"ОДИН В ВЫШИНЕ": Азербайджан противостоит кризису лучше всех в Южном Кавказе

У Азербайджана есть пару «козырей в рукаве», которые могут помочь ускорить развитие в будущем году

2020-ый год без сомнения оказался сложным для мировой экономики – коронавирус и вызванные им кризисы в энергетическом, транспортно-логистическом, туристическом и других секторах сильно ударили по многим странам.

Кто-то смог минимизировать риски, кто-то нет. Вот и в странах Южного Кавказа ситуация оказалась неоднородной.

Например, недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Азербайджана, отметив наличие рисков в связи с коронавирусом, но посчитало их недостаточными для изменения рейтинга страны. Иными словами, можно сказать, что несмотря на определенные сложности, страна справляется с кризисом. Месяцем ранее все тот же Fitch понизил рейтинги Армении и Еревана.

Спустя месяц столица Армении Ереван отказалась от услуг Fitch Ratings. Вполне возможно, что правительство решило отказаться от формирования рейтинга города из-за ухудшения экономической ситуации. Поражение Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха еще сильнее усугубило и без того большие проблемы в экономике страны. Опасаясь дальнейшего снижения рейтингов правительство страны могло отказаться от услуг агентства, чтобы хотя бы частично избежать негативного инвестиционного имиджа.

В целом, по прогнозам того же Fitch, страны Южного Кавказа в этом году не смогут избежать сокращения ВВП. Так, ВВП Азербайджана в 2020 году сократится на 4,3% в 2020 году (ноябрьский прогноз), в Армении – на 6,2% (октябрьский прогноз), в Грузии – на 4,8% (августовский прогноз). Прогнозы других международных финансовых структур приблизительно схожи с ожиданиями этого рейтингового агентства.

Для всех трех стран основная нагрузка на экономику связана с коронавирусом. Однако, для Армении ситуация, как ожидается, осложнится еще и из-за освобождения Азербайджаном своих земель, которые почти 30 лет находились под армянской оккупацией.

Так, в ноябре правительство Армении пересмотрело прогноз по ВВП на этот год и теперь сокращение экономики ожидается на уровне 6,8%. Нагорный Карабах играл свою роль в экономике этой страны. Один из примеров - в этом году в Армении планировали получить 200 тысяч тонн пшеницы - 59 тысяч гектаров под пшеницу было выделено в Армении и еще 40 тысяч гектаров в Нагорном Карабахе.

Некоторые сферы так и не смогли оправиться от сильного удара после пандемии коронавируса, а поражение в войне ожидаемо еще больше ухудшит ситуацию в Армении.

В частности, экономическая активность в стране начала сокращаться в марте (на 4,1%), а по итогам сентября сократилась на 7,5%. Пик сокращения был в апреле (на 16,3%). Розничная торговля, которая в апреле упала на 40,6%, до сих пор не может восстановиться. По итогам сентября сокращение составляло 13,1%.

Как говорилось в сентябрьском отчете Евразийского банка развития, причинами сокращения ВВП Армении в 2020 году станут падение потребительского спроса, обусловленное снижением доходов, в том числе получаемых в форме переводов из-за рубежа, зарплат и занятости, а также падение инвестиционной активности на фоне ограничений из-за пандемии и роста неопределенности.

К слову, еще в июне, по данным того же Евразийского банка развития, отношение числа ищущих работу к количеству вакансий с июньских 40% выросло до 90% в июле.

В Грузии ситуация также достаточно сложная, хотя постепенно начинает улучшаться – после сокращения ВВП на 12,3% во втором квартале, в третьем -темпы падения экономики удалось сократить до 3,8%. До конца же года в стране ожидают сокращения ВВП на 5%, за которым последует рост в следующем году на 5%.

Один из самых серьезных ударов из-за коронавируса в мире пришелся на туристический сектор. Для Грузии он формирует около 12% ВВП, в этом секторе трудится почти полмиллиона человек.

По данным PMC Research, по итогам третьего квартала доходы от туризма в стране сократились на 81%, до 499 миллионов долларов США. При том, что в 2019 году туризм принес Грузии 3 миллиарда долларов США. Грузия недосчитается около 2,5 миллиардов долларов США только от туризма.

В правительстве не ждут стремительного восстановления туристического сектора. По их мнению, на возвращение показателей 2019 года понадобится несколько лет.

Хотя не все так пессимистично. Летом PMC Research опрашивала 50 грузинских экспертов, которые считают, что на полное восстановление экономики понадобится 12-18 месяцев.

В Азербайджане картина оптимистичнее. Например, средняя заработная плата в стране в январе-сентябре 2020 года по сравнению с 9 месяцами прошлого года выросла на 17,1%. Для сравнения, в Армении темпы роста заработных плат только недавно смогли опередить уровень инфляции и достигли 4,7%.

Также на фоне девальвирующих лари и драма азербайджанский манат чувствует себя вполне спокойно. Вероятность девальвации в Азербайджане, по данным аналитиков Fitch, низкая.

Государственный долг Азербайджана по-прежнему находится на очень низком уровне в 23% ВВП (по классификации Fitch у стран с рейтингом «ВВ» критическим уровнем обычно считается 60% ВВП). ВВП Армении в 2019 году составлял 53,5%, а до конца года, как ожидается, достигнет 57,2% (прогноз Всемирного банка) или 63,9% (прогноз Fitch). Госдолг Грузии до конца года может вырасти до 55,7% ВВП.

Конечно и в Азербайджане есть сферы, которые «просели». В частности, сократилась розничная торговля. Правда темпы сокращения значительно меньше, чем в соседних странах, – всего 1,5% (в январе-октябре 2020 года по сравнению с 10 месяцами прошлого года). Промышленность сократилась на 4,5%, но ненефтяная промышленность выросла на 11,5%.

Вместе с тем, у Азербайджана есть пару «козырей в рукаве», которые могут помочь ускорить развитие в будущем году. Во-первый, это запуск «Южного газового коридора», по части которого – Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) – уже поставляется газ в Турцию. Во-вторых, освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана, которые в первую очередь помогут ускорить темпы роста строительного сектора, в дальнейшем станут одним из драйверов роста экономики страны в целом.

Экономика всех стран Южного Кавказа в 2021 году выйдет на рост, но темпы восстановления экономик будут разными. Сможет ли Азербайджан оправиться раньше своих соседей покажет время, но то, что уже сейчас 10-миллионный Азербайджан показывает наилучшие результаты по борьбе с коронавирусом (95,28 тысяч зараженных), чем Грузия (111,8 тысяч) и Армения (127,5 тысяч), вселяют надежду, что и на восстановление понадобится не так много времени.

Азад Гасанли, финансовый эксперт