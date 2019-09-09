Освобождение Кочаряна: торг уместен или подарок Путину - КОММЕНТАРИЙ

Армяне все еще наивно полагают, что их страна полноценное, независимое государство, а территория, на которой располагается нынешняя Армения, и вовсе испокон веков принадлежит им. Однако достаточно беглого взгляда на историю минувших двух веков, как тотчас станет очевидно, кто даровал им государственность в обмен на пресловутую свободу, сделав по сути марионеткой в своих руках. При содействии России, а затем бывшего СССР азербайджанцы были изгнаны со своих исконных земель, на этой территории была создана Армения, оккупирован Нагорный Карабах. Именно Россия расселила армян на исконно азербайджанских землях, и тому есть многочисленные документальные свидетельства. Прошли годы, и теперь Армения, распушив хвост, пытается говорить со своим благодетелем на равных, дерзит и корчит независимость.

Впрочем, предательство и вероломство - давнишние качества армян и кому, как не России знать об этом. В последнее время отношения между Россией и Арменией отнюдь не безоблачны. Одним из камней преткновения стал арест экс-президента Армении, одного из вдохновителей и участников Ходжалинского геноцида Роберта Кочаряна. На днях Конституционный суд Армении вынес решение об отмене избранной в отношении него меры пресечения в виде ареста, что вызвало негодование армянского правительства. Министр юстиции Рустам Бадасян открыто заявил, что Кочарян не может быть освобожден на основании решения Конституционного суда. Министр поставил под сомнение условия, в которых принималось решение о его освобождении. Между тем, пресс-секретарь правительства Армении Владимир Карапетян заявил, что противиться решению Конституционного суда невозможно, решив переложить ответственность на юристов.

Эпопея с Кочаряном, робкие попытки армянских властей возражать и железная хватка благодетеля наглядно показали, кто в доме хозяин и сколь эфемерна армянская независимость. Кочарян - ставленник Кремля. В период его президентства в Армении произошло два кровавых события: 27 октября 1999 года и 1 марта 2008 года. Расследование мартовских событий все еще продолжается. В эпопее по делу Кочаряна задействованы российские чиновники, СМИ и общественно-политические деятели. И, надо полагать, экс-президент весьма и весьма рассчитывает на их содействие. Между тем, официальный Ереван пытается действовать в пику России. Еще одной такой попыткой стало предоставление политического убежища организатору "Шествия русских" в Калуге, российскому националисту Виталию Шишкину, находившемуся под арестом с 13 февраля 2015 года по 10 января 2019 года по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и разжигании вражды и ненависти.

Арестовав Кочаряна и пригрев Шишкина, Ереван пытается поторговаться, выменяв их на экс-министра обороны Микаеля Арутюняна и экс-начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, объявленных Арменией в международный розыск. Армянские СМИ, как и власти страны, тоже не могут однозначно высказаться по поводу решения Конституционного суда в отношении Кочаряна. Некоторые армянские журналисты уверены, что его освобождение положительно отразится на российско-армянских отношениях, другие же считают, что Армения сама вправе решать, как ей поступить. По их мнению, отношения с Россией, в целом, безоблачны, есть только некоторые недопонимания между Кремлем и Ереваном, продиктованные желанием армянских властей вести независимую политику.

"Российские чиновники и полуофициальные круги, в том числе, "проармянские" эксперты ведут традиционную политику по отношению к Армении. Когда на одном из евразийских форумов в Ереване армянская сторона пыталась поднять перед Медведевым вопрос об эффективности союза, он призвал активнее выращивать фрукты и овощи", - пишет сайт 1in.am, комментируя российско-армянские отношения. Автор подчеркивает, что Россия не доверяет нынешним армянским властям: "Возникает вопрос: считают ли они, что Армения не должна вообще ставить вопросов, или для того, чтобы не сердить Россию, ей надо окончательно отказаться от суверенитета и перспектив экономического развития?". По мнению автора статьи, правительство Армении стремится укрепить независимость страны. "Другое дело, в какой мере искренна нынешняя администрация в своих намерениях. Логика подсказывает, что общество, политико-экспертные круги должны оказывать давление на власти именно по этому вопросу. Но вместо этого они направляют в Москву доносы: караул, помогите, отношения портятся", - рассуждает автор.

Не лишне отметить, что автор статьи констатирует и тот факт, что в 20-е годы прошлого столетия из Армении в Москву было направлено 8 млн доносов. Армянская пресса уверена, что, войдя в состав ЕАЭС, Армения, по сути, стала 5-й колонной России: "Москве все равно, кто у власти в Армении. Главное не допустить суверенного развития". Тем самым армянские СМИ намекают, что подобные Кочаряну вряд ли будут способствовать независимости Армении.

Ухудшение российско-армянских отношений констатировал и небезызвестный депутат Госдумы России Константин Затулин. Он счел негативным фактом в двусторонних отношениях взаимное непризнание водительских удостоверений друг друга. Отметим, что Россия отказалась от признания водительских удостоверений стран ЕАЭС, где русский язык не имеет статус второго государственного. Таким участником альянса оказалась только Армения.

Таким образом, для Пашиняна арест Кочаряна является не только мерой наказания за мартовские события 2008 года, но в большей степени делом принципа. Напомним, что буквально сразу после государственного переворота в Армении 27 июля 2018 года в 00:15 Ереванский суд первой инстанции по ходатайству Следственной службы Армении вынес решение об аресте экс-президента Роберта Кочаряна. Тогда Кочарян был арестован сроком на два месяца. Его арест во многом вознес Пашиняна на пьедестал власти и обусловил дальнейшие политические процессы в стране. Ныне ситуация уже не та, что была на волне революции.

Окрыленного успехом Пашиняна тут же окатили холодным душем и привели в чувство. Поэтому теперь Пашинян хочет поторговаться с Россией, подороже продав Кочаряна. Однако трудно представить, как сложится будущность Армении после дерзких выпадов нынешнего армянского премьера. И дело тут даже не в личности Кочаряна. Для Кремля арест Кочаряна - вопрос принципиальный, мол, "своих" в обиду не дадим. В то же время это содействие всем пророссийским силам в Армении, стимул и импульс для продолжения ими подрывной деятельности. Поэтому можно предположить, что Кремль продолжит давить на Ереван в вопросе освобождения палача, чьи руки обагрены кровью ходжалинцев.

Предполагается, что Владимир Путин отложил визит в Ереван осенью прошлого года ввиду недовольства политикой нынешних армянских властей, тем самым показав, что Кремль не доверяет режиму Пашиняна. 1 октября в Ереване состоится саммит Евразийского Экономического Союза. Ожидается, что в работе заседания примет участие и Владимир Путин. Приедет ли он в Ереван вопреки аресту Кочаряна и станет ли экс-президент Армении разменной монетой в двусторонних отношениях? Мы полагаем, Москва и Ереван будут стремиться к снижению напряженности в отношениях. Пашинян хочет заручиться доверием Путина и поэтому весьма вероятно Кочарян будет освобожден на определенных условиях. Пророссийские силы в Армении, преимущественно, в оппозиции. Россия может приструнить эти силы в обмен на освобождение Кочаряна.

В преддверии визита Путина в Ереван Кочарян может выйти на свободу. В противном случае Армению ждут новые потрясения.