Ответ на террористический акт в АГНА консолидация азербайджанского общества - КОММЕНТАРИЙ

После обретения Азербайджаном независимости стало очевидно, кто друзья нашей страны, а кто враги. Террористический акт, совершенный в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА), тоже был вражьим промыслом. Жертвами этого террористического акта стали 12 человек, получили ранения 13 человек, трое из которых граждане иностранных государств. В ходе следствия была установлена личность преступника – им оказался гражданин Грузии Фарда Гадиров. Как выяснилось, заказчиком чудовищного преступления был этнический армянин Мардун Гумашьян. Это не преступление на бытовой почве, а преднамеренное преступление, имевшее политическую, экономическую и социальную подоплеку.

По сути, этот террористический акт следует рассматривать в призме продолжения войны Армении против Азербайджана. Это лишний раз подтверждает тот факт, что террорист был подучен армянскими спецслужбами. Кровавое преступление в одном из ведущих вузов республики можно расценивать как продолжение террористических актов, совершенных в Бакинском метрополитене 19 марта и 3 июля 1994 года, в ходе которых, в целом, погибли 27 человек, был ранен 91 человек. Разумеется, все эти кровавые действа призваны сбить нашу страну с пути независимости. История свидетельствует, что во всех этих промыслах задействованы представители армянской этнической группы или те, кто попались в их сети.

Избрав мишенью АГНА, враги покусились на самое святое – невинную молодежь. Цель очевидна – подорвать веру молодежи в свою страну и устроить хаос в стране. По сути, злопыхатели, неприемлющие успехи независимого Азербайджана, пытались ополчить молодежь против государства, подстрекая призывников отлынивать от воинской службы. 18 июня 2010 года Мубариз Ибрагимов в одиночку преодолел километровую заминированную территорию, уничтожив армянских солдат и офицеров. Это – воплощение преданности азербайджанской молодежи независимости и территориальной целостности своей страны.

После кровавого террористического акта в АГНА азербайджанские государственные органы усилили антитеррористические мероприятия. Общественность страны открыто заявляет о необходимости соблюдения территориальной целостности Азербайджана. В апрельских боях 2016 года наша армия продемонстрировала свою мощь и готовность вернуть оккупированные земли силовым путем. Это стало очевидно и друзьям, и врагам. Азербайджанское общество едино в стремлении освободить оккупированный Карабах.

В то время одной из целей планирующих теракт была экономика страны. Они считали, что таким путем они представят инвесторам Азербайджан как нестабильную страну, и после той акции объем вкладываемых в экономику страны инвестиций сократится. Однако произошло противоположное тому, что они ожидали. В подготовленном на 2009-2010 годы "Отчете о глобальной конкурентоспособности" Азербайджан продвинулся на 18 ступеней и занял 51-е место среди 133 стран, и первое место среди стран СНГ. Кроме того, международным рейтинговым агентством "Standard and Poor’s" текущее состояние экономики страны было повышено со "Стабильного" до "Позитивного".

В то время как в 2009 в Армении ВВП сократился до 17%. Национальная валюта этой страны претерпела девальвацию на 21%, денежные переводы в Армению сократились на 34%. Управляющие этой страной и поддерживающие их захватническую политику друзья полагали, что смогут террором в АГНА навязать миру Армению как более стабильную страну. В январе-августе 2010 года в Армении было зарегистрировано 674 преступления экономического характера. Это на 14% больше, чем в 2009 году. В отчетный период по стране было зафиксировано 10 279 преступлений, что по сравнению с предыдущим годом больше на 9,1%.

Так, ни оккупация, ни теракты не смогли воспрепятствовать развитию населения, общества, государственной независимости, экономики, строительства армии, социальной, культурной сфер Азербайджана, усилению военно-патриотической подготовки молодежи. После того события Азербайджан принял ряд международных мероприятий, стал ведущим участником экономических проектов международного значения и др. В качестве примера можно привести встречу в Баку мировых религиозных лидеров летом 2010 года, презентацию 20 мая 2010 года в Баку "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ЮНЕСКО.

И наконец, это преступление не достигло своей цели. Хотя мы понесли потери, азербайджанское общество пережило эту боль за счет единства. Было сделано и немало выводов. Еще раз было доказано, что безопасность государства – долг каждого гражданина. Этим событием еще раз подтвердилось, что друг и враг Азербайджана не изменились.