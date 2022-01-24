Отставка президента Армении - чистка правительства от ставленников Саргсяна

Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении. Кем же он был и какую политическую силу представлял? Совершил ли Саркисян преступление, имея двойное гражданство? Каковы были его взаимоотношения с премьер-министром Николом Пашиняном? Вел ли себ

Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении. Кем же он был и какую политическую силу представлял? Совершил ли Саркисян преступление, имея двойное гражданство? Каковы были его взаимоотношения с премьер-министром Николом Пашиняном? Вел ли себя Армен Саркисян как президент Армении или все-таки как бизнесмен?

Вопросов предостаточно...

68-летний Армен Саркисян был избран президентом 2 марта 2018 года путем тайного голосования в парламенте. Тогда экс-президент Армении Серж Саргсян в соответствии с новой конституцией занял пост премьер-министра. Армен Саркисян считается ставленником политического тандема Саргсян-Кочарян.

Армен Саркисян - успешный бизнесмен. У него обширные связи с арабскими странами. За два дня до отставки Саркисян совершил рабочую поездку в ОАЭ, в рамках которой провел переговоры с главами ведущих компаний арабского мира. Примечательно, что в ходе визита не было подписано ни одного двустороннего документа, а значит Саркисян ездил в ОАЭ больше как бизнеснем, нежели как глава государства. Об этом лишний раз свидетельствует его отставка сразу по возвращении. Получается, Армен Саркисян ушел с поста, наладив и упрочив свой бизнес. Отметим, что Армен Саркисян был председателем глобального энергетического совета Всемирного экономического форума в Давосе. Работал консультантом в энергетических и технологических компаниях, таких как Alcatel, Lucent, British Petroleum, Merrill Lynch, Bank of America. Является владельцем компании Knightsbridge Group. У него очень обширные связи с европейскими странами, Россией, Китаем, Монголией, Индией и Казахстаном.

В 2002-2011 годах Армен Саркисян был подданным Великобритании. В различные годы он трижды был послом Армении в Великобритании: в 1993-1996 гг., 1998-2000 гг. и в 2013-2018 гг. Бытность трижды послом в одной стране, пусть и в различные годы, наверняка заинтересует правоохранительные органы Армении. Впоследствии на повестке может возникнуть расследование дипломатической деятельности Армена Саркисяна в Великобритании.

В марте 2021 года 53 адвоката представили в прокуратуру отчет о сокрытии Саркисяном факта двойного гражданства. Сообщалось, что Армен Саркисян в 2003-2012 годах был гражданином Соединенного Королевства не менее 10 лет, а 2 марта 2018 года был избран президентом Армении, не будучи гражданином Армении.

Семья Саркисяна до сих пор живет в Британии. Получается, он работал послом Армении в стране, гражданином которой являлся. Во многие вопросы внесли ясность изменения во власти, произошедшие в Армении в апреле 2018 года.

Никол Пашинян

Поначалу Армену Саркисяну удавалось скрываться в тени Пашиняна. Однако после того, как Роберт Кочарян был освобожден из-под стражи и возобновил политическую деятельность, Армен Саркисян вновь появился на авансцене. Он выступил против новой конституции Армении, принятой в 2015 году всенародным голосованием, и потребовал возвращения страны к президентской системе управления. В противостоянии Пашиняна с генералитетом Саркисян взял сторону последних, требуя отставки армянского премьера. Он обратился в Конституционный суд для рассмотрения ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Оника Гаспаряна. 20 июня 2021 года в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Армен Саркисян отказался подписать принятый парламентом 2 апреля 2021 года документ о внесении дополнений и изменений в Конституцию о внесении изменений в Избирательный Кодекс. Он отказался подписать еще один проект Никола Пашиняна - о внесении изменений в Судебный кодекс, направив документ в Конституционный суд. Отметим, что оба документа были приняты парламентом. Говоря о 44-дневной войне, Армен Саркисян резко критиковал нынешнее правительство, умалчивая о том, что армянская армия была сформирована при предыдущих властях, а значит и ответственность лежит в большей степени на них. Согласно Конституции Армении, в настоящее время президентские полномочия исполняет председатель парламента Ален Симонян, а на его заместителя Акопа Аршакяна возложены полномочия спикера парламента. Армен Саркисян может отозвать свое заявление в течение недели с даты своей отставки. Согласно Конституции Армении, внеочередные президентские выборы должны состояться спустя 25 дней, но не позднее 35 дней после отставки главы государства. По Конституции, президентом может быть избран человек, владеющий армянским языком, проживший в Армении последние 6 лет и являющийся гражданином страны. Президент Армении не может занимать другую должность, заниматься предпринимательской деятельностью. Президентом избирается кандидат, получивший не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов.

Если президента не удалось избрать в первом туре, проводится второй, в котором участвуют все кандидаты. Для избрания требуется уже не менее трех пятых голосов. При необходимости проводится третий тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов во втором. Президент избирается сроком на 7 лет.

Таким образом, отставка Армена Саркисяна полностью соответствует идейно-политической линии смены власти в апреле 2018 года. Будучи ставленником прежних властей, ныне находящихся в оппозиции, его пребывание на посту президента было нелогичным. Можно предположить, что с отставкой Саркисяна завершился еще один этап реформ Пашиняна. После этого начнется перекройка Конституции времен Сержа Саргсяна. Потому что в действующей Конституции полномочия премьер-министра и президента не определены в полной мере.

Армен Саркисян

Новым президентом можетстать и экс-глава государства Левон Тер-Петросян. А в основном законе, предполагающем проведение реформ, не исключается расширение полномочий премьер-министра (в данном случае Никола Пашиняна). Таким образом, отставку Армена Саркисяна можно считать шагом к очистке высшего эшелона властей Армении от ставленников Сержа Саргсяна.