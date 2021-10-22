Отношения с Ираном - Азербайджан доказал свою правоту

Азербайджан доказал неправоту Ирана. Выяснилось, что Иран нарушает суверенные права Азербайджана, занимаясь незаконной деятельностью на наших территориях. Поэтому Ирану указали на ошибочность подобных шагов. Азербайджан попытался доказать свою заинтересов

Азербайджан доказал неправоту Ирана. Выяснилось, что Иран нарушает суверенные права Азербайджана, занимаясь незаконной деятельностью на наших территориях. Поэтому Ирану указали на ошибочность подобных шагов. Азербайджан попытался доказать свою заинтересованность в двустороннем сотрудничестве и преуспел в этом.

Конечно, мы не хотим, чтобы отношения оставались напряженными. Всей своей деятельностью мы показали это заинтересованным в регионе. Азербайджан доказал, что неуместная напряженность в регионе не нужна и дал знать, что не позволит создавать напряженность. Несомненно, все шаги, предпринятые Азербайджаном в последние годы для восстановления территориальной целостности, являются логическим следствием смелых, принципиальных, направленных на защиту национальных интересов шагов главы государства Ильхама Алиева. Все процессы еще раз продемонстрировали, что никто не может указывать Азербайджану.

Новые решения Ирана - доказательство неуместности претензий к Азербайджану

Президент Азербайджана неоднократно посылал сообщения Ирану о нарушениях международного права. Недавние шаги Ирана также являются результатом советов и предупреждений Ильхама Алиева. Будем надеяться, что в дальнейшем стороны отдадут предпочтение взаимному сотрудничеству, что будет способствовать безопасности в регионе, развитию связей, в том числе открытию Зангезурского коридора, делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Во всех случаях политика, проводимая президентом Азербайджана, направлена на региональное сотрудничество и мировую безопасность. Решения Ирана по поводу въезда своих компаний на территорию Азербайджана доказывают, что претензии этого государства к Азербайджану неуместны. Въехав на территорию Азербайджана, иранские компании нарушили закон.

Также незаконно использовалась дорога Горус-Кафан. Таким образом, Азербайджан показал миру, что для обеспечения своей территориальной целостности может предпринимать все шаги в рамках международного права. Руководство Азербайджана постоянно говорило, что будет использовать все возможности для обеспечения нашей территориальной целостности. Мы довели до сведения как Ирана, так и всего мира, что постоянно готовы обеспечивать свою территориальную целостность.

Никто не может угрожать Азербайджану, создающему новые реалии в регионе

Многие полагают, что временное размещение российских миротворцев на территории Азербайджана означает, что эти территории находятся под контролем России. Естественно, это абсолютно не так. Это просто одно из положений заявления от 10 ноября 2020 года.

Все уже знают, что Азербайджан создал новые реалии в регионе. Никто не может угрожать Азербайджану, автору этих реалий. Соблюдаются суверенные права Азербайджана. Стоит еще раз отметить, что поведение Ирана также подтвердило несправедливость соседней страны по отношению к нам. Естественно, Азербайджан не хочет портить отношения ни с одним государством, ни с одной страной. Поэтому Азербайджан всегда придерживался справедливой позиции, которая известна всем. Поэтому, каждый должен воспользоваться образцовыми шагами Азербайджана и сделать для себя выводы.

Можно сказать и так, что Иран уже начал делать выводы и, чтобы устранить свои нарушения, запретил своим компаниям незаконно въезжать на территорию Азербайджана.