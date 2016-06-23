Основной вопрос Британии: уйти или остаться - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня граждане Великобритании решат дилемму героя Шекспира Гамлета "быть или не быть" в политической плоскости, отвечая на референдуме на вопрос "brexit, or bristaying" ("уйти или остаться в Евросоюзе").

Евросоюз (ЕС) существовал 65 лет назад без участия Британии: Бельгия, Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали. В настоящее время в Евросоюз входят 28 государств. Организация в 1999 году ввела в безналичное обращение собственную валюту (евро), однако в наличное обращение банкноты были ведены в 2002 году.

Британия вошла в ЕС в 1973 году. Однако она не вошла в еврозону и сохранила свою валюту (фунт стерлингов).

Согласно результатам последнего социального исследования, 53% респондентов, участвующих в опросе, заявили о желании остаться в Евросоюзе, а 46% отметили о необходимости выхода Британии из ЕС.

Почему вопрос о выходе Великобритании встал на повестку дня? Вначале следует отметить, что еще в 1984 году тогдашний премьер-министр королевства Маргарет Тэтчер подняла вопрос о выходе страны из Евросоюза. Однако это не завершилось референдумом.

Дэвид Кэмерон, который несколько лет назад выступал сторонником выхода королевства из ЕС, и выступающий сейчас за оставление страны в составе организации, в ходе предвыборного выступления в 2015 году пообещал своим избирателям провести референдум в связи с выходом из Евросоюза в случае победы в политической кампании.

Переговоры с начала этого года между ЕС и правительством Дэвида Кэмерона относительно "особого статуса" Великобритании в организации завершились успешно. Сюда относится ряд политических, социальных и экономических вопросов, в том числе вопрос об оказании социальной помощи беженцам через 4 года, неоказания давления на английский фунт на европейском рынке.

Сторонники выхода королевства из ЕС отметили, что членство в организации делает невозможным контроль над въезжающими в страну, то есть армия мигрантов станет нагрузкой для государства. К тому же, подготовительный процесс в членство ЕС Турции и других стран приведет к дополнительным расходам.

Сторонниками выхода Британии из Евросоюза являются Партия независимости Британии, набравшая 13% голосов на выборах в мае этого года, половина депутатов из партии консерваторов, включая 5 министров, некоторые депутаты из партии лейбористов, Демократическая партия единства Северной Ирландии.

Остаться в организации хотят премьер-министр Дэвид Кэмерон из партии консерваторов., 16 членов кабинета министров, Национальная партия Шотландии, Либерально-демократическая партия.

Партия консерваторов заявила, что останется нейтральным в этой кампании.

Президент США Барак Обама хочет, чтобы Британия осталась в составе организации, члены ЕС, в том числе Германия и Франция также не хотят выхода Британии из Евросоюза.

Согласно результатам опроса, проведенного среди населения расположенного в Германии Фондом Бертелсман, 54% респондентов были против выхода королевства из союза. 21% из 11 тыс. опрошенных были сторонниками выхода Британии из ЕС.

За 7 дней до проведения референдума была убита депутат британского парламента от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс. Она была сторонником оставления королевства в ЕС. Некоторые утверждают, что ее убийство повлияет на результаты референдума. Население Британии будет решать также судьбу ЕС. Результаты этой кампании могут свести на нет 65-летний труд европейцев, потраченный на объединение. Основной вопрос, который беспокоит европейцев, в том числе британцев, это то, что экономическая ситуация навредит им.

Однако распад СССР доказал, что продолжительность таких союзов недолговечная. Представление Британии особого статуса в Евросоюзе нарушает принципы равноправия внутри союза.

Правда, англичане в союзе расходуют больше всех. Несмотря на это, вопрос особого статуса создает впечатление пристрастного обращения.

Кроме того, лидерами союза являются Германия и Франция. На их фоне Англия выглядит слабой. Несомненно, этот фактор не может не отразиться на политиках Британии.

Этим референдумом Объединенное Королевство пытается на демократических основах продемонстрировать свою силу членам союза и их лидерам.

Ход событий позволяет предположить, что на референдуме разница между проголосовавшими за и против выхода из ЕС будет небольшой.

Результаты будут аналогичными с результатами референдума о независимости Шотландии, проведенной 19 сентября 2014 года.

После этого референдума Британия спокойно вздохнула и повысила полномочия Шотландии в составе королевства. Этим был предотвращен распад Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 55,3% проголосовавших выступили против независимости, 44,7% - за выход из королевства.

Теперь очередь за Евросоюзом.

Таким образом, сегодня британские избиратели ответят на вопрос "Остаться членом ЕС или покинуть союз".

Соотечественники Гамлета этим решат также судьбу Евросоюза.