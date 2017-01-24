Оккупация территорий Азербайджана: когда армяне осознают свои потери, будет поздно - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Желание удержать нагорно-карабахский регион Азербайджана под оккупацией каждый день приводит к более плачевным последствиям для Армении.

Убийство в течение прошлых двух недель армянскими солдатами друг друга на оккупированных территориях Азербайджана должно считаться показателем моральной и боевой подготовки армянской армии.

Подобное происходит во вражеской армии не впервые, однако в последнее время аналогичные факты участились. Хотим напомнить некоторые из них.

Военнослужащий сверхсрочной военной службы Вооруженных сил Армении, сержант Араик Игоревич Саркисян был убит сослуживцем на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана. Согласно информации, 16 января Араик Саркисян получил тяжелое ранение в живот в результате неправильного использования автомата сослуживцем. От полученного ранения он скончался. Убивший Араика Саркисяна солдат арестован.

В тот же день рядовой Гурген Саркисян был застрелен сослуживцем, младшим сержантом. Как сообщили из пресс-службы Следственного комитета Армении, по предварительной версии, Г.Саркисяна убили 16 января около 23:55 на боевой позиции в N-ской воинской части, где он служил.

Аналогичный инцидент произошел и в прошлом году. 25 мая 2016 года солдат Ваге Егоян был застрелен сослуживцем. Солдат, имя которого не разглашают, выстрелил на посту в голову В.Егояна. Следственный комитет Армении распространил информацию о его убийстве. В.Егоян служил в армии всего 10 месяцев.

В тот период некий военнослужащий Акоп Геворкян был убит своим сослуживцем Г.Косогобляном.

Выяснилось, что убитый 7 сентября прошлого года в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе 19-летний Арман Гандилян был предумышленно застрелен сослуживцем Айком Сейраняном.

5 октября 2016 года солдат Ваагна Вирабян был также застрелен сослуживцем.

На оккупированных территориях Азербайджана также были обнаружены тела армянских военнослужащих Григория Аветисяна и Сурена Арамяна. Их застрелили из огнестрельного оружия сослуживцы, которых те оскорбили.

Виген Саркисян, Сейран Оганян

Раньше подобные явления связывали с деятельностью бывшего министра обороны Армении, уроженца нагорно-карабахского региона Азербайджана Сейрана Оганяна.

Так как это было выгодно тем, кто держит Карабах под оккупацией. Оганян сыграл роль "козла отпущения". Хотя мировое сообщество и не признается, оно прекрасно знает силу, играющую основную роль в оккупации Нагорного Карабаха. В этом вопросе просто пользуются оганянами.

Ведь половина перечисленных нами известных событий произошла в период деятельности нынешнего министра Вигена Саркисяна.

Отметим, что начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян также родился в карабахском регионе Азербайджана.

Это показывает, что смена министров обороны и членов правительства никак не сказалась на духовном состоянии армии страны-оккупанта.

В Армении родители, не желающие посылать своих детей на военную службу в Карабах, - на оккупированные территории Азербайджана - предлагают соответствующим военным структурам взятку.

Все это показывает никчемность армянской армии и бессилие в вопросе удержать территории Азербайджана под оккупацией.

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 января на открытии нового военного городка N-ской воинской части министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района можно считать обоснованным и достойным ответом тем, кто в последние дни делает выступления против Азербайджана и его территориальной целостности.

Хотим довести до внимания читателей некоторые фрагменты из выступления главы государства:

"На протяжении многих лет Армения создавала мифы о своей армии, распространяла небылицы о том, что ее армия, якобы, непобедима. Апрельские бои показали, чья армия непобедима.

Сегодня в международном сообществе нас знают, как очень надежных партнеров. Число наших друзей в мире постепенно растет. Мировая общественность получает все более полную информацию о нашем правом деле.

Сегодня ни для кого не секрет, что наше дело – правое, что мы сражаемся за свою землю. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил и творил в Нагорном Карабахе. Находящиеся там исторические, религиозные памятники отражают нашу древнюю культуру. Не только Нагорный Карабах, но и территория нынешней Армении – историческая азербайджанская земля".

Затрагивая принятые Совбезом ООН 4 резолюции, президент подчеркнул: "Совет Безопасности ООН – высший орган мира принял 4 резолюции, в которых открыто указано, что армянские оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с захваченных земель. Если кто-то забыл об этом, мы можем напомнить. В этом и заключается суть данных резолюций. Однако Армения игнорирует это, а на страну-агрессора не оказывается никакого давления".

Затрагивая пути решения конфликта, глава государства сказал: "Решение конфликта – весьма простое. Во-первых, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе вымышленное армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то ожидает этого, то напрасно. Этого не будет! Нагорный Карабах – азербайджанская земля, именно так это воспринимает как история, так и весь мир. Когда Азербайджан обрел свою независимость и как единое государство стал членом ООН, Нагорный Карабах был принят как неделимая часть Азербайджана. То есть, решение данного вопроса заключается в этом. Как указано в резолюциях Совета Безопасности ООН, оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с захваченных земель. Граждане Азербайджана, вынужденные переселенцы должны вернуться к родным очагам.

Что касается дальнейшего статуса Нагорного Карабаха, то он возможен лишь в рамках единого Азербайджанского государства. В этом и заключается урегулирование конфликта, и чем раньше руководство Армении поймет это, тем лучше будет для него.

Армения – зависимая страна, она не может сама определить свое будущее. К такому вот состоянию их привела захватническая политика. Единственный путь выхода из этой ситуации для них заключается в восстановлении отношений с соседями. А для этого надо положить конец оккупации".

Отметим, что в резолюциях Совбеза ООН № 822 (1993 год), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) отмечается, что нагорно-карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана и звучит требование незамедлительного, полного и безоговорочного выведения всех оккупационных сил с захваченных территорий.

Таким образом, факты в очередной показывают, что морально и финансово зависимая армянская армия не может удержать оккупированные территории Азербайджана. Это в очередной раз доказывает, что Нагорный Карабах не имеет никакой духовной и исторической связи с Арменией и армянами.

Иными словами, армяне либо пытаются обеспечить на оккупированных территориях Азербайджана чужие интересы, либо пока обеспечивают эти интересы.