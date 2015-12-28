Основные глобальные события 2015 года - МНЕНИЕ

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий 2015 год был богат на различные события, оказавшие большое влияние на глобальную геополитику и экономику. Report подготовил подборку подобных событий.

Одним из самых печальных событий года является, наверное, потрясшее весь мир нападение братьев Саида и Шерифа Куаши 7 января в Париже на офис сатирического журнала "Шарли Эбдо" (Charlie Hebdo), а также серия терактов 13 ноября, которая стала крупнейшей по числу жертв за всю историю Франции и самым масштабным по числу жертв нападением на Париж со времён Второй мировой войны. В стране, всего лишь четвёртый раз за её историю, было введено чрезвычайное положение.

Организаторы в той или иной степени были связаны с террористическими группировками, в том числе и с "Исламским государством".

В этой связи необходимо отметить деятельность самой ИГИЛ на захваченных территориях Сирии и Ирака. Небольшая статистика: в 2015 году число казнённых ИГ только на опубликованных видеозаписях достигло 5000, группировкой были совершены теракты в Ираке, Тунисе, Кувейте, на Синайском полуострове, когда в результате теракта разбился российский самолет А321.

В феврале боевики ИГ взорвали центральную библиотеку Мосула, уничтожив от 8 до 10 тыс. книг. Во дворе библиотеки радикалы устроили костёр из книг и рукописей.

15 мая 2015 года ИГ организовало массовую казнь в сирийском посёлке Аль-Амирия. Террористами убито 45 мирных жителей. 17-18 мая 2015 года боевиками

ИГ было убито более 500 мирных жителей и солдат в иракском городе Рамади после его захвата. 24 мая 2015 года более 400 человек, большинство из которых женщины и дети, погибли от рук боевиков в сирийском городе Пальмира, занятом 21 мая. Всех этих людей радикалы обвинили "в связях с сирийским правительством".

"Все, что происходит вокруг, не оставило сомнений, что ИГИЛ - это креатура влиятельных политических кругов мировых лидеров и ряда региональных стран. Цель в ее раскрутке - хаотизация Ближнего Востока для дальнейшего переформатирования политических границ. А за этим пойдет новый этап перераспределения сырьевых ресурсов богатого региона", - заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, в ближайшее время борьба с "Исламским государством" будет все ожесточаться. "Азербайджану в этих условиях необходимо и далее укреплять границы, поддерживать те страны, которые реально противостоят ИГ", - подчеркнул он.

Ближе к концу года, 30 сентября, самолеты Воздушно-космических сил России нанесли первые удары по военной технике, узлам связи, транспортным средствам, складам оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам ИГИЛ.

"Общеизвестно, что в рядах террористической организации, какой является так называемое "Исламское государство", - и хочу ещё раз подчеркнуть, что это не имеет ничего общего с настоящим исламом, - сегодня находятся тысячи выходцев из европейских государств, России и постсоветских стран. Не надо быть специалистом по этим вопросам, чтобы понять: если они достигнут успеха в Сирии, то неминуемо вернутся в свои страны, придут и в Россию", - заявил президент России Владимир Путин на совещание с членами правительства того же дня.

24 ноября фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой "воздух-воздух" с истребителя F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы.

Турецкая сторона утверждает, что утром два неопознанных воздушных судна приближались к воздушному пространству Турции, диспетчер которого на протяжении 5 минут 10 раз передал предупреждения с требованием развернуться к югу. Оба самолёта нарушили воздушное пространство Турции. Первый самолёт вышел из турецкого пространства, а по второму самолёту был произведён запуск ракеты со стороны патрулировавших территорию турецких F-16C в то время, когда он находился в турецком пространстве.

"Ссора между Россией и Турцией из-за Сирии стала одним из главных событий уходящего года, которая, несомненно, получит отражение и дальнейшее развитие в следующем 2016-м году. Несмотря на заметное увеличение двустороннего товарооборота и наращивание экономического сотрудничества стороны дошли в ноябре до пусть и ограниченного, но все же вооруженного столкновения с уничтожением российского бомбардировщика Су-24", - заявил старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

"Рано или поздно их интересы должны были пересечься. И то, что это произошло из-за Сирии, где у обеих сторон есть свои интересы, наглядно демонстрирует наличие у Анкары и Москвы исторических противоречий, которые, как это уже случалось раньше, могут получить продолжение в более серьезном конфликте, провоцируемом другими странами", - считает эксперт.

На фоне затянувшегося конфликта в Сирии расширился и поток мигрантов с Ближнего Востока и стран Магриба. Так, по данным Международной организации по

миграции, число беженцев и мигрантов, прибывших в Европу в 2015 году превысило миллион человек. В этом году свыше 365 000 человек, спасающихся от военных действий, пересекли Средиземное море, чтобы просить в Евросоюзе убежища. Кроме того в ООН располагают данными о 2900 погибших во время пересечения моря на переполненных судах.

Известно, что большинство беженцев приплыло из Сирии, их чуть больше 50% всех мигрантов. Далее следуют жители Афганистана (14%), Эритр

еи (8%), Нигерии (4%), а также Ирака (2%).

В связи с миграционным кризисом в течении года не раз звучали мнения о распаде Шенгенской зоны. В результате страны ЕС решили реформировать миграционную политику и укреплять охрану внешних границ Европейского союза.

В течении года продолжали также снижаться мировые цены на нефть. Некоторые эксперты связывают это с политической подоплекой, указывая на желание Запада, наряду с наложенными санкциями, подорвать нефтезависимую экономику России, сильно опуская цену за баррель "черного золота".

К 2014 году на мировом рынке добыча нефти начала превышать спрос. В июле 2014 года началось снижение цены нефти со 110 долларов до 80 долларов в октябре. В ноябре 2014 года Саудовская Аравия отказалась снижать свою квоту на добычу на заседании ОПЭК, что послужило сигналом к дальнейшей игре на понижение. Цена на нефть снизилась до 45 долларов в январе 2015 года.

"Снижение мировых цен на энергоносители способно привести к определенным негативным последствиям для российской экономики. Мы можем говорить об оттоке иностранного капитала и снижении курса рубля. Но одновременно это и вызов существующей системе, нынешние условия хозяйствования можно и нужно менять", - заявил российский политический аналитик Павел Клачков, добавив, что в условиях кризиса необходимо быть предельно осторожными.

По его словам, посредством обрушения цены на нефть США пытаются нанести удар в трех направлениях одновременно – по России, Венесуэле и Ирану.

Основными моментами уходящего года, в принципе, стали рост террора ИГИЛ, в том числе и теракты в Париже, связанный с этим поток мигрантов в Европу с Ближнего Востока и миграционный кризис, продолжение санкций Запада в отношении России в связи с ее действиями на Украине, падение цены на нефть, которое ударило по нефтедобывающим странам, в том числе и по России, а также начало воздушной операции России в Сирии и охлаждение российско-турецких отношений после того, как турецкая сторона сбила самолет Су-24 ВКС России.