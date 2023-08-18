Открытие Гафанского аэропорта негативно отразится на мирных переговорах Азербайджана с Арменией

Решение Армении открыть Гафанский аэропорт противоречит мирной повестке дня с Азербайджаном.

Решение Армении открыть Гафанский аэропорт противоречит мирной повестке дня с Азербайджаном.

В случае, если премьер-министр Армении Никол Пашинян запустит рейсы из Еревана в приграничный с Азербайджаном Гафан, как было сказано в его заявлении, то это значительно притормозит мирные переговоры между странами.

Сегодня Азербайджан и Армения продолжают обсуждать мирное соглашение, обговаривая его пункты в ходе постоянных встреч на различных уровнях. И запуск авиарейсов, которые неизбежно будут нарушать воздушное пространство Азербайджана, без его на то согласия – это безусловный шаг назад в этом процессе.

В мире есть случаи, когда аэропорты, находятся или в близости к границам других стран или пребывают под управлением больше, чем одного государства. Так, например аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург одновременно обслуживает три разных города: Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия). Однако во всех случаях это регулируется законодательством – общеевропейским или двусторонним. В случае же с аэропортом Гафана никаких договоренностей с Азербайджаном нет.

Как заявил Report пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам, эксплуатация данного аэропорта представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности страны.

"Рейсы, которые пересекают воздушное пространство другой страны, должны быть согласованы с ней. Помимо всего прочего, учитывая 30-летную историю конфликта между странами, а также отсутствие мирного договора, есть все основания полагать, что Армения под видом "гражданского" может попытается использовать данный аэропорт для военных целей", - сказал эксперт.

Конечно, осуществление авиарейсов на своей территории — это право каждого государства, и Армения может попытаться аргументировать открытие аэропорта его работой ранее во время СССР. Однако СССР давно не существует, но есть суверенные границы стран и международные правила, которые в отличие от Армении, Азербайджан всегда соблюдал. Так, во время строительства Зангиланского аэропорта Азербайджан учел все имеющиеся данные и обеспечил полную безопасность границы с Арменией, выбрав локацию на значительно удаленном расстоянии.

Решение Армении открыть Гафанский аэропорт абсолютно безрассудно. Азербайджан не допустит нарушения собственного воздушного пространства и добьется превращения этого аэропорта в очередной музейный экспонат.