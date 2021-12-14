В отношениях между Азербайджаном и НАТО наступает новый этап

В следующем году будет праздноваться 30-летие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Двусторонние отношения нашей страны с Североатлантическим альянсом берут свое начало с 1992 года. А спустя два года президентом Гейдаром Алиевым в Брюсселе было подпи

В следующем году будет праздноваться 30-летие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Двусторонние отношения нашей страны с Североатлантическим альянсом берут свое начало с 1992 года. А спустя два года президентом Гейдаром Алиевым в Брюсселе было подписано рамочное соглашение “Партнерство ради мира”. Согласно указу, подписанному главой государства 21 ноября 1997 года, было учреждено дипломатическое представительство Азербайджана в НАТО.



Одним из основных векторов внешнеполитической деятельности Азербайджана является интеграция в Альянс. Наша страна с 1994 года примкнула к программам НАТО “Партнерство ради мира”, а с 2004 года - “Индивидуальное партнерство”. В 1999 году Азербайджан был принят в Парламентскую ассамблею НАТО в качестве наблюдателя, а с 2002 года является ассоциативным членом. В 1994 году в целях развития сотрудничества НАТО в области безопасности и обороны был подписан рамочный документ "Партнерство ради мира". В ноябре 1997 года для более тесного вовлечения Азербайджана в оборонное планирование операций НАТО наша страна примкнула к процессу планирования и рассмотрения Рамочного соглашения. В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 12 ноября 1997 года была учреждена специальная комиссия по сотрудничеству с НАТО. 12 мая 1998 года политический комитет НАТО обсудил участие Азербайджана в Рамочном соглашении в формате "19+1". 15 ноября 1998 года Азербайджан подписал Соглашение о статусе сил Партнерства ради мира и дополнительный протокол к нему. В сентябре 1999 года на Кавказе была создана специальная рабочая группа Европейской ассоциации политических консультантов для изучения регионального сотрудничества.



Сотрудничество между Азербайджаном и НАТО расширилось в период руководства страной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В 2004 году наша страна присоединилась к Плану деятельности в рамках Индивидуального партнерства. Президент Ильхам Алиев 6 раз посещал штаб-квартиру НАТО, а генеральные секретари Альянса трижды бывали в нашей стране. Глава государства принял участие в 7 саммитах НАТО (в Стамбуле - в 2004 году, в Бухаресте - в 2008 году, в Лиссабоне - в 2010 году, в Чикаго - в 2012 году, в Кардиффе - в 2014 году, в Варшаве - в 2016 году, в Брюсселе - в 2018 году).



Надо отметить, что Североатлантический альянс всегда выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а во время Отечественной войны НАТО неоднократно призывал стороны конфликта сесть за стол переговоров.

В октябре 2020 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном дал понять, что Альянс не занимается этим конфликтом. Из текста заявления по итогам саммита НАТО, состоявшегося в июне этого года в Брюсселе, был удален пункт, в котором содержится упоминание об армяно-азербайджанском конфликте. Это свидетельствует о том, что Альянс считает конфликт исчерпанным и завершенным.

Сегодня, 14 декабря, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита примет участие в заседании Североатлантического альянса. В штаб-квартире организации состоится встреча президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Предположительно, на повестке встречи будет участие Азербайджана в программах НАТО, вклад Азербайджана в обеспечение международной безопасности на фоне новых реалий в регионе. Все это свидетельствует о вступлении отношений между Азербайджаном и НАТО в новый этап развития. После восстановления территориальной целостности Азербайджана сотрудничество с Альянсом будет еще более углублено и расширено.