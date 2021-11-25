Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!

26 ноября в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. В преддверии встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на пресс-конференции с рядом обвинений с очевидным намерением бросить тень на мирные инициативы под эгидой Москв

26 ноября в Сочи состоится встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. В преддверии встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на пресс-конференции с рядом обвинений с очевидным намерением бросить тень на мирные инициативы под эгидой Москвы и Брюсселя. Своим выступлением Никол Пашинян лишний раз подтвердил, что официальный Ереван не привержен духу переговорного процесса. Глава армянского правительства, слезно просивший президента России остановить боевые действия в ходе 44-дневной войны и впоследствии подписавший трехстороннее заявление, который зафиксировал победу Баку во Второй Карабахской войне и задокументировал признание Ереваном собственной капитуляции, ныне выдвигает предусловия, обвиняя в срыве договоренностей то Москву, то Баку. Как говорится, с больной головы на здоровую. Вводя в заблуждение общественность своей страны и международное сообщество, Пашинян извращает реалии и искажает смысл достигнутых договоренностей.

Непостоянство Никола Пашиняна, его неуравновешенный нрав общеизвестны. Очевидно, в порыве эмоций армянский премьер запамятовал некоторые обстоятельства, о которых хотелось бы напомнить.

Никол Пашинян

Как известно, Пашиняна привели к власти антироссийские силы. Он горланил с баррикад антироссийские манифесты, выступая против участия своей страны в ОДКБ и Евразийского экономического союза. Еще будучи депутатом, Пашинян неоднократно ратовал о выходе Армении из состава этих организаций, пестуемых Россией. Сев на кресло премьера, он взывал к ЕС и НАТО, чиня провокации на государственной границе с Азербайджаном. В Армении нарастали антироссийские настроения, во многом подпитываемые политикой официальных властей страны. Дошло до того, что Пашинян обратился к НАТО, призвав альянс защитить границы Армении. Это был вызов России. Как известно, большая часть государственной границы Армении, особенно границы с Ираном и Турцией, охраняется пограничными войсками Федеральной службы безопасности России.

Между тем, еще в июле 2018 года Пашинян заявлял, что Армения не стремится к членству в НАТО. После 44-дневной войны в Армении стали открыто заявлять, что Россия бросила армян на произвол судьбы. А сторонник Пашиняна - Ваге Гаспарян и вовсе заявил, что “между Россией и Арменией никогда не было дружбы”, тем самым обнажив лицемерную личину официального Еревана и команды нынешнего премьер-министра. Не так давно премьер-министр Армении освободил Аршака Карапетяна от должности министра обороны. Оказалось, что увольнение бывшего министра во многом обусловлено тем, что он является гражданином России.

С одной стороны, Никол Пашинян, так и не пришедшийся ко двору в России, бросается в объятия Запада, а с другой - раболепствует перед Кремлем.

Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе. За почти 30 лет оккупации международные посредники так и не оказали давление на Армению, а когда Азербайджан, уставший ждать восстановления справедливости, поднялся на борьбу за свои земли, поливали нашу страну грязью. Нагорно-карабахский конфликт исчерпан. Поэтому Западу, если он действительно желает воцарения мира в регионе, было бы логичнее добиться выдачи Арменией карты заминированных территорий, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Никол Пашинян поедет в Сочи и Брюссель с фальшивыми тезисами, выдвинутыми им на пресс-конференции 23 ноября. Так, по словам Пашиняна, термины Зангезурский коридор или Восточный Зангезур сфабрикованы азербайджанской стороной, выдвинувшей тем самым, как утверждает армянский премьер, территориальные притязания к Армении. Как гласит народная мудрость, “у лжеца память коротка". Видимо, есть нужда освежить память забывчивого армянского премьера. Зангезур - название территории, где исторически проживали азербайджанцы, впоследствии изгнанные со своих исконных земель армянскими оккупантами. В Армении действует одноименный медно-молибденовый завод. Во время оккупации Армения целенаправленно уничтожала любое упоминание о пребывании в здешних краях азербайджанцев, исторические названия искажались и фальсифицировались. Второй тезис выступления армянского премьера - обвинения в адрес Азербайджана, якобы, проводящего "агрессивную политику". Смешно и нелепо слышать подобное из уст премьера страны, почти 30 лет удерживавшей в оккупации земли другого государства и выдвигающего территориальные притязания чуть ли не ко всем соседним странам. Маловероятно, что Москва и Брюссель пойдут на поводу у армянского премьера, хотя возможно, именно по их наводке Пашинян выступает с подобными заявлениями, призванными оказать давление на официальный Баку.

О том, что Никол Пашинян выдает желаемое за действительное лишний раз свидетельствует намеренное замалчивание им содержащихся в трехстороннем заявлении пунктов о выводе остатков армянских войск с территорий Азербайджана, а также возвращении села Кярки в Нахчыване и 7 сел Газахского района.

Провокации, совершенные Арменией на границе, нападение армянского террориста на военнослужащих Азербайджана близ села Дашалты в Шуше на глазах у российских миротворцев являются яркими примерами агрессивной политики и действий Армении против Азербайджана.

Таким образом, Никол Пашинян едет в Сочи и Брюссель с очередными измышлениями и бредовыми обвинениями. Но у лжи, как известно, короткие ноги…