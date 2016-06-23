Основной вопрос Британии: уйти или остаться - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня граждане Великобритании решат дилемму героя Шекспира Гамлета "быть или не быть" в политической плоскости, отвечая на референдуме на вопрос "brexit, or bristaying" ("уйти или остаться в Евросоюзе").
Евросоюз (ЕС) существовал 65 лет назад без участия Британии: Бельгия, Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали. В настоящее время в Евросоюз входят 28 государств. Организация в 1999 году ввела в безналичное обращение собственную валюту (евро), однако в наличное обращение банкноты были ведены в 2002 году.
Британия вошла в ЕС в 1973 году. Однако она не вошла в еврозону и сохранила свою валюту (фунт стерлингов).
Согласно результатам последнего социального исследования, 53% респондентов, участвующих в опросе, заявили о желании остаться в Евросоюзе, а 46% отметили о необходимости выхода Британии из ЕС.
Почему вопрос о выходе Великобритании встал на повестку дня? Вначале следует отметить, что еще в 1984 году тогдашний премьер-министр королевства Маргарет Тэтчер подняла вопрос о выходе страны из Евросоюза. Однако это не завершилось референдумом.
Дэвид Кэмерон, который несколько лет назад выступал сторонником выхода королевства из ЕС, и выступающий сейчас за оставление страны в составе организации, в ходе предвыборного выступления в 2015 году пообещал своим избирателям провести референдум в связи с выходом из Евросоюза в случае победы в политической кампании.
Переговоры с начала этого года между ЕС и правительством Дэвида Кэмерона относительно "особого статуса" Великобритании в организации завершились успешно. Сюда относится ряд политических, социальных и экономических вопросов, в том числе вопрос об оказании социальной помощи беженцам через 4 года, неоказания давления на английский фунт на европейском рынке.
Сторонники выхода королевства из ЕС отметили, что членство в организации делает невозможным контроль над въезжающими в страну, то есть армия мигрантов станет нагрузкой для государства. К тому же, подготовительный процесс в членство ЕС Турции и других стран приведет к дополнительным расходам.
Сторонниками выхода Британии из Евросоюза являются Партия независимости Британии, набравшая 13% голосов на выборах в мае этого года, половина депутатов из партии консерваторов, включая 5 министров, некоторые депутаты из партии лейбористов, Демократическая партия единства Северной Ирландии.
Остаться в организации хотят премьер-министр Дэвид Кэмерон из партии консерваторов., 16 членов кабинета министров, Национальная партия Шотландии, Либерально-демократическая партия.
Партия консерваторов заявила, что останется нейтральным в этой кампании.
Президент США Барак Обама хочет, чтобы Британия осталась в составе организации, члены ЕС, в том числе Германия и Франция также не хотят выхода Британии из Евросоюза.
Согласно результатам опроса, проведенного среди населения расположенного в Германии Фондом Бертелсман, 54% респондентов были против выхода королевства из союза. 21% из 11 тыс. опрошенных были сторонниками выхода Британии из ЕС.
За 7 дней до проведения референдума была убита депутат британского парламента от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс. Она была сторонником оставления королевства в ЕС. Некоторые утверждают, что ее убийство повлияет на результаты референдума. Население Британии будет решать также судьбу ЕС. Результаты этой кампании могут свести на нет 65-летний труд европейцев, потраченный на объединение. Основной вопрос, который беспокоит европейцев, в том числе британцев, это то, что экономическая ситуация навредит им.
Однако распад СССР доказал, что продолжительность таких союзов недолговечная. Представление Британии особого статуса в Евросоюзе нарушает принципы равноправия внутри союза.
Правда, англичане в союзе расходуют больше всех. Несмотря на это, вопрос особого статуса создает впечатление пристрастного обращения.
Кроме того, лидерами союза являются Германия и Франция. На их фоне Англия выглядит слабой. Несомненно, этот фактор не может не отразиться на политиках Британии.
Этим референдумом Объединенное Королевство пытается на демократических основах продемонстрировать свою силу членам союза и их лидерам.
Ход событий позволяет предположить, что на референдуме разница между проголосовавшими за и против выхода из ЕС будет небольшой.
Результаты будут аналогичными с результатами референдума о независимости Шотландии, проведенной 19 сентября 2014 года.
После этого референдума Британия спокойно вздохнула и повысила полномочия Шотландии в составе королевства. Этим был предотвращен распад Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 55,3% проголосовавших выступили против независимости, 44,7% - за выход из королевства.
Теперь очередь за Евросоюзом.
Таким образом, сегодня британские избиратели ответят на вопрос "Остаться членом ЕС или покинуть союз".
Соотечественники Гамлета этим решат также судьбу Евросоюза.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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