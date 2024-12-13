Офтальмолог Асад не разглядел угрозу или проявил беспечность?

После разгрома основных сил ИГИЛ и прекращения горячей фазы гражданской войны в Сирии в 2019 году создалось ощущение, что статус-кво будет длительным, правительственные силы постепенно возьмут контроль над всей территорией страны и подавят вооруженное вос

После разгрома основных сил ИГИЛ и прекращения горячей фазы гражданской войны в Сирии в 2019 году создалось ощущение, что статус-кво будет длительным, правительственные силы постепенно возьмут контроль над всей территорией страны и подавят вооруженное восстание повстанцев. Однако сирийскому "Карфагену" все же суждено было пасть. Причем падение оказалось стремительным.

Режим Башара Асада, к тому же представлявший алавитов (религиозное меньшинство в Сирии), не отличался особым гуманизмом и не пользовался особой популярностью среди населения. Из-за жестокости его режима и началась гражданская война, в результате которой Сирия понесла потери в виде сотен тысяч убитых на поле боя, страну покинули миллионы беженцев.

Бывший врач-офтальмолог оказался недостаточно дальновидным, чтобы правильно расставлять приоритеты во внешней политике и вовремя реагировать на геополитические изменения на Ближнем Востоке. Во внешней политике Асад-младший продолжал политику отца, поддерживая тесные связи с Ираном и Россией, зачастую игнорируя интересы других игроков в регионе.

Асад отказывался воспринимать всерьез и внутренние угрозы, хотя даже Турция предупреждала его, что лучше договориться с оппозицией, чем идти на открытую конфронтацию. Тем более Турция не раз заявляла, что поддерживает территориальную целостность Сирии.

Сложно назвать, с какими странами Башар Асад не успел испортить отношения. Это коснулось и Азербайджана. Являясь членом Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества (ОИС), Дамаск не стремился налаживать отношения с Баку на этих общих платформах. Наоборот, Сирия неоднократно отказывалась поддерживать резолюции в рамках ОИС, требующие освобождения от оккупации азербайджанских земель Арменией.

Так, например, сирийские спецслужбы при поддержке Асада сотрудничали с армянскими террористическими организациями, которые базировались в его стране. Например, батальон имени Нубара Озаняна, который был создан в 2019 году. В целом, Асад считался близким другом Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Не будем забывать об утверждении Асада, что якобы сирийские боевики осенью 2020 года участвовали во второй Карабахской войне на стороне Азербайджана. Это было не более чем новостным фейком. Но Баку сделал свои выводы.

Близорукость Асада проявилась и в его оценке собственной армии. Низкие зарплаты и задержки с их выплатой, страх перед репрессиями и недостаточный авторитет среди населения, привели к тому, что правительственные силы оставляли города ополченцам без боя. Как бы то ни было, но режим пал всего за 11 дней. В Сирии создано временное правительство, которое обещает за 6 месяцев подготовить новую конституцию.

Возникает вопрос, кто они эти новые "хозяева" страны. Один из лидеров оппозиции, свергнувшей режим Асада, Абу Мухаммад аль-Джулани не отличается безукоризненным прошлым. Он был боевиком Аль-Каиды и Исламского государства Ирака (ИГИ). Хайят Тахрир аш-Шам, которую он возглавляет, состоит из большого числа разных группировок, многие из которых - террористические.

Контроль со стороны повстанцев над Дамаском пока не принес долгожданного мира на сирийскую землю. Помимо оппозиционных сил, существуют и курдские националистические и террористические организации, которые удерживают отдельные части Сирии. Так что новой власти в Дамаске рано почивать на лаврах и нужно найти выход из сложившейся нелегкой внутриполитической ситуации.

Курдский сепаратизм, религиозные радикалы, влияние на страну извне наводят на мысль, что миллионы беженцев, уехавших из Сирии в поисках лучшей и безопасной жизни, еще не скоро смогут вернуться.

Не менее значимым условием для установления мира в регионе является способность новых властей договариваться со всеми заинтересованными игроками: Израилем, Турцией, Ираном, Россией, США. Каждая из этих стран преследует свои интересы, нередко противоречащие интересам других.

Учитывая, что Асад без особого энтузиазма развивал отношения с соседями, больше ориентируясь на старых союзников, мировое сообщество сегодня надеется, что совместными усилиями удастся вывести Сирию из тяжелого кризиса. Но верится в это с трудом…