Отмена протоколов с Турцией - Армения верна своей подрывной политике - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Армения вновь не сдержала обещанного. Вместо выполнения взятых на себя обязательств, Армения осталась верна привычке обвинять других. Возможно, в мировой истории никогда не было и не будет стран, столь преданных этой привычке.

1 марта президент Армении Серж Саргсян подписал указ об отмене подписанных с Турцией 10 октября 2009 года протоколов о налаживании дипломатических отношений и развитии двусторонних отношений. По сути, этот шаг был ожидаем, поскольку еще 22 апреля 2010 года Саргсян издал указ о приостановке процесса их ратификации. В итоге, процесс утверждения этих документов был заморожен. 16 февраля 2015 года С.Саргсян отозвал протоколы, направленные на ратификацию в парламент Армении.

Вопрос, связанный с протоколами, был на повестке состоявшегося 1 марта заседания Совета Национальной Безопасности Армении. Как и ранее, С.Саргсян кинулся хаять Турцию, углядев в ней виновника срыва реализации протоколов, не забыв при этом сердечно поблагодарить за инициативу армяно-турецкого примирения США, Россию, Францию, Великобританию и Швейцарию.

Протоколы, подписанные между Анкарой и Ереваном в Цюрихе, уже утратили силу. Самое интересное, что Армения, постоянно нарушающая нормы международного права, перекинула все, что называется, с больной головы на здоровую, обвинив Турцию в срыве процесса ратификации протоколов: “Турция нарушила нормы, принятые в международной практике”.

После прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития страна взяла курс на выстраивание добрососедских отношений и политику решения насущных проблем. Глава МИД Турции Ахмед Давудоглу предложил внешнеполитическую стратегию “ноль проблем”, что значило налаживание отношений с соседями. Исходя из этого принципа, официальная Анкара исключила Иран из списка стран, представляющих опасность для Турции, таким образом, начав развивать экономические, политические и общественные связи с Исламской Республикой. Анкара не скрывала своего намерения сделать нечто подобное и в отношениях с Арменией. 4 сентября 2008 года Абдулла Гюль посетил Ереван, став первым президентом Турции, посетившим Армению. Напомним, что из представителей турецкого истеблишмента в Армению наведывался лишь премьер Исмет Инону, и то неофициально и всего на несколько часов, чтоб отведать завтрак. Случилось это в 1935 году. Визит же А.Гюля состоялся по приглашению С.Саргсяна. Вместе президенты Армении и Турции наблюдали с трибун за матчем между сборными своих стран по футболу, схлестнувшимися в рамках отборочного тура к Чемпионату мира. Тогдашний визит Гюля был неоднозначно воспринят как в самой Турции, так и в Азербайджане. Общественность Азербайджана осудила реверанс Анкары в сторону Еревана. В Армении были как сторонники, так и противники этого визита. Дашнаки провели пикет в знак протеста против приезда А.Гюля в Ереван. Президента Турции и на стадионе приняли отнюдь недружелюбно. Невзирая на это, Турция была преисполнена желанием наладить отношения с Арменией. На встрече со своим армянским коллегой А.Гюль поблагодарил С.Саргсяна за приглашение, заявив, что это может стать началом налаживания двусторонних отношений. В ответ на это армянский президент заявил: “Нужно решить проблемы между нашими странами, чтоб не оставлять их в наследие новому поколению”. Тогда А.Гюль пригласил С.Саргсяна посетить Турцию и понаблюдать с трибун за ходом ответного матча. Он выразил признательность руководству Армении за принятие инициативы “Кавказский дом”. 16 апреля того же года А.Гюль опроверг растиражированную зарубежными СМИ информацию о возможном открытии турецко-армянской границы. Он заявил, что его страна намерена наладить добрососедские отношения со странами региона: “Турция старается принести региону мир и стабильность. Наши соседи тоже мечтают об этом, они спешат пожать руку, по-дружески протянутую Турцией. Это – определенный этап. Мы предпринимаем усилия в этом направлении, проводим встречи”. A.Гюль подчеркнул, что его страна придает большое значение стабильности на Кавказе: “Мы придаем большую значимость решению всех проблем на Кавказе. Все наши старания направлены в эту плоскость”.

Говоря впоследствии о подписанных с Арменией протоколах и “футбольной дипломатии”, А.Гюль отмечал: “Перемирие, безопасность и стабильность региона влекут за собой процветание и экономическое развитие. Я всегда верил в то, что проблемы можно решить политикой и дипломатией, избежав силовой развязки, прилагая к тому все усилия. Безусловно, оккупация части территории Азербайджана для нас совершенно неприемлема. Я предпринял этот шаг во имя решения проблемы. К сожалению, эта попытка не увенчалась успехом”.

За минувшие 9 лет официальный Ереван оказывал давление на международную общественность в связи с исполнением подписанных протоколов. Покровители армян воспользовались представленной возможностью для реализации своих каверзных планов в отношении Турции. Несколько месяцев назад министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил следующее: “За истекший период не было предпринято никаких шагов в направлении нормализации отношений. Поэтому весну 2018 мы встретим без протоколов ”. Отвечая на заявления Налбандяна, официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич ответил: “Между Турцией и Арменией подписаны два протокола. Их не стоит расценивать только с точки зрения нормализации двусторонних отношений. Протоколы следует рассматривать в ракурсе регионального мира и безопасности, а также нормализации отношений. Мы не считаем правильным шаг, предпринятый Арменией, это неверный и неудачный ход. Позиция Армении в связи с протоколами безосновательна и неискренна. Ее можно счесть новой попыткой очернить Турцию”.

В минувшие годы Армения не выполнила пункты, предусмотренные в протоколах. Армения выступила с территориальными притязаниями в адрес Турции, прибегла к провокационным действиям. По прошествии двух лет со дня подписания протоколов, на встрече с молодежью С.Саргсян заявил, что Армения не намерена покидать оккупированные территории Азербайджана. Он вменил в обязанность будущим поколениям захватить и турецкий Агры даг. Тогда С.Саргсян упомянул лишь “Протокол о налаживании дипломатических отношений между Турцией и Арменией ”, в котором сказано: "Республика Армения и Турецкая Республика, подтверждая свои двусторонние, многосторонние обязательства уважать принципы равенства, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела других государств; Учитывая важность создания между двумя странами и в регионе атмосферы веры и доверия, способствующей укреплению мира и безопасности, воздержания от применения или угрозы применения силы, мирного разрешения споров, уважения прав, основополагающих свобод человека; … договорились обменяться дипломатическими представительствами”.

После подписания протоколов Армения продолжила свою подрывную политику на Южном Кавказе, не отказавшись и от оккупационной политики в отношении Азербайджана. Протоколы должны были способствовать установлению всеобъемлющего мира, доверия и безопасности в регионе, отказу от применения или угрозы применения силы, решению проблем мирным путем, но каким из этих принципов следовала Армения за минувшие 9 лет? Разумеется, никаким. После подписания протоколов, официальные лица Турции неоднократно заявляли, что мир и стабильность в регионе возможны после освобождения Арменией оккупированных территорий Азербайджана. Но, видимо, армяне и их покровители вовсе не желали мира и процветания в регионе, преследуя совершенно иные цели, так как после подписания протоколов начались нападки и давление на Турцию. Армяне пытались одним выстрелом убить двух зайцев, столкнув Турцию с Азербайджаном и в пику Азербайджану сблизиться с турками. И, надо сказать, авторы и вдохновители “протоколов” частично достигли своих целей. Тогда возникли определенные разногласия между общественностями Азербайджана и Турции, мнения разделись, но главы двух государств смогли преодолеть это, предотвратить кризис в двусторонних отношениях.

Армяно-турецкие протоколы так и не обрели юридическую силу, поскольку не были ратифицированы ни Турцией, ни Арменией. Отменив протоколы, пункты которых Армения и не собиралась исполнять, С.Саргсян вновь доказал приверженность своей страны подрывной политике на Южном Кавказе.