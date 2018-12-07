Отведенное Николу на саммите место - Москва не верит смеху Пашиняна - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Обида России на Армению еще не остыла.

Об этом позволяют сказать и некоторые фотографии с неофициального саммита государств-членов СНГ 6 декабря. Отведенное там Николу Пашиняну место в зале демонстрирует, в целом, его место и место, представляемого им государства, другими словами, является показателем его веса на пространстве СНГ.

В выступлениях во время предвыборной кампании до этого собрания и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян делал популистские заявления. Он заявлял, что потребует у президента Беларуси Александра Лукашенко объяснения, обсудит с Россией цену на природный газ. Однако неискренним смехом и местом, куда его посадили, ему намекнули, что "пока рано".

До этого собрания состоялся саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Председательство в этой структуре перешло к Армении. Н.Пашинян подчеркнул, что они будут стараться для усиления этого союза. Однако 4 октября 2017 года в парламенте Армении обсуждался законопроект о выходе из Европейского экономического союза. Тогда бывший руководителем блока "Выход" Никол Пашинян сказал: "Интеграция в Евразийский экономический союз препятствует суверенитету Армении. После выхода отсюда надо сразу же добиться подписания соглашения об ассоциативном членстве с Евросоюзом (ЕС), восстановить наш суверенитет". Тогда он добавил, что органы власти в рамках ЕАЭС подвели экономику страны и безопасность к черте краха.

Против выдвинутого оппозиционным блоком "Выход" - автором законопроекта о выходе Армении из ЕАЭС - законопроекта проголосовало 79 депутатов, в поддержку – 10 депутатов. Тогда даже некоторые депутаты из фракции "Выход" проголосовали против документа.

С тех событий прошло около года. Никол Пашинян теперь двумя руками ухватился за этот союз, существующий под лидерством России. Это позволяет говорить, что либо политическая дальновидность у Никола Пашиняна слаба, либо он пытается показать себя перед Москвой.

Продолжает сохраняться проблема Армении с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой она является. В корне вопроса опять стоит напряженность в отношениях между Пашиняном, поддерживающими, опекающими его силами и Кремлем.

В СМИ сообщалось, что саммит этой организации также состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. Однако после появилась информация о смене даты. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата изменена по просьбе Армении.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Армен Егоян опроверг слова Ушакова, сказав, что его страна не выступала с подобным предложением. Боле того, за день до визита в Санкт-Петербург Никол Пашинян также подчеркнул, что такое предложение места не имело.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь отметила, что такие заявления пресс-секретаря вызывают беспокойство с точки зрения формы и содержания: "Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию".

До визита Никол Пашиняна в Россию произошло еще два события, которые могли бы раздразнить Москву.

Так, 29 ноября в Ереване между между сторонниками сближения с Россией и прозападными активистами произошло столкновение. Около 100 коммунистов хотели отметить 98-летие советизации Армении. Они пожелали возложить цветы к памятникам около площади Республики. В этот момент проевропейские напали на них.

Мероприятие было организовано Коммунистической партией Армении. К ним примкнули Прогрессивная объединенная коммунистическая партия Армении и партия "Социалистический путь".

Под наблюдением полиции сторонники интеграции Армении в Европу провели шествие с лозунгами в руках о выводе из страны 102-й российской военной базы. На плакате было написано: "Армения не свободна, оккупирована!" Это вызвало гнев коммунистов.

Для того чтобы разнять вступивших в драку были вызваны дополнительные силы полиции.

Другой инцидент имел место 3 декабря. Местные СМИ распространили информацию, что военнослужащий 102-й военной базы России избил и убил в армянском городе Гюмри уборщицу Джульетту Газарян 1961 г.р. Сообщалось, что она была госпитализирована с многочисленными телесными повреждениями, закрытой черепно-мозговой, закрытыми травмами грудной клетки. Врачи не смогли спасти жизнь 57-летней женщины. Джульетта Газарян скончалась в больнице.

Прокурор Ширакского региона Карен Габриэлян ни подтвердил и не опроверг это происшествие.

Посольство России в Ереване заявило о непричастности военнослужащего к инциденту.

Исходя из произошедших событий получается, что поведение и заявления Николы Пашиняна и его сторонников по отношению к России не дают положительного результата. Наоборот, все проводимые акции и выступления сопровождает неудача. Запустившие пашинянистов в игру все еще слабы в Армении. По-армянски хитрый и искусственный смех Никола Пашиняна тоже вряд ли вернет доверие к официальному Еревану. На фоне событий в этой стране в последние 9-10 месяцев Москва увидела отношение к себе. Она, наверно, совершенно не ожидала, что вся забота об армянском обществе, в целом, армянах, вложенные инвестиции принесут такие плоды.

Видимо, за 200 лет Россия так и не узнала эту этническую группу. Никол Пашинян и его опекуны в этом смысле потрясли Кремль. И на последних встречах отношение к первому лицу Армении может считаться показателем этого. Он не сможет убедить Москву своим смехом. Иными словами, Кремль не поверит смеху Пашиняна. Он пока не угоден России.