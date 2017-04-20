Ожидается серьезный рост активов Госнефтефонда Азербайджана - ПРОГНОЗ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), вероятно, значительно увеличат рост во втором квартале 2017 года.

Аналитическая группа Report отмечает, что причина кроется в продаже нефти выше 50 долларов за баррель, подорожании иностранных валют в структуре активов ГНФАР по отношению к доллару США, росте цен на золота. Так, фунт стерлингов, евро, турецкая лира, китайский юань, японская иена показывают рост с начала второго квартала и по сегодняшний день. В частности, фунт стерлингов подорожал на 2%, лира на 1%, иена на 2%, золото на 2,3%.

Аналитическая группа прогнозирует дальнейшее укрепление активов ГНФАР до конца второго квартала, и, следовательно, увеличение активов фонда в долларовом эквиваленте. Отметим, что продолжение положительной тенденции на фондовых биржах приведет к дальнейшему увеличению доходов ГНФАР, который инвестировал 12,9% активов в акции. Кроме того, общие доходы фонда будут расти благодаря стабильным доходам от недвижимости.

Аналитики Report полагают, что если Федеральная резервная система США (ФРС) не повысит процентные ставки, а на президентских выборах во Франции победит проевропейский кандидат, единая европейская валюта подорожает. Это положительно скажется на ГНФАР, хранящем 35% своих активов в евро.

Напомним, что ранее ГНФАР заявил о том, что трансферт в Центробанк Азербайджана может не состояться в полном объеме. В этом случае активы фонда могут еще больше увеличиться. Аналитическая группа прогнозирует рост активов с текущих 33,2 млрд долларов до 35 млрд к концу второго квартала.