Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий

Нет и тени сомнений в том, что за внутриполитической напряженностью и противостоянием в Армении стоит экс-президент Роберт Кочарян. В интервью от 4 марта он не скрыл своего рвения вернуться к власти, что доказывает его реваншистские намерения. Как известн

Нет и тени сомнений в том, что за внутриполитической напряженностью и противостоянием в Армении стоит экс-президент Роберт Кочарян. В интервью от 4 марта он не скрыл своего рвения вернуться к власти, что доказывает его реваншистские намерения. Как известно, руки палача Кочаряна обагрены кровью невинных ходжалинцев. Кочарян лично участвовал в резне азербайджанцев, совершал кровавые деяния в Карабахе. Он замешан и в мартовских событиях в Ереване, силовом разгоне митингующих.

Чтобы остаться у власти, он последовательно устранял политических оппонентов. 27 октября 1998 года в результате вооруженного вторжения в здание парламента Армении были убиты 8 человек, в том числе премьер-министр Вазген Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян, де-факто принимавшие решения в политическом руководстве страны.

Роберт Кочарян

Реформистская коалиция во главе с Саркисяном и Демирчяном набрала большинство голосов на парламентских выборах в мае 1999 года и фактически вытеснила президента Роберта Кочаряна с политической сцены. Устранив их, Кочарян укрепил свое место в президентском кресле. Это преступление до сих пор не раскрыто.

В 2008 году, когда истек срок его полномочий, он привел к власти своего пособника Сержа Саргсяна. В знак протеста против очевидной подтасовки результатов президентских выборов по стране прокатилась волна протестов. Армянские власти, желавшие усмирить разъяренную толпу, открыли огонь по митингующим, погибли 10 человек, 230 получили ранения.

Придя к власти, Никол Пашинян возобновил уголовное дело по мартовским событиям 2008 года. В результате 26 июля 2018 года Роберт Кочарян был арестован. Однако впоследствии он был освобожден под залог, который внесли его российские “друзья”.

Роберт Кочарян поставил армянскую экономику в тотальную зависимость от России. Во время его правления многие предприятия в Армении были переданы России с целью погашения долга Армении. По оценке армянских СМИ, Роберт Кочарян и Серж Саргсян присвоили государственные средства на сумму 20-30 млрд долларов.

Вторая Карабахская война внесла ясность в ряд вопросов внутри Армении. После трехстороннего заявления, фактически, означавшего капитуляцию Армении, предполагалось, что общественность страны выступит против Никола Пашиняна. Однако этого не произошло. В ходе проведенного опроса 40% респондентов заявили, что доверяют Пашиняну. Тысячи людей собираются на митингах армянского премьера. Все это говорит о ненависти, которой прониклось население Армении к Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну. В последнем интервью Кочарян раскрыл все карты. Стало очевидно, что его цель - сместить Пашиняна и захватить власть.

Назвав кандидата от оппозиции Вазгена Манукяна “опытным политиком”, Кочарян подчеркнул, что он не будет участвовать в выборах, тем самым дав понять, что сам метит на пост премьер-министра страны.

Оник Гаспарян

Он также поддержал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна и более 40 высокопоставленных военных, призвавших Пашиняна к отставке. Экс-президент Армении не гнушается провоцировать военный переворот, открыто заявляя о своем желании возглавить страну. Чтобы замять уголовные дела, Кочарян рвется к власти, втягивая Армению в очередное кровопролитное противостояние. Об этом свидетельствуют в том числе и его выступления, в которых он, не озвучивая пути выхода из создавшейся ситуации, фактически, нагнетает обстановку, втягивая Армению в распри и кровопролития.