От Анкориджа до Вашингтона: Отсутствие договоренностей для решения украинской головоломки

Переговоры России и Украины, а также их взаимодействие с ключевыми мировыми игроками, остаются в центре внимания международной политики. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже, а также последовавшие за этим переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза в Вашингтоне стали важными этапами в попытках найти пути к урегулированию конфликта.

Однако, несмотря на громкие заявления и ожидания, обе встречи завершились без конкретных договоренностей, оставив больше вопросов, чем ответов. Дональд Трамп, выступая посредником, неоднократно подчеркивал свое стремление остановить войну и подготовить почву для переговоров между Путиным и Зеленским, однако реальный прогресс остается под вопросом.

Анкоридж: Трамп и Путин без договоренностей

15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялась первая с 2019 года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры, изначально запланированные как беседа один на один с участием переводчиков, прошли в расширенном формате с участием госсекретаря США Марко Рубио, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, спецпосланника США Стивена Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова. Трамп заявлял, что едет на Аляску с целью добиться прогресса в урегулировании конфликта в Украине, а в случае неудачи обещал созвониться с Зеленским и европейскими лидерами для подготовки новой встречи.

По итогам трехчасовых переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Трамп на пресс-конференции отметил, что стороны "добились существенного прогресса", но признал, что "сделки пока нет". Путин подчеркнул, что Россия считает украинский народ "братским" и назвал конфликт "трагедией", но настаивал на устранении "первопричин кризиса", не уточняя деталей. Западные СМИ, такие как The Washington Post, предположили, что Путин использует переговоры для затягивания времени, укрепляя позиции России на востоке Украины. Российские СМИ акцентировали символическое значение встречи, подчеркивая невозможность изоляции России. Планировавшийся рабочий обед был отменен, а Путин возложил цветы на могилы советских летчиков на базе Элмендорф-Ричардсон, что стало акцентом на исторической символике.

При этом существует мнение, что Путин использовал встречу с Трампом для того, чтобы оттянуть возможные новые санкции США против РФ, тем более дедлайн, установленный американским президентом, подошел к концу.

Вашингтон: Зеленский и лидеры ЕС у Трампа

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, включая руководителей Германии, Франции, Италии, Финляндии, а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Переговоры, которые прошли за закрытыми дверями, были призваны обсудить гарантии безопасности для Украины и оценить перспективы трехсторонней встречи с участием России. Зеленский подчеркнул, что ключевые вопросы, включая территориальные, могут обсуждаться только на уровне лидеров, и выразил поддержку трехстороннему формату. Однако конкретных договоренностей вновь не последовало.

Европейские лидеры настаивали на участии Украины в любых решениях, касающихся ее будущего, и подчеркивали, что без прекращения огня прогресс маловероятен. Такой же позиции придерживается и руководство Украины. Трамп, ранее выступавший за немедленное перемирие, после Анкориджа изменил риторику, заявив, что приоритет — долгосрочное мирное соглашение. Зеленский отметил, что ужесточение санкций против России возможно, если Москва будет уклоняться от переговоров. Но Администрация Белого дома старается избежать такого развития событий, мотивируя это тем, что санкционное давление испортит потенциал переговоров с Путиным.

Отсутствие прогресса, символические жесты и эскалация

Обе встречи продемонстрировали желание сторон продолжать диалог, но ожидаемо не привели к ощутимым результатам. В Анкоридже Путин получил репутационный выигрыш, появившись на красной дорожке в США, что было воспринято как символический успех в условиях стремления Запада максимально изолировать Россию.

Зеленский использовал Вашингтон для того, чтобы еще раз встретиться с Трампом и показать, что вариант с территориальными уступками не самый лучший. Для этого он даже принес в Белый дом карту с указанием оккупированных Россией регионов.

Трамп же этими встречами показал, что он является главным модератором переговорного процесса. Но при этом он постоянно оставляет дверь открытой, которая позволит ему выйти из посредничества. Американский лидер главным итогом этих двух встреч считает обсуждение возможности встречи Путина и Зеленского, хотя место и формат такой встречи остаются неопределенными. Разные источники называют возможными локациями Европу, Ближний Восток, тогда как, по данным СМИ, Путин якобы предлагал Зеленскому встретиться в Москве — предложение, которое, вероятно, было провокацией, учитывая, что Зеленский не поедет в Москву.

Несмотря на переговоры, Кремль продолжает наносить усиленные удары по Украине, приводящие к жертвам среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры. Даже если стороны определят место и формат встречи (двусторонний или трехсторонний), условия Москвы вряд ли изменятся. Путин заявляет о необходимости устранить "первопричины" конфликта, но нынешняя ситуация позволяет России с одной стороны вести хоть какой-то диалог или эмитировать его ведение, кому как нравится, по Украине, а с другой – продолжать захват украинских территорий.

Киев, в свою очередь, категорически отвергает территориальные уступки, включая отказ от Крыма или Донбасса, а Москва вряд ли согласится вывести войска с занятых земель. Даже при гипотетическом торге территориями, например, уступке Донецка и Луганска, остается неясным вопрос с Запорожской и Херсонской областями, которые Россия считает своими и контролирует их большую часть.

Поэтому вариант с территориальными уступками со стороны Украины только заведет переговоры в еще больший тупик, а не станет выходом из него. Такой вариант развития событий более выгоден России, которая всегда сможет указать на Украину в качестве виновника срыва переговоров.

Кроме этого, до сих пор не совсем понятно, что из себя будут представлять гарантии безопасности для Украины и насколько они окажутся реализуемыми. И главный вопрос – кто будет основным гарантом, а на него также нет ответа. В 1994 году в Будапеште Украина уже получила одни гарантии безопасности в виде отказа России от территориальных посягательств на украинские территории, а уже через 20 лет она столкнулась с оккупацией Крыма со стороны РФ. Повторить эту ошибку в Киеве не хотят.

В таких условиях, остановить военную машину, унесшую бесчисленные жизни, представляется почти невозможным. Последствия войны, как отмечают эксперты, скажутся на будущем поколении, а вопрос, искренне ли Россия желает прекратить конфликт или намеренно затягивает его для захвата новых территорий, остается открытым. Тем более обе стороны уже давно перешли "красную линию", а это делает все более реалистичным вариант с войной на истощение.

Аналитическая группа Report