Очередной прокол: неуместные аналогии подвели Пашиняна - КОММЕНТАРИЙ

Похоже, Армения на пороге новой революции. Падение авторитета премьер-министра Никола Пашиняна, вопросы, затрагиваемые им в ходе выступлений, недавние отставки в его команде приумножают эту вероятность. Новые власти Армении, по сути, ничем не отличаются от прежних. Они, как и их предшественники, живут на подачки. Единственное отличие Пашиняна - изгнание из властных кругов представителей армянской общины Карабаха. Иными словами, противодействуя карабахскому клану, Пашинян стремится наверстать упущенное и продлить срок пребывания у власти.

Пандемия коронавируса как нельзя лучше продемонстрировала управленческие навыки армянского премьера. Прозябая в нищете, Армении не осталось ничего иного, как снова выклянчивать деньги у иностранных доноров. Армянский премьер зачастил на оккупированные земли Азербайджана - в Ханкенди, Лачин, Кельбаджар, Шушу и, выступая там с громогласными заявлениями, пытается казаться эдаким спасителем армянской общины Нагорного Карабаха.

Следуя армянским традициям, Пашинян в своих воззваниях поощряет и своего рода оправдывает территориальные притязания, а порой и вовсе агитирует фашизм.

Многие в Армении считают главу правительства неграмотным и всячески доказывают это. Своими высказываниями Пашинян снискал себе славу лжеца, коверкающего историю.

Впрочем, подтасовывать факты и переиначивать историю вполне себе по-армянски. Своей нелепой бравадой Никол Пашинян обнажает гнилость и порочность армянской идеологии.

Ни для кого не секрет, что армяне испокон жили на подачки. Во времена СССР и после его распада армян патронировала Москва.

Придя к власти, Пашинян попытался сместить акценты в сторону Запада, однако все его попытки потерпели фиаско. Россия поглядывает на нынешние власти Армении искоса, а порой и гневно, так что совершенно очевидно, что Пашинян все еще не завоевал уважение Кремля.

На пресс-конференции глава армянского правительства рассказал о помощи, оказанной Армении Международным валютным фондом. По словам Пашиняна, размер помощи составил 280 млн долларов США, а Германия, как отметил армянский премьер, выделила Армении грант на 96 млн евро.

Очевидно, Армения не в состоянии обеспечить себя и жить своим умом. И немудрено - ведь армяне испокон жили под крылом тюрок, приобщились к их культуре, а потом нанесли им удар в спину. А людской сущности, как известно, не свойственно меняться. Раз предавший предаст вновь и вновь. Этот урок истории хорошо бы извлечь нынешним покровителям Армении.

Россия на протяжении сотни лет потворствовала армянам и облагодетельствовала их. Во времена СССР Армения жила на дотации. И как отплатили армяне своим благодетелям? Черной неблагодарностью... Пока Россия щедро субсидировала Армению, армяне покорно склоняли головы, но стоило им найти источник пощедрее - как они тут же отвернулись от Москвы. Два года Пашинян и его приспешники изыскивают пути покинуть судно, которым правит Россия, и переметнуться в другой лагерь. Россия не шибко верит Армении и, судя по всему, не собирается идти на уступки.

Это подтверждает тот факт, что Москва и Ереван до сих пор не договорились о цене на газ. После прихода к власти Пашиняна Россия не только не пошла на уступки, но, наоборот, повысила цены на "голубое топливо".

Срок прежнего двустороннего соглашения по газу истек 31 декабря 2018 года. После Россия подняла стоимость со 150 до 165 долларов США за тысячу кубометров.

Кремль относится к Армении с сомнением и не исключено, что масштаб недоверия и негодования будет нарастать.

История свидетельствует о том, что армяне всегда наносили удар в спину своим благодетелям. И этот подход не изменился спустя многие века.

Сквозь столетия пронесли армяне лютую ненависть к тюркам. Достаточно вспомнить их противостояние османам и Сефевидам. Европейские страны, а впоследствии - Россия и США пользовались малочисленными народами ради достижения своих интересов. Улучив момент, хитроумные армяне, предав прежних покровителей, кинулись под крыло новым. Так, тюрки стали для армян врагом №1.

Подвернувшимися возможностями воспользовались как армяне, так и их новые покровители. Ярким примером тому является переиначивание событий 1915 года в Османской империи. Воевавшие против османов в Первой мировой войне, ныне твердят о пресловутом угнетении "многострадальных" армян, пытаясь выместить свой гнев и затаившуюся злость на Турции. Все это длится 101 год. Окрыленные содействием покровителей, армяне ни во что не ставят резолюции авторитетных международных организаций, много лет удерживая азербайджанские земли в оккупации. А между тем, Никол Пашинян пытается представить героями своего деда-фашиста и печально известного Гарегина Нжде и за всей этой историей лежит идея армянства, вынашиваемая армянскими лидерами последние 90 лет. Иными словами, армянские лидеры и их приспешники являются носителями идей фашизма.

Как известно, рыба гниет с головы. Вдохновившись воззваниями своих лидеров, армянский агитпроп принялся облекать славой героя фашиста Гарегина Нжде. Маразм крепчал и в центре Еревана возник памятник Нжде, впоследствии армяне добились установки памятника этому фашисту и в России. Однако попытки представить его героем Великой Отечественной потерпели крах. Упомянув о своем деде и Гарегине Нжде недалекий Пашинян вновь разворошил историю, и выяснилось, что Нжде также участвовал в геноциде евреев. В своем выступлении по случаю 75-й годовщины Великой Отечественной войны Пашинян заявил о том, что гордо носит имя своего деда Никола Вартановича Пашиняна. Как выяснилось впоследствии, дед армянского премьера воевал на стороне фашистов.

Раздосадованный так не кстати вскрывшимися историческими фактами, Пашинян принялся хаять лидера Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде. Как говорится, с больной головы на здоровую. Впрочем, чего еще ожидать от того, кто гордится фашистским прошлым своего предка.

Армяне вскормлены ненавистью к тюркам. Застившая им глаза ненависть не позволяет трезво и разумно оценить реальность. Так вот Мамед Эмин Расулзаде и его соратники стремились восстановить оккупированную Азербайджанскую Демократическую Республику. Они не противостояли какой-либо этнической группе.

Хотелось бы донести до армянских пропагандистов еще один исторический факт - в 1933-1945 годах Расулзаде не встречался и не поддерживал отношения с Адольфом Гитлером. Его связи с правительством Германии происходили при участии профессора Герхарда фон Менде, возглавлявшего Министерство по делам восточных территорий и посла Германии в Москве Фридрих-Вернера фон Шуленбурга. Главной целью Расулзаде было спасение 70 тысяч азербайджанских пленных и признание Германией независимости Азербайджана.

Он был противником фашизма. В статье "Демократия и Советы", опубликованной в Германии в 1932-1934 годах, Расулзаде отмечал, что гитлеризм, прежде всего, идея, созданная для противоборства коммунистической демагогии. Расулзаде писал, что Гитлер перенял у своих оппонентов диктаторство, однако заменил интернационализм национализмом...

Об этом Мамед Эмин Расулзаде писал накануне установления фашистской диктатуры в Германии. Он подчеркивал, что национализм, приверженцем которого он является, равносилен патриотизму в Европе. Тем самым он указывал на то, что его целью является свобода Азербайджана. В этой связи параллели, которые пытался провести Пашинян, уподобив выдающегося демократа Мамед Эмина Расулзаде с фашистом Гарегином Нжде совершено неуместны и кощунственны. На наш взгляд, отношение М.А.Расулзаде к фашизму - ответ внуку фашиста Никола и последователям соратника Гитлера - Нжде.

А между тем лелеемая армянами идея "цехакрон” (армянство) - политическая идеология, основанная на расовой дискриминации. Эту идею армяне продвигали как в советское время, так и в последующие времена. В этом смысле нет никакой разницы между экс-президентом Армении Сержем Саргсяном и нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Им обоим с детства прививали идеи фашизма и ненависть к тюркам. Людям, проникшимся враждой и ненавистью, не привыкать лгать.

В заключение хотелось бы привести названия армянских батальонов, воевавших на стороне фашистов во Второй мировой войне: 808-й батальон - сформирован в июле 1942 года в Польше, командир - Кучер, 809-й батальон - сформирован 29 августа того же года в Польше, командир - Герман Беккер, 810-й батальон - сформирован в 1942 году в Польше, 813-й батальон - сформирован в 1943 году, 814-й батальон - сформирован в 1943 году, 815-й и 816-й батальоны - сформированы в 1943 году в Польше, I / 125 армянский батальон - сформирован в 1943 году в Украине, I/198 армянский батальон - сформирован в 1942 году в Украине и т. д. Батальоны армянского легиона принимали активное участие в наступлении фашистов на Кавказ.

И еще один факт - 9 мая президент России Владимир Путин не позвонил Пашиняну. От имени российского лидера в протокольном порядке была направлена телеграмма с поздравлениями. Пашинян и сам с горечью констатировал этот факт. И вправду, зачем поздравлять с победой внука фашиста?