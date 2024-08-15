От Баку до Стамбула: Как совместное предприятие БТК меняет экономическую карту тюркского мира

13 августа было создано новое совместное предприятие «BTKI Railways» LLC, учредителями которого стали дочерние компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) и АО «Грузинская железная дорога».

13 августа было создано новое совместное предприятие «BTKI Railways» LLC, учредителями которого стали дочерние компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) и АО «Грузинская железная дорога».

Как сообщает Report, целью совместного предприятия является расширение потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), который превращается в все более значимый геополитический и экономический актив. На первый взгляд, новость о создании совместного предприятия для управления железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс может показаться сугубо технической деталью. Однако, за этим событием скрывается куда более глубокий смысл, отражающий геополитические амбиции региона и глобальные экономические тренды.

Железная дорога БТК стала ключевым маршрутом для межконтинентальных перевозок.Эта железная дорога, являющаяся кратчайшим маршрутом между Китаем и европейскими странами, создала благоприятные условия, позволяющие сократить время перевозки грузов более чем в 2 раза. Железная дорога БТК облегчает доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам, а также стала частью экономической стратегии развития «Один пояс, один путь», автором которой является Китай. БТК вносит значительный вклад в развитие двусторонних и многосторонних отношений в политической, экономической и социальной сферах между странами, расположенными на Среднем коридоре, обеспечение стабильности и поддержку инициатив устойчивого развития.

В последнее время комплексные работы, проведенные ADY по расширению БТК, направлены на увеличение скорости перевозок по этому маршруту, обеспечение безопасности перевозимых грузов, проведение гибкой тарифной политики, активизацию масштабной логистической и маркетинговой работы для привлечения большего объема транзитных грузов через территорию страны и, таким образом, привлечение их в экономику страны.

Этот транспортный коридор, связывающий Центральную Азию с Европой через Кавказ, приобретает особое значение на фоне глобальных геополитических изменений и растущей нестабильности в традиционных торговых маршрутах. Он демонстрирует сплоченность стран региона и их готовность к сотрудничеству в рамках более крупных интеграционных процессов. Такой сигнал единства особенно важен в условиях глобальной нестабильности, вызванной нарушением логистики на Красном море и продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной. В сложившейся ситуации важность альтернативных транспортных маршрутов, таких как БТК, значительно возрастает.

Тюркский мир и новый Шелковый путь

Создание «BTKI Railways» LLC – это не просто объединение железнодорожных операторов Азербайджана и Грузии. Это стратегический шаг, направленный на укрепление экономических связей между тюркскими государствами и создание альтернативы традиционным торговым путям.

Для тюркских государств, особенно расположенных в Центральной Азии, БТК предлагает новый маршрут для экспорта товаров в Европу, минуя напряженные точки на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Это особенно актуально в условиях нестабильности на Ближнем Востоке и в связи с нарушением логистических цепочек в регионе.

Помимо товаров широкого потребления, по БТК могут транспортироваться энергоресурсы из Центральной Азии в Европу, что повышает энергетическую безопасность европейских стран.

Приведем некоторые цифры за 2023 год, демонстрирующие значительный экономический потенциал стран Организации тюркских государств (ОТГ): совокупный ВВП стран ОТГ составляет 1,2 трлн долларов США, совокупное население - 163 млн человек, объем торговли между странами - 22 млрд долларов США.

Исходя из этого можно отметить, что БТК – это не просто экономический проект, это инструмент геополитического влияния. Укрепление транспортных связей между тюркскими государствами способствует сближению этих стран и созданию более тесных политических отношений.

Тем не менее, потенциал БТК огромен. Модернизация железнодорожной инфраструктуры, создание новых логистических центров и развитие цифровых технологий позволят сделать этот транспортный коридор еще более привлекательным для бизнеса.

Итак, новое предприятие будет работать над эффективным управлением операциями по БТК и привлечением новых грузов. Поскольку после завершения в мае 2024 года реконструкции и расширения 184-километрового участка железнодорожной линии БТК, проходящего через Грузию и имеющего сложный географический рельеф, ее пропускная способность увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн в год. Теперь «Азербайджанские железные дороги» полностью готовы к перевозке большей части грузов из Центральной Азии и в целом из Азии в западном направлении и обратно по модернизированной железнодорожной линии БТК и к конкуренции на международном уровне в сфере грузоперевозок.

Таким образом, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, как ключевой железнодорожный участок Среднего коридора является символом нового Шелкового Пути. Она не просто укрепляет транспортные связи между континентами, заинтересованными в надежных и эффективных транспортных путях, но и создает основу для устойчивого экономического сотрудничества между странами Центральной Азии, Турцией и Европой, играя важную роль в глобальной цепочке поставок.