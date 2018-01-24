Операции в Африне - Турция становится гарантом территориальной целостности стран региона - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Уже четвертый день антитеррористической операции “Оливковая ветвь”, проводимой совместно вооруженными силами Турции и Свободной сирийской армией в Африне. За это время от террористов YPG/PYD были освобождены 7,5 км территории и 69 сел. В операции принимают участие 6400 военнослужащих Турции. Командование Свободной сирийской армии заявило об участии в операции 25 тыс. своих солдат. Такие ведущие державы, как Великобритания, Германия, Франция, Россия, а также НАТО назвали антитеррористическую операцию Турции в Африне законной. Некоторые полагают, что Турция вторглась на территорию Сирии. Официальные лица США выступили с противоречивыми заявлениями.

По сути, Сирия всегда была пристанищем ПКК и вот уже несколько лет является логовом ИГ. Предводитель курдских повстанцев Абдулла Оджалан отправился в Кению именно из Сирии. 13 февраля 1999 года он был задержан в Кении спецслужбами Турции и предстал перед судом. А.Оджалана приговорили к пожизненному тюремному заключению. Не лишне будет отметить, что страны Запада смогли смягчить приговор, вынесенный А.Оджалану, и добиться отмены смертной казни.

Протяженность сухопутной границы между Сирией и Турцией составляет 911 км, 630 из которых контролируется террористами – членами различных крыльев ПКК, представляющими угрозу территориальной целостности Турции. Официальные лица США говорят о своем сотрудничестве с “Демократическими силами Сирии”, сформированными из двух подразделений ПКК - YPG и PYD. Официальная Анкара заявляет об отсутствии разницы между ДСС и ПКК. Отметим, что благодаря доказательствам, представленным Турцией, США и Европа включили ПКК в список террористических группировок. По сути, Запад отмахивается от ПКК, как от пережитка советской эпохи, но, вместе с тем, признает производные от нее группировки. Члены этих террористических группировок в США и Европе действуют под различными названиями, а над их головами неизменно висит портрет Абдуллы Оджалана. Тут уместно будет привести один пример: “Однажды мужчина, увидев соседа, спешно покидающего его двор с украденным петухом под мышкой, спрашивает: “Слушай, и как тебе только не стыдно! Залез ко мне во двор, совершил воровство”. На это сосед, из подмышки которого торчит хвост петуха, отвечает: “Ей Богу, я не крал у тебя ничего”. Тут хозяин дома и говорит: “Так чему мне верить – твоей клятве или петуху, хвост которого торчит у тебя подмышкой? ”Те, кто защищают членов ПКК, прикрывающихся различными названиями, напоминают укравшего петуха. Признавая террористической одну организацию, они поставляют современное вооружение и военную технику группировке, которая считает своим идолом предводителя той самой террористической организации. А хвост петуха, то виден!

Отныне ни для кого не секрет, что США сотрудничают с крыльями ПКК в Сирии, вооружают их. Тогда получается, что Америка поддерживает террористов в регионе, выступающих против территориальной целостности Турции. Они не скрывают своих намерений расчленить Турцию, совершают террористические акты на ее территории. Напрашивается вывод о том, что Белый Дом, расширяя сотрудничество с этой террористической группировкой, хочет расчленить Турцию – своего ближайшего союзника в НАТО и регионе. США сотрудничают с ПКК, за 28 лет истребившей 35 300 человек. Не наводит ли это тень на американское союзничество? Кто может гарантировать, что США, сплотившись с террористами, не разделят территории своих союзников? Без сомнения, подобное сотрудничество наносит серьезный ущерб на международные отношения США. Это также порождает сомнения в справедливой позиции США в ряде конфликтов.

С 8 сентября 1952 года Турция - член НАТО. Значит, Турция является площадкой военно-политического блока. Тогда получается, что США вооружают террористов для совершения террористических актов на территории НАТО, всячески потворствуют им. Согласно международному праву, государство сотрудничает с государством, регулирует двусторонние отношения. Орган безопасности террористической организации никогда не сможет работать лучше и эффективнее органа безопасности даже самой маленькой страны. Действующие на территории Турции силы ПКК временами получают разведданные. Без сомнения, эти разведданные им поставляют противники Турции - страны, мечтающие разделить ее и действующие в этом направлении. Подобные действия продолжаются. В любом случае, примеры с участием США могу быть отнесены и к другим союзникам Турции в НАТО. Несмотря на признание Америкой, Германией, Великобританией, Францией и другими странами законности действий Турции, они потребовали у Турции заявление о сроках завершения операции. Официальные лица Турции неоднократно выражали свое уважение к территориальной целостности соседних стран, что фактически подтверждается в вопросе территориальной целостности Ирака и Сирии. Можно предположить, что антитеррористические операции Турции завершатся тогда, когда будет покончено с теми, кого Турция признает террористами. Иными словами, можно ожидать завершения антитеррористической операции Турции тогда, когда будет прекращена поставка вооружений, военной техники этим террористическим группировкам, прекратится оказываемая им всяческая политическая поддержка.

Есть определенные сомнения насчет одобрения рядом стран турецкой операции в Африне. Можно предположить, что эти страны решили попросту схлестнуть Турцию с террористами в Сирии, ввергнув ее в пучину военного противостояния. Учитывая создание НАТО этими странами и их извечные интересы, подобная вероятность не исключена. При таком раскладе, Турция может погрязнуть в длительную войну с террористическими группировками в регионе, покровительствуемыми Западом и иными силами. Если это случится, в одном ряду, помимо всех остальных, может оказаться и естественный союзник Турции – Азербайджан, территориальная целостность которого нарушена. Часть нашей страны оккупирована при поддержке зарубежных сил. Эта оккупация продолжается со времен борьбы Азербайджана за независимость. Те, кто сегодня желают раскола Турции и потворствуют террористам, вряд ли будут заинтересованы в обеспечении территориальной целостности Азербайджана. На протяжении почти 30 лет нагорно-карабахский регион Азербайджана находится в оккупации, благодаря всяческой помощи тех самых сил. Вместо того, чтоб приструнить оккупанта, назвав вещи своими именами, они 24 года трясутся над соблюдением режима прекращения огня. Поэтому и по ряду других причин Азербайджан считает проблему с территориальной целостностью Турции своей проблемой.

После завершения Второй Мировой Войны ни один конфликт в мире не нашел своего разрешения. Некоторые конфликты были урегулированы после развала СССР. Однако конфликты – наследники “холодной войны” все еще ждут своего разрешения. Одной из таких является афганская проблема. С февраля 1979 года звуки выстрелов в этой стране не стихают. Ныне там нет ни советской “Красной армии”, ни российских войск. Говоря простым языком, волей-неволей возникает вопрос: кто с кем воюет нынче в Афганистане и чего они хотят? Правда, можно привести множество никому не нужных ответов на этот вопрос, пустые аргументы. Однако всем ясна другая, неоговоренная сторона вопроса. Основная суть антитеррористической операции Турции в разрушенных пособниками террористов Сирии и Ираке состоит в том, чтоб не оказаться в ситуации Афганистана, обезопасить себя от этого. Как же, ныне потворствующие террористами, создавшие подобную ситуацию в Турции, смогут отныне выступать в роли международных посредников и как будут они призывать стороны к соблюдению режима прекращения огня. Для пресечения подобных игр, Турция вынуждена защищать и очищать свою 911-километровую границу с Сирией, 560-километровую границу с Ираном, 384-километровую границу с Ираком, 328-километровую границу с Арменией. Так или иначе, велика необходимость уничтожения врага на чужой земле, дабы не уповать на международных посредников таких, как Минская группа ОБСЕ. После Второй Мировой Войны великие державы также воевали друг с другом не на своих территориях.