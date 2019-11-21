Памятник армянскому фашисту в России, или Краснодар - не армянский край - КОММЕНТАРИЙ

К сожалению, армянские идеологи продолжают вдалбливать в умы армянского общества бредовые идеи об исключительности армян и том, что тюрки являются их заклятыми врагами. Заезженная пластинка армянского агитпропа опять завывает на весь мир старые песни о главном, отравляя сознание армян.

К чему привело подобное обособление ныне всем хорошо известно, достаточно взглянуть на изолированность Армении в регионе. В эпоху глобализации никто не хочет иметь дело с оголтелыми шовинистами, непримиримыми и бескомпромиссными. Создается ощущение, что армяне живут на необитаемом острове и не видят дальше своего носа. Впрочем, немудрено... А вокруг люди стремятся к диалогу и сотрудничеству, наводят мосты, общаются и мирно сосуществуют. Извечное стремление армян посеять рознь, выгадав дивиденды для себя, похоже, оборачивается против них же самих.

Культ фашиста Гарегина Нжде (Гарегина Егишевича Тер-Арутюняна), начатый экс-президентом Армении Сержем Саргсяном и продолжающийся нынешним армянским премьером Николом Пашиняном, подтверждает вышесказанное. Получается, в Армении нет личности, способной наладить нормальные отношения страны со всем цивилизованным миром. Или же армянские лидеры, точно перед чумой, бессильны против ненависти к тюркам, проникшей им в плоть и кровь. И теперь, передавая этот недуг окружающим, растут целые поколения армян, люто ненавидящих всех тюрков. В результате возникает угроза для региональной и международной безопасности. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно вспомнить кровавые деяния террористической организации АСАЛА.

О возведении терроризма в Армении до государственного уровня говорит уже то, как самозабвенно причисляет премьер-министр Никол Пашинян нацистского приспешника Нжде к видным государственным деятелям страны.

Более того, упоминает его в одном ряду с героем Великой Отечественной войны, маршалом Советского Союза Иваном Баграмяном. Глава правительства Армении отчего-то убежден, что оба они "вели борьбу за Армению". В чем состоит эта борьба и какая общность между героем Советского Союза, боровшимся против фашистов, и нацистом - приспешником Гитлера, очевидно, понятно одному лишь Пашиняну. Видимо, надо обладать знаменитой на весь мир армянской логикой, чтобы уследить связь между ними. Рядовому армянину, вероятно, еще можно спустить с рук столь кощунственные сравнения, но не главе правительства Армении! Однако к сожалению, все это звучит из уст человека, который ныне ведет за собой всю страну и формирует общественное мнение.

Кто же такой Нжде? В шестом томе 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", изданной под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, говорится: "В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 ("Дромедар") контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники Смерш задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск… Нжде также участвовал в совершении Холокоста против еврейского населения Европы. В 1942 году он сформировал армянский легион, воевавший против Советского Союза".

Отметим, что в июне 2016 года в Ереване был установлен памятник фашисту Нжде. Комментируя это событие, официальный представитель МИД России Мария Захарова не скрыла своего удивления: "Всем прекрасно известно наше отношение к нацизму, фашизму и попыткам героизировать проявления неонацизма и экстремизма. Это находит свое отражение и в международных документах. Причины возведения этого памятника неясны и нам".

А 9 мая текущего года МИД России выступил с заявлением, в котором с беспокойством отмечался рост фашистских настроений в Армении. В докладе МИД России отмечалось, что попытки выдать нацизм за героизм порождают вражду, рознь, расовую дискриминацию и нетерпимость. В докладе была подробно рассмотрена общественно-политическая обстановка в более, чем 40 странах, включая Армению. В документе с досадой и негодованием подчеркивалось, что предшественница нынешнего правящего режима в Армении - Республиканская партия инициировала возведение памятника фашисту Гарегину Нжде, сотрудничавшему с Третьим Рейхом. Как отмечается в докладе МИД России, увековечивание памяти фашиста побуждает нацистские устремления в Армении. Примечательно, что в докладе также отведено место партии "Сасна Црер", одержимой мечтой о "великой Армении".

Комментируя уже известное заявление МИД России, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян заявила буквально следующее: "Памятник Гарегину Нжде, сотрудничавшему в ходе Второй мировой войны с фашистами, был воздвигнут при президентстве Сержа Саргсяна, а "Сасна Црер", как политическое образование, прошла регистрацию осенью 2018 года". На лицо нестыковка между заявлением Анны Нагдалян, прозвучавшим полгода тому назад, и нелепой бравадой Пашиняна о только ему известных параллелях между личностями Баграмяна и Нжде. Оказывается, в армянском истеблишменте не все разделяют взгляды Пашиняна на историю, есть и инакомыслящие.

Стоит отметить, что тему антисемитизма в Армении затронул на саммите религиозных лидеров в Баку и соучредитель, заместитель председателя Центра Симона Визенталя Раввин Абрахам Купер. Он решительно осудил возведение в Армении памятника Нжде, являвшегося ярым пособником фашистов. Примечательно, что в докладе МИД России Азербайджан назван толератной страной, где нет никаких проявлений неонацизма, расовой дискриминации и ксенофобии: "Власти Азербайджана обеспечивают мирное сосуществование в стране людей различных национальностей и вероисповеданий".

Впрочем, вернемся к нашей ключевой теме… Так вот депутат Армавирской городской думы Краснодарского края Алексей Виноградов залил черной краской мемориальную доску Нжде. По словам депутата, правительство края обещало демонтировать табличку до 11 ноября. "Обещание не было выполнено, и я решил вопрос самостоятельно", - заявил депутат Виноградов. Как известно, Виноградов - представитель избирательного органа, а значит он руководствовался не только внутренним порывом, но и социальным заказом. Пыша гневом, с пеной у рта армянские журналисты принялись раздувать шумиху вокруг этого события, ажиотаж был невероятный.

Однако официальная Москва, жестко отреагировавшая на увековечивание памяти Йонаса Норейки в Вильнюсе, отчего-то не проявила такой решительности в отношении мемориальной доски Нжде в Краснодаре. Что за парадокс?! Хотя сравнения с Нжде здесь не совсем уместны… Интересно, позволила ли бы Россия установить памятник Йонасу Норейке в Санкт-Петербурге или Калининграде? Вопрос риторический. Разумеется, нет. Так почему столько чести фашисту Нжде? За какие особые заслуги в судьбе России Нжде удостоился мемориальной доски в Краснодарском крае? Или может он, не покладая рук, трудился на ниве становления России современным государством? Конечно же нет. Причина банальна - в Краснодаре компактно обитает довольно могущественная армянская диаспора. Но компактное проживание не дает основание распоряжаться территорией чужого государства, как своей собственной? Или армяне, колесящие по всему миру, как цыгане, считают Родиной место своего проживания?! Краснодар - территория России и никак иначе. А значит, навязанная точка зрения, идущая вразрез с официальной позицией Кремля, грозит печальными последствиями для самой России. В будущем подобная безропотность может сыграть злую шутку с россиянами. Но, увы, некоторые круги в России не внемлют увещеваниям, потворствуя грязным помыслам армян.

Стоит отметить, что на саммите глав государств в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против героизации фашистов, и его высказывание было созвучно с заявлениями других глав-государств СНГ. "Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под прозвищем Гарегин Нжде. Ветераны войны стран СНГ неоднократно высказывали протест против столь бесстыдного шага предыдущего руководства Армении", - заявил президент Ильхам Алиев.

В итоговом документе состоявшегося 27 октября в Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения подчеркивается недопустимость героизации и представления борцами за национальную независимость участников нацистского движения, неонацистов, членов организации "Vaffen SS", а также проведение в их честь общественных шествий.

И, наконец, финальный аккорд… 9 мая 2020 года будет широко праздноваться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Позволит ли Россия и дальше верховодить армянам, оскорбляющим память сотен тысяч героев войны, павших во имя свободы и мира на всей земле?! И делает ли честь армянам памятник Нжде в самом сердце Еревана? Ведь победа в Великой Отечественной войне была одной на всех и Отечество тогда было едино, от истории ведь не отмахнешься. Простят ли потомки армян такое скудоумие и безнравственность нынешних и предшествовавших им властей страны?! И как можно, в конце концов, плевать в колодец, из которого пьешь! Ясно одно - монумент и мемориальная доска в честь фашиста - оскорбление памяти погибших и здравствующих героев Великой Отечественной, жертв Холокоста.

Как известно, девизом Нжде было "Ни дня без борьбы с тюрком". Очевидно, следуя заветам предка-фашиста, армяне подбили 20 ноября 1991 года вертолет над селом Гаракенд Ходжавендского района Азербайджана с азербайджанской элитой на борту. Погиб весь цвет азербайджанской интеллигенции - 22 человека.