Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости

Сегодня исполняется полгода со дня освобождения Шуши от оккупации. Жемчужина Азербайджана и всего Кавказа - город Шуша находился под вражеской оккупацией 28,5 лет.

Сегодня исполняется полгода со дня освобождения Шуши от оккупации. Жемчужина Азербайджана и всего Кавказа - город Шуша находился под вражеской оккупацией 28,5 лет.

8 мая 1992 года армяне при участии своих покровителей оккупировали Шушу в ходе операции "Свадьба в горах". Армянские вооруженные формирования целенаправленно наносили удары по гражданским лицам и объектам. Оккупация Шуши стала поворотным событием, предрешившим исход войны. Посредством Лачинского коридора было налажено прямое сообщение между Карабахом и Арменией, завершился захват Ханкенди.

Накануне оккупации все армянское командование и их благодетели собрались на возвышенности, чтобы лицезреть оккупацию Шуши. Среди них были “командующий” “карабахским фронтом” Аркадий Тер-Тадевосян, тогдашний министр обороны Армении Вазген Саркисян, генерал Гурген Далибалтаян, начальник военного штаба Армении Феликс Казарян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Леонид Мартиросян, Олег Есаян, Зорий Балаян, пасынок Андрея Сахарова - Алексей Семенов, Елена Боннер, баронесса Кокс, руководство “Всемирной христианской солидарности” и террористической организации "Дашнакцутюн".

В ожесточенных боях 500 азербайджанских солдат противостояли 1 800 вооруженным до зубов армянским боевикам. В результате боев, продолжавшихся более 10 часов, было ранено 1 860 мирных азербайджанцев, погибло 480 гражданских лиц, в том числе 193 мирных жителя, 22 тысячи человек были изгнаны со своих земель, 68 азербайджанцев были взяты в плен. Об их судьбе до сих пор ничего неизвестно. Отметим, что территория Шуши составляет 289 кв. км. В тот период население Шушинского района составляло 25 тысяч человек.

По официальным данным, в результате оккупации были разрушены и разграблены историко-культурные памятники в Шуше, в том числе уникальные экспонаты Шушинского исторического музея, филиал Государственного музея ковра и Музея народно-прикладного искусства, Государственный музей истории Карабаха, храм Агоглан в Лачинском районе, Азыхская пещера, считающаяся археологическим памятником мировой значимости, Аскеранская крепость в Ходжалы, Музей истории в Кяльбаджаре и другие очаги культуры, подверглись вандализму священные храмы и мечети, были сожжены библиотеки, уничтожены редчайшие рукописи.

К перечню исторических объектов, подвергшихся армянскому вандализму, относятся 279 религиозных, исторических и культурных памятников, в том числе Ханская пещера и пещера Гахал, а также Шушинская крепость. Оккупанты уничтожили или арменизировали многие азербайджанские памятники. В Шуше были уничтожены 7 дошкольных детских учреждений, 22 школ и техникумов, 8 домов культуры, 14 клубов, 20 библиотек, 2 кинотеатра, 3 музея и Фабрика восточных музыкальных инструментов.

Армянские благодетели в последующие 29 лет выступали с нелепыми заявлениями и голословными обещаниями, содействуя оккупации Шуши и других районов, потворствуя арменизации этих земель. Нынче эти же деятели с пеной у рта "отстаивают христианские ценности", а по сути, - подыскивают предлог для оказания давления на Азербайджан. Во Второй Карабахской войне раскрылась гнусная личина армянских оккупантов и проявилось лицемерие международного сообщества. Дружной компанией они были выдворены из Шуши и других оккупированных земель Азербайджана. Отчего-то горланящие на каждом углу требования о возвращении армянских террористов, даже не заикаются о предоставлении Азербайджану карты заминированных территорий.

Поведав об армянских зверствах, учиненных 28,5 лет назад в Шуше, мы отметили значимость достигнутой победы. Больше никогда армянские оккупанты не смогут провести парад в Шуше. Вынеся уроки из событий теперь уже исторической давности, будущие поколения познают, кто друг им, а кто враг.

7 ноября 2020 года азербайджанские спецназовцы, продираясь сквозь леса, взбираясь по отвесным скалам, вошли в Шушу и в рукопашном бою разгромили противника. 8 ноября Президент Ильхам Алиев во время обращения к народу с Аллеи шехидов объявил всему миру об освобождении Шуши от оккупации. В своем историческом выступлении глава государства произнес: "Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя!”

Ныне истинные хозяева Шуши восстанавливают свои земли, пострадавшие от армянских варваров. Уже скоро Шуша, равно как и другие освобожденные земли, возродится и гордо расправит свои плечи. Отныне в истории Шуши будут только светлые дни. После освобождения территорий взору мировой общественности предстала чудовищная картина армянского вандализма. На протяжении почти 30 лет армяне только и делали, что разрушали, разворовывали и минировали оккупированные территории. До сих пор от их варварских деяний гибнут мирные азербайджанцы. Ныне Шуша может вздохнуть свободно. Вскоре на городских площадях, в домах и на торжествах зазвучит мугам, а с минаретов будет разноситься призывный глас муэдзина.

Шуша празднует свою свободу. Минуло полгода со дня ее избавления от пут армянских оккупантов. Живи свободно, дорогая Шуша! Пусть возрадуются друзья Азербайджана и кусают локти наши недруги. Нынешний май выдастся особенно радостным в Шуше и так будет впредь...