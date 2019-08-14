Награждение первого вице-президента орденом “Дружба народов” - показатель отношений - КОММЕНТАРИЙ

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева удостоена ордена “Дружба” за заслуги в развитии и укреплении азербайджано-российских отношений.

Являясь главой Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева всегда уделяла пристальное внимание расширению общественных и культурных связей с Россией. Фонд сыграл исключительную роль в доведении азербайджанских реалий до российской общественности. По инициативе Фонда в России ежегодно проводятся многочисленные мероприятия и церемонии, посвященные кровавым датам в истории Азербайджана - оккупации азербайджанских земель, 20 января, Ходжалинскому геноциду. Российские общественные, политические, культурные и государственные деятели активно участвуют в этих мероприятиях. В последние годы Фонд играл ведущую роль в формировании в российском обществе мнения об азербайджанских реалиях.

10 мая этого года исполнилось 15 лет со дня учреждения Фонда Гейдара Алиева.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой в интервью по случаю юбилея Фонда заявил: "Деятельность Фонда Гейдара Алиева - визитная карточка Азербайджана. Сегодня на постсоветском пространстве нет второй такой организации, которая работает так эффективно. Руководство на протяжении 15 лет Фондом Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой говорит о том, насколько руководство страны, президент Ильхам Алиев поддерживают развитие культуры, образования, науки, уделяют внимание созданию положительного образа Азербайджана".

Швыдкой отметил, что сегодня Фонд Гейдара Алиева играет для Азербайджана такую значимую роль, как Институт Гёте для Германии, "Альянс Франсез" для Франции. Говоря о деятельности Фонда, Швыдкой заявил, что проводимые в России мероприятия, масштабные гуманитарные проекты способствуют укреплению дружественных и добрососедских связей между двумя странами: “Деятельность Фонда Гейдара Алиева сегодня важна для развития отношений между Азербайджаном и Россией. Потому что фонд представляет азербайджанскую культуру в России. Если учесть, что в России проживает большое число азербайджанцев, то поддержка фонда для реализации культурных и гуманитарных проектов азербайджанцев России весьма ощутима”.

В качестве примера многочисленных гуманитарных акций, проводимых Фондом Гейдара Алиева в России, можно указать опеку, которой окружены азербайджанцы - граждане России дочь Гейдара Джемаля - Гёвсар Джамал и сын Орхана Джемаля - Мансур Джемаль.

Два из десяти важных проектов, реализованных Фондом за рубежом за последние 5 лет, связаны с Россией. Один из них - проект поддержки образования в России. Фонд отремонтировал школы в Москве, Ульяновске и Дербенте. В Астрахани возведен памятник князю Владимиру, построена детская развлекательная площадка "Арзу" и школа, а также детский сад "Дружба".

Благодаря содействию и по инициативе фонда в Москве в атриуме Всероссийской государственной библиотеки зарубежной литературы им. Рудомино установлен памятник видного азербайджанского писателя, философа и общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова. 10 апреля 2012 года Мехрибан Алиева была удостоена премии «Звезды Содружества», учрежденной Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Премия была вручена Мехрибан Алиевой 13 апреля 2012 года в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки на торжественной церемонии награждения лауреатов Межгосударственной премии «Звезды Содружества». В том же году Мехрибан ханум была удостоена высшей награды Союза казаков Азербайджана “Казак шохрати” (“Казацкая слава”), в августе 2014 года - ордена “За заслуги перед Астраханской областью”, 26 декабря 2017 года - российского ордена святой равноапостольной княгини Ольги. Отметим, что орден святой равноапостольной княгини Ольги был учрежден в 1988 году по случаю 1000-летия со дня принятия христианства на Руси.

Весомый вклад в успех деятельности Фонда Гейдара Алиева в России внесла вице-президент Фонда Лейла Алиева. 12 сентября 2012 года Лейла ханум была удостоена медали за заслуги перед Астраханской областью, 20 декабря 2013 года – ордена святой равноапостольной княгини Ольги III степени, в том же году Лейла ханум была награждена медалью за заслуги перед Волгоградской областью, а 20 декабря 2015 года указом президента России награждена медалью Пушкина.

На посту первого вице-президента и государственного деятеля Мехрибан ханум уделяет пристальное внимание азербайджано-российским отношениям. За последние несколько месяцев Мехрибан ханум проводила встречи с российскими чиновниками разного ранга, в том числе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Многочисленные заслуги Мехрибан Алиевой в деле развития азербайджано-российских отношений на политическом и государственном поприще доказывают, что она заслуженного удостоена ордена “Дружбы”.