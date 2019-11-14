Отношения между Москвой и Ереваном - никакой самодеятельности! - КОММЕНТАРИЙ

Россия была уверена в том, что новые армянские власти не посмеют перечить. Так и случилось. Новый армянский истеблишмент предпринял робкие попытки возражать, но смолк под насупившимся взглядом Кремля. С первых дней блок "Мой шаг" Никола Пашиняна не скрывал свои пророссийские устремления, а попытки возражать главному спонсору экономики Армении были продиктованы всегдашним желанием армян урвать побольше. Ан, не вышло, кишка тонка. Россия 200 лет назад определилась с ценой армянам, на том и стоит. Пашинян пошумел-пошумел, было, да и согласился.

Кому как ни России знать, цену армянской государственности. Прибрав к рукам земли азербайджанских ханств в XIX веке, Россия устроила впоследствии на этих землях армянское государство, фактически наделив армян государственностью взамен на беспрекословное подчинение. И поныне Россия покровительствует армянам, журя пальчиком порой забывающих историю армянским свободолюбцам.

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван 10-11 ноября лишний раз подтвердил общеизвестную истину о том, под чью дудку так усердно пляшет Армения. Отметим, что в ходе визита Лаврова была обсуждена координация деятельности России и Армении в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Евразийском экономическом союзе, Совете Черноморского экономического сотрудничества, СНГ и ОДКБ, утвержден план межмидовских консультаций на 2020-2021 годы. На повестке были не только экономические, но и политические вопросы, в том числе нагорно-карабахский конфликт. В новостях о состоявшейся встрече то и дело проскальзывали упоминания о том, как часто Путин говорил с Пашиняном. Подчеркивалось, что за полтора года Путин встретился с Пашиняном 4 раза, а по телефону стороны говорили 6 раз, но официальной встречи так и не состоялось. Как говорится, строптивый Пашинян не пришелся ко двору. Между тем, российский и армянский премьер-министры Дмитрий Медведев и Никол Пашинян в нынешнем году встречались четырежды.

В настоящее время в российских вузах обучаются 6 тысяч граждан Армении. 1,5 тысячи из них обучаются за счет федерального бюджета. Даже после смены власти в Армении стратегический характер отношений с Россией сохраняется. Иными словами, Армения остается под пятой России. Хотя смена власти в мае 2018 года предполагала изменения во внешнеполитическом курсе Армении. Но дальше голословных заявлений дело так и не пошло, точнее, Армения не осмелилась возразить.

На днях Пашинян с супругой Анной Акопян посетил Париж в рамках миротворческой инициативы. И, что примечательно, на вопрос американского журналиста о том, готовится ли Армения вступить в Евросоюз, Пашинян уклончиво заявил, что его страна входит в Евразийский экономический союз и намерена развивать сотрудничество в рамках этой организации. "Эта организация очень важна для нас. Поэтому на повестке не стоит вопрос о членстве в Евросоюзе", - заявил армянский премьер. И это при том, что, будучи в оппозиции, Пашинян ратовал за выход Армении из Евразийского экономического союза. Этот вопрос даже был вынесен на голосование в парламенте. Но, едва дорвавшись до власти, Пашинян запел по-другому. На баррикадах будущий армянский премьер твердил об интеграции с Западом и заключении соглашения об ассоциативном членстве в ЕС. Но все это оказались просто слова и не более, спонсоры на Западе горько ошиблись, субсидируя Пашиняна. Как говорится, траты оказались напрасными. Резкие и категорические высказывания Пашиняна лишний раз доказывают приверженность Армении пророссийской позиции.

Кстати, Россия сама всячески подает знаки Армении, подтверждением чему являются визит Владимира Путина в Ереван в рамках проведения саммита Евразийского экономического союза, обещание посетить Армению с официальным визитом в первой половине 2020 года, обещание России не повышать цену на газ, а также визит в Россию представителей сепаратистского режима Масиса Маиляна и Лерника Ованисяна. Все это противоречит позиции России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и резолюциям № 822, 853, 874 и 884, которая была поддержана Россией в качестве постоянного члена Совбеза ООН.

Экономика Армении всецело зависит от России. В 2018 году товарооборот между двумя странами составил 1 миллиард 968 миллионов 427 тысяч 246 долларов, что на 12,70% больше показателей 2017 года. В 2018 году экспорт из России в Армению составил 1 миллиард 341 миллион 382 тысячи 93 доллара. Летом текущего года армянские бизнесмены из России выразили опасение инвестировать в армянскую экономику.

В ходе состоявшегося 6-8 июня этого года визита в Санкт-Петербург, Никол Пашинян призвал армянских бизнесменов российского происхождения активнее инвестировать в армянскую экономику.

Сотрудничество не удавалось оттого, что Москва не доверяла Еревана. В октябре ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Недавно в Армении побывал владелец группы компаний "Ташир" и "Электросети Армении" Самвел Карапетян. Он и Никол Пашинян приняли участие в церемонии открытия в Ереване новой высоковольтной подстанции "Ахтанак". Реконструкция этой подстанции была осуществлена при поддержке Всемирного банка, были выделены средства в размере 14 миллионов долларов. Самвел Карапетян заявил, что армянская экономика стоит на пороге революции: "Мы работаем с новым правительством и будем совместно осуществлять новые проекты". Владелец "Ташира" добавил, что будет информировать о новых проектах, реализация которых началась в Армении.

Таким образом, Россия, судя по всему, продолжит отношения с Арменией. Единственным камнем преткновения является вопрос Роберта Кочаряна. Его освобождение будет означать окончательное поражение Никола Пашиняна. Все идет как раз к этому. Продолжение тесного сотрудничества между Москвой и Ереваном можно расценивать как поражение Европы и США в битве с Кремлем за Армению.

В то же время в Армении нарастают антироссийские настроения. И это в первую очередь касается вывода российской военной базы из Армении. Все это напоминает ружье, до поры до времени висящее на стене без надобности. Таким образом, сохраняется вероятность повторения акций протеста в Ереване, впоследствии захлестнувших всю страну.