Азербайджан. Разделение территорий пришлось на последний период правления династии Каджаров (1795-1925). Основа этого процесса была заложена в 1906 году разделением территорий на провинции. Страна была разделена на 12 областей и 4 провинции, в которые входили Северная, Южная, Западная и Центральная. Сейчас Южный Азербайджан с административной точки зрения делится на Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Занган (провинции Зенджан, Хамадан, Казвин, центральные провинции, махал Сава и город Астара).

Наконец, сторонники панфарсизма начали ужесточать политику ассимиляции азербайджанских тюрок, придерживаясь лозунга "Иран без тюрков". За последние сто лет панфарсизм, разделяя территории тюрков Южного Азербайджана, ассимилировал их язык, культуру. Эта политика осталась неизменной. Нынешний теократический режим, считающий себя оплотом ислама, проводит ту же политику в отношении Южного Азербайджана, что и Пехлеви. В этом иранские власти ничем не отличаются от Пехлеви, которого считают прислужником Запада. Потому что в основе политической идеологии шаха и режима Хомейни лежит панфарсизм. Они дополняют друг друга в ассимиляции азербайджанских тюрок…