Остановят ли новые санкции поставки вооружения из Ирана в РФ?

В последние годы отношения между Россией и Ираном становятся все крепче. Иран и Россия не стесняются укреплять взаимовыгодное военное сотрудничество и заниматься демонстрацией силы на международной арене, привлекая внимание Запада и США. Показатели военно

В последние годы отношения между Россией и Ираном становятся все теплее и крепче. Иран и Россия не стесняются укреплять взаимовыгодное военное сотрудничество и заниматься демонстрацией силы на международной арене, привлекая внимание Запада и США.

Показатели военной мощи Ирана заставляют ЕС и США волноваться еще больше: сводка из мирового рейтинга военной мощи (Global Firepower) 2022 года говорит о том, что Иран находится на 14-й позиции и обгоняет Канаду, Испанию, Австралию, Германию, Польшу и Швецию.

Интересен тот факт, что Иран и раньше был важным партнером России по военно-техническому сотрудничеству. На протяжении десятилетия Россия являлась ведущим поставщиком технологий и вооружений для Ирана. Ее доля на этом сегменте иранского рынка составляла более 60%. В 2000 году по объемам военных закупок в РФ Иран уверенно занимал третье место после Индии и Китая.

После отмены оружейного эмбарго 18 октября 2020 года, Иран, почувствовав второе дыхание, стал активно продавать свое оружие. Причем, Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в августе 2020 года. Тогда против проекта проголосовали ее верные партнеры - Россия и Китай. Таким образом у Ирана появилась возможность на законных основаниях продавать свое оружие другим странам, а бригадный генерал Амир Хатами в интервью, опубликованном иранскими государственными СМИ еще в сентябре 2020 года, сказал, что отмена эмбарго позволит Тегерану экспортировать "товары [определяемые как оружие] и технические услуги".

Производство Ираном беспилотников стало новой страницей в военной промышленности страны. Правильно было бы назвать это "обновленной" страницей, так как Иран успешно занимается разработкой беспилотников с 1980-х годов. Но впервые боевое применение двух моделей — Shahed-136 и Shahed-131 — было замечено в 2020 году в Йемене.

Иран также не смог отказаться от соблазна продавать свои БПЛА России, которая стала использовать их в Украине. Это наделало много шума в западных, особенно американских, СМИ, с публикациями о том, что Иран массово поставляет России беспилотники. В августе в Washington Post был опубликован материал о доставке российскими транспортными самолетами из Ирана БПЛА. Причем, как минимум двух типов — Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для атак по таким целям, как радиолокационные системы, артиллерия и др.

"У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинской войне", - заявлял глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян.

Украина же понизила уровень дипломатических отношений с Ираном. Официальный представитель МИД Исламской Республики Нассер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию. После появления в зоне боевых действий иранских дронов, которые, в частности, приняли активное участие в массированных атаках на украинские города 10 и 11 октября, Киев полностью разорвал дипломатически отношения с Тегераном.

Согласно Международному кодексу поведения в отношении поставок оружия, они могут производиться только в том случае, если государство или сторона-получатель не участвует в каком-либо вооруженном конфликте в регионе. Россия начала военные действия против Украины 24 февраля. Следовательно, Иран, поставляя туда беспилотники, фактически нарушает кодекс.

Между тем, хотя Иран, отвергает все обвинения, не далее как в октябре появились новые сообщения об оружейных сделках Ирана и России. В частности, по сообщению DW, страна готовится поставлять РФ баллистические ракеты. По данным разведки США, для России в Иране уже готовится первая партия ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

США уже намерены добиваться возвращения эмбарго на поставки иранского оружия. Великобритания, США и Франция поднимают вопрос о запрете экспорта иранских вооружений России на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, в то время как члены Евросоюза предварительно согласовали санкции в отношении 8 физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к поставкам беспилотных летательных аппаратов иранского производства в Россию.

Насколько это может остановить Иран - сказать сложно. Ведь страна и так много лет все время находится под действием разного рода санкций, но это не останавливало ее от действий по собственному усмотрению.