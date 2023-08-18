О нас

Открытие Гафанского аэропорта негативно отразится на мирных переговорах Азербайджана с Арменией

Открытие Гафанского аэропорта негативно отразится на мирных переговорах Азербайджана с Арменией Решение Армении открыть Гафанский аэропорт противоречит мирной повестке дня с Азербайджаном.
Аналитика
18 августа 2023 г. 17:52
Открытие Гафанского аэропорта негативно отразится на мирных переговорах Азербайджана с Арменией

Решение Армении открыть Гафанский аэропорт противоречит мирной повестке дня с Азербайджаном.

В случае, если премьер-министр Армении Никол Пашинян запустит рейсы из Еревана в приграничный с Азербайджаном Гафан, как было сказано в его заявлении, то это значительно притормозит мирные переговоры между странами.

Сегодня Азербайджан и Армения продолжают обсуждать мирное соглашение, обговаривая его пункты в ходе постоянных встреч на различных уровнях. И запуск авиарейсов, которые неизбежно будут нарушать воздушное пространство Азербайджана, без его на то согласия – это безусловный шаг назад в этом процессе.

В мире есть случаи, когда аэропорты, находятся или в близости к границам других стран или пребывают под управлением больше, чем одного государства. Так, например аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург одновременно обслуживает три разных города: Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия). Однако во всех случаях это регулируется законодательством – общеевропейским или двусторонним. В случае же с аэропортом Гафана никаких договоренностей с Азербайджаном нет.

Как заявил Report пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам, эксплуатация данного аэропорта представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности страны.

"Рейсы, которые пересекают воздушное пространство другой страны, должны быть согласованы с ней. Помимо всего прочего, учитывая 30-летную историю конфликта между странами, а также отсутствие мирного договора, есть все основания полагать, что Армения под видом "гражданского" может попытается использовать данный аэропорт для военных целей", - сказал эксперт.

Конечно, осуществление авиарейсов на своей территории — это право каждого государства, и Армения может попытаться аргументировать открытие аэропорта его работой ранее во время СССР. Однако СССР давно не существует, но есть суверенные границы стран и международные правила, которые в отличие от Армении, Азербайджан всегда соблюдал. Так, во время строительства Зангиланского аэропорта Азербайджан учел все имеющиеся данные и обеспечил полную безопасность границы с Арменией, выбрав локацию на значительно удаленном расстоянии.

Решение Армении открыть Гафанский аэропорт абсолютно безрассудно. Азербайджан не допустит нарушения собственного воздушного пространства и добьется превращения этого аэропорта в очередной музейный экспонат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Qafanda "aeroport şousu": Təxribat cavabsız qalmayacaq - ŞƏRH

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi