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    Открытие пунктов обмена валюты скажется на курсе маната

    Деятельность черного рынка валюты прекратится

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании" с целью создания нового вида лицензионной деятельности - по обмену валюты.

    Как сообщает Report, предлагаемые изменения предусматривают расширение списка числа участников рынка операций по обмену наличной валюты, который в настоящее время ограничен обязательным участием в данных операциях банков-агентов.

    Аналитическая группа Report полагает, что принятие законопроекта упростит открытие пунктов обмена валюты. Это приведет к усилению конкуренции на рынке наличной валюты и сужению спреда между курсами покупки и продажи валюты. В итоге, "черный рынок" валюты сойдет на нет.

    Аналитики агентства отмечают, что возобновление деятельности пунктов обмена валюты, наряду с созданием новых рабочих мест, увеличит спрос на офисы на первых этажах. Законопроект также будет способствовать росту объема налоговых платежей, однако снизит доходы коммерческих банков.

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