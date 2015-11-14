​Ожидания от саммита G-20 - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Когда экономически развитые государства собираются вместе, это укрепляет надежду на решение серьезных мировых проблем.

В турецкой Анталье 15 ноября состоится собрание стран "большой двадцатки" G-20.

Лидеры обсудят вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Сирии, проблемы сирийских беженцев, глобальной экономики, занятости, вложения инвестиций, глобального потепления и др.

На саммите примут участие президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, президент России Владимир Путин. Президент Франции Франсуа Олланд отказался от участия в работе саммита G-20 из-за произошедших в Париже террористических актов. Представлять Францию на собрании будут министр иностранных дел Лоран Фабиус и министр финансов Мишель Сапен.

Отметим, что турецкое государство на правах хозяина саммита имеет право пригласить на саммит лидера одной страны, не входящей в G-20. Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в собрании.

Несомненно, азербайджанская сторона имеет право ждать принятия на подобных собраниях документа, касающегося вопроса освобождения находящихся под оккупацией земель.

Однако на фоне происходящих событий ожидается, что выступления глав государств на саммите будут представлять интерес только лишь в качестве выступлений, так как никаких изменений позиций Запада и России в связи с ситуацией на Ближнем Востоке не наблюдается. Не исключено, что лидеры объявят об интересах в данном регионе своих государств и их союзников.

В завершение мероприятия может быть принят серьезный документ, касающийся проблем сирийских и иракских беженцев, однако принятие документа не поможет этим людям вернуться в их разрушенные дома.

Таким образом, основываясь на поведении ведущих мировых сил, можно предположить, что саммит не окажет серьезного влияния на урегулирование мировых проблем, в частности, конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке. Однако можно предположить, что двусторонние встречи в рамках саммита в будущем дадут плоды. Это можно считать единственным обнадеживающим моментом.