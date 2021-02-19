Отставка премьера – сможет ли Грузия выбраться из политического коллапса?

После состоявшихся 31 октября парламентских выборов ситуация в Грузии так и не стабилизировалась. Сложившаяся напряженность привела к правительственному кризису. 18 февраля подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария. На его место выдвинут мин

После состоявшихся 31 октября парламентских выборов ситуация в Грузии так и не стабилизировалась. Сложившаяся напряженность привела к правительственному кризису. 18 февраля подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария. На его место выдвинут министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Согласно установленному порядку, парламент Грузии в течение двух недель должен выразить вотум доверия новому премьеру и членам его правительства. Для этого за них должны проголосовать не менее 76 депутатов. Если премьер дважды не наберет хотя бы 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила 48,22% голосов (60 мандатов), а ведущая оппозиционная партия - "Движение национального единства-Союз объединенных оппозиционных сил” 27,18% (36 мандатов).

Ни одна из этих партий не сможет сформировать правительство в одиночку. Следовательно, формирование коалиционного правительства неизбежно. Учитывая оппозиционность "Европейской Грузии - Движения за свободу", "Лело" Мамуки Хазарадзе, Вашадзе, "Гирчи" и Лейбористов, маловероятно, что они присоединятся к коалиции. У Альянса патриотов Грузии и правящей партии вместе взятых порядка 65 мандатов, что недостаточно для формирования правительства. А значит, все взоры будут направлены на президента Саломе Зурабишвили, скандально победившую во втором туре выборов 2018 года своего оппонента Григола Вашадзе.

После появления на политическом небосклоне Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили ситуация в стране остается напряженной. Он хоть и не представлен во властных кругах, но дирижирует ими. Оппозиция постоянно упрекает власти в подтасовке результатов голосования и проводит акции протеста. Впрочем, обратимся к статистике: на парламентских выборах 2012 года “Грузинская мечта” завоевала 54,97% голосов, а "Национальное движение” - 40,34%, на выборах 2016 года “Грузинская мечта” получила 48,68% голосов, а “Национальное движение” - 27,11%. Поскольку выборы 31 октября проводились, преимущественно, по пропорциональной системе, их можно считать своего рода историческими. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию, 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а оставшиеся 30 - по мажоритарным одномандатным округам. До этого 77 депутатов избирались по партийным спискам, а 73 - по мажоритарным округам.

Так с чем же связана отставка грузинского премьера? Что ожидает политическую жизнь Грузии? Оппозиция протестовала против результатов выборов и требовала проведения новых. Чтобы спасти ситуацию, Иванишвили заявил о своем уходе из политики, однако напряженность в стране не спала. 20 июня 2019 года стало известно о том, что лидер ”Национального движения " Ника Мелия задержан по уголовному делу о беспорядках в стране. Если его вина будет доказана, лидеру партии светит 6 лет лишения свободы. 16 февраля парламент лишил Мелию депутатской неприкосновенности.

20 июня 2019 года тысячи людей провели акцию протеста перед зданием парламента Грузии, негодуя по поводу визита в страну депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, прибывшего для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Поводом для возмущения явилось то, что Гаврилов, поддержавший независимость Абхазии и Южной Осетии, открыл заседание на русском языке, восседая в кресле спикера парламента. "С чего это депутат страны-оккупанта рассиживается в кресле спикера парламента Грузии?", - негодовали пикетчики.

21 июня акция была разогнана, сотрудники полиции пустили в ход резиновые пули и слезоточивый газ. Сообщалось о ранении более 200 человек, два человека ослепли. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе в тот же день подал в отставку. 24 июня власти, выполнив требование протестующих, приняли решение о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Тогда Георгий Гахария был министром внутренних дел Грузии. Оппозиция требовала его отставки, обвиняя во лжи и жестокости. Однако Иванишвили в пику оппозиционным силам назначил Гахария премьер-министром страны.

Следовательно, в корне нынешних процессов лежат в том числе июньские события. Гахария заявил, что уходит в отставку на фоне политического кризиса в стране. Бывший премьер-министр отметил, что арест Ники Мелии вызвал раскол в правящей партии. Вероятно, что уход Гахарии является своего рода протестом Иванишвили. Выдвинутый вместо Гахарии Ираклий Гарибашвили возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 годах, но в ту пору Иванишвили был недоволен его работой. Видимо, за неимением лучшего выбор грузинского миллиардера пал на Гарибашвили.

Лидеры оппозиции требуют проведения новых парламентских выборов, что, по словам, Мелия уже не за горами. Таким образом, исходя из количества мандатов в парламенте, можно предположить, что правительственный кризис в Грузии сохранится. Проведение новых выборов неизбежно. Отставка Гахарии и события вокруг этого являются очередным уроком для Грузии.