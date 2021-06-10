“Отключенный” микрофон Арустамяна – КОММЕНТАРИЙ

Испокон веков повелось, что спорт должен быть вне политики. Но и присущий спорту гуманизм армяне поставили на услужение своим неуёмным амбициям. И вновь в ход пошли старые песни о сирости и угнетенности.

Испокон веков повелось, что спорт должен быть вне политики. Но и присущий спорту гуманизм армяне поставили на услужение своим неуёмным амбициям. И вновь в ход пошли старые песни о сирости и угнетенности.

Так, гражданину России Нобелю Арустамяну, являющемуся комментатором армянского спортивного телеканала “Матч ТВ”, УЕФА не выдал аккредитацию на участие в чемпионате Европы. Поскольку ЕВРО-2020 проходит по единой системе под эгидой УЕФА, Арустамян будет лишен возможности комментировать матчи и в других странах.

Отметим, что чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. 12 июня в группе А состоится матч Уэльс-Швейцария, 16 июня - матч Турция – Уэльс, 20 июня - Швейцария-Турция, а четвертьфинал состоится 3 июля на Бакинском олимпийском стадионе.

Зачем Нобель Арустамян стал персоной нон-грата?

Во время оккупации он неоднократно совершал незаконные поездки на азербайджанские земли. 5 октября 2020 года Арустамян, поделившись фотографией из Ханкенди, выступил с территориальными притязаниями в адрес Азербайджана, используя выражения, разжигающие национальную рознь. Помимо нелепых заявлений о принадлежности Карабаха армянам, Арустамян занимался историческими фальсификациями. Одним словом, допускал высказывания, совершенно далекие от своей профессиональной деятельности и нарушил территориальную целостность Азербайджана, прибыв на наши земли без соответствующего разрешения. И потому не был аккредитован на чемпионат Европы.

Никто не может доказать, что он не участвовал в боях на стороне армянских сепаратистов. Как известно, во время военных действий армянские наемники со всех уголков мира стекались в оккупированный Карабах, чтобы оказать поддержку армянскому незаконному режиму в Карабахе. Таким образом, Арустамяна можно считать террористом, использующим оружие против Азербайджана и его граждан. Никто не даст гарантии, что он не воевал против нашей страны. Азербайджанская сторона имеет право возбудить против него уголовное дело в связи с его подрывной деятельностью в Карабахе.

Рассказывая о событиях в Баку и Сумгайыте, этот "спортивный комментатор“ разжигал национальную вражду, утверждая, что оккупировавшая территорию Азербайджана Армения ведет “борьбу” за “мир” и “право на жизнь”. Его пособники тоже вводят людей в заблуждение. По их утверждению, Арустамяну запретили въезд в Азербайджан, якобы, из-за армянской фамилии.

Арустамян, ударившийся в мхитарянство

В защиту лже-комментарора выступила и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Хотя кому, как не ей - официальному представителю МИД России знать нормы международного права! Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ и основным медиатором урегулирования региональных конфликтов, России прекрасно известно о том, что Армения нарушает суверенные права Азербайджана. Но отчего-то занимает другую позицию.

Представитель МИД осведомлена о фактах недопуска в страну журналиста, нарушившего российское законодательство. Журналист, несколько лет назад ставший гражданином Чехии, редактор газеты “Господаржске Новины” Ондржей Сукупа не был допущен в Россию по рядовым бытовым вопросам. Обоснованием тому стало нарушение российского законодательства. В вопросе Нобеля Арустамяна во главу ставятся законы Азербайджана.

Мария Захарова

Отметим, что независимо от страны проживания, отношение армян к Азербайджану неизменно. 29 мая 2019 года были созданы все условия для приезда в Азербайджан футболиста армянского происхождения Генриха Мхитаряна, который должен был участвовать в финале Лиги Европы, однако тот отказался. Кстати, этот футболист по личным соображениям и раньше не шибко желал приезжать в Баку.

Хотя Министерство иностранных дел Азербайджана гарантировало безопасное пребывание Мхитаряна в Баку. Тогда Государственное агентство по туризму Азербайджана совместно с другими государственными структурами, AZAL и АФФА выразили полную готовность к проведению в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА, но Мхитарян так и не приехал. Руководство "Арсенала" сочло поведение Мхитаряна провокационным и приняло решение продать его в летний трансферный период года.

Тем временем, Мхитарян, приверженный армянской идеологии, принялся огульно хаять Азербайджан. Цели очевидны.

Повод для армянского комментатора

Арустамян также считается одним из носителей фашистской идеологии. Его визит в Карабах и известные выступления подтверждают это.

Носители этой идеологии то и дело клевещут на Турцию и Азербайджан. Нарушивший территориальную целостность Азербайджана, он ведет себя так, будто его не пускают в страну из-за армянской фамилии. Хочется напомнить наветникам и кликушам, что армяне до сих прекрасно живут в Азербайджане. Только в Баку проживают 30 тысяч армян. Так что потуги Арустамяна выглядят нелепо. Микрофон этого "спортивного комментатора" отключили не в Баку, а в 11 странах и 11 городах Европы.