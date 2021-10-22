О нас
Report Georgia
Аудио новости

Отношения с Ираном - Азербайджан доказал свою правоту

Отношения с Ираном - Азербайджан доказал свою правоту Азербайджан доказал неправоту Ирана. Выяснилось, что Иран нарушает суверенные права Азербайджана, занимаясь незаконной деятельностью на наших территориях. Поэтому Ирану указали на ошибочность подобных шагов. Азербайджан попытался доказать свою заинтересов
Аналитика
22 октября 2021 г. 14:35
Отношения с Ираном - Азербайджан доказал свою правоту

Азербайджан доказал неправоту Ирана. Выяснилось, что Иран нарушает суверенные права Азербайджана, занимаясь незаконной деятельностью на наших территориях. Поэтому Ирану указали на ошибочность подобных шагов. Азербайджан попытался доказать свою заинтересованность в двустороннем сотрудничестве и преуспел в этом.

Конечно, мы не хотим, чтобы отношения оставались напряженными. Всей своей деятельностью мы показали это заинтересованным в регионе. Азербайджан доказал, что неуместная напряженность в регионе не нужна и дал знать, что не позволит создавать напряженность. Несомненно, все шаги, предпринятые Азербайджаном в последние годы для восстановления территориальной целостности, являются логическим следствием смелых, принципиальных, направленных на защиту национальных интересов шагов главы государства Ильхама Алиева. Все процессы еще раз продемонстрировали, что никто не может указывать Азербайджану.

Новые решения Ирана - доказательство неуместности претензий к Азербайджану

Президент Азербайджана неоднократно посылал сообщения Ирану о нарушениях международного права. Недавние шаги Ирана также являются результатом советов и предупреждений Ильхама Алиева. Будем надеяться, что в дальнейшем стороны отдадут предпочтение взаимному сотрудничеству, что будет способствовать безопасности в регионе, развитию связей, в том числе открытию Зангезурского коридора, делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Во всех случаях политика, проводимая президентом Азербайджана, направлена на региональное сотрудничество и мировую безопасность. Решения Ирана по поводу въезда своих компаний на территорию Азербайджана доказывают, что претензии этого государства к Азербайджану неуместны. Въехав на территорию Азербайджана, иранские компании нарушили закон.

Также незаконно использовалась дорога Горус-Кафан. Таким образом, Азербайджан показал миру, что для обеспечения своей территориальной целостности может предпринимать все шаги в рамках международного права. Руководство Азербайджана постоянно говорило, что будет использовать все возможности для обеспечения нашей территориальной целостности. Мы довели до сведения как Ирана, так и всего мира, что постоянно готовы обеспечивать свою территориальную целостность.

Никто не может угрожать Азербайджану, создающему новые реалии в регионе

Многие полагают, что временное размещение российских миротворцев на территории Азербайджана означает, что эти территории находятся под контролем России. Естественно, это абсолютно не так. Это просто одно из положений заявления от 10 ноября 2020 года.

Все уже знают, что Азербайджан создал новые реалии в регионе. Никто не может угрожать Азербайджану, автору этих реалий. Соблюдаются суверенные права Азербайджана. Стоит еще раз отметить, что поведение Ирана также подтвердило несправедливость соседней страны по отношению к нам. Естественно, Азербайджан не хочет портить отношения ни с одним государством, ни с одной страной. Поэтому Азербайджан всегда придерживался справедливой позиции, которая известна всем. Поэтому, каждый должен воспользоваться образцовыми шагами Азербайджана и сделать для себя выводы.

Можно сказать и так, что Иран уже начал делать выводы и, чтобы устранить свои нарушения, запретил своим компаниям незаконно въезжать на территорию Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İranla münasibətlər - Azərbaycan haqlı olduğunu sübut etdi

Другие новости из категории

Эксперт: Азербайджан добился впечатляющих успехов по восстановлению освобожденных земель
Эксперт: Азербайджан добился впечатляющих успехов по восстановлению освобожденных земель
15 октября 2021 г. 11:29
Сомнительная дружба, или истинные намерения Ирана в регионе
Сомнительная дружба, или истинные намерения Ирана в регионе
12 октября 2021 г. 15:09
Разграбленные дома азербайджанцев - источник пополнения бюджета Ирана
Разграбленные дома азербайджанцев - источник пополнения бюджета Ирана
11 октября 2021 г. 18:26
Подлоги и фальсификации иранских властей – попранные конституционные права 
Подлоги и фальсификации иранских властей – попранные конституционные права 
7 октября 2021 г. 18:23
Утративший доверие Азербайджана Тегеран – запоздалые реформы в Иране  
Утративший доверие Азербайджана Тегеран – запоздалые реформы в Иране  
6 октября 2021 г. 17:50
Дипломат, не осознающий своей ответственности – глава МИД Ирана и неподобающая его рангу риторика 
Дипломат, не осознающий своей ответственности – глава МИД Ирана и неподобающая его рангу риторика 
5 октября 2021 г. 16:11
СМИРЕНИЕ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ - Армения заговорила о выгодах открытия коммуникаций в регионе
СМИРЕНИЕ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ - Армения заговорила о выгодах открытия коммуникаций в регионе
30 сентября 2021 г. 16:44
Месседжи в День памяти – Шехиды бессмертны, Родина неделима!
Месседжи в День памяти – "Шехиды бессмертны, Родина неделима!"
29 сентября 2021 г. 15:22
27 сентября - отправная точка новых реалий на Южном Кавказе
27 сентября - отправная точка новых реалий на Южном Кавказе
27 сентября 2021 г. 09:01
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi