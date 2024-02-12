Очередной провал формирования правительства в Нидерландах - шаг к новым выборам

Многострадальное формирование нового голландского правительства вновь оказалось под пристальным вниманием. После избрания ультраправого Геерта Вилдерса новым премьер-министром Нидерландов его партия так и не смогла создать коалицию для формирования правит

Многострадальное формирование нового голландского правительства вновь оказалось под пристальным вниманием. После избрания ультраправого Геерта Вилдерса новым премьер-министром Нидерландов его партия так и не смогла создать коалицию для формирования правительства несмотря на многочисленные раунды политических консультаций по этому вопросу.

Последний удар нанес один из участников коалиционных переговоров. Лидер NSC Питер Омтзигт отказался от участия в коалиционных переговорах, заявив, что были утаены важные финансовые документы.

Омтзигт заявил, что был "шокирован", узнав о "реальных финансовых неудачах и рисках", описанных в документе из 20 пунктов, представленным Рональдом Пластерком, бывшим министром внутренних дел, который ведет переговоры.

В эфире ток-шоу "Умберто" Омтзигт заявил, что переговоры не потерпели крах, но: "Этот раунд закончился".

Он также признался в телеэфире, что расходы стали для него последней каплей. В своей кампании глава лидер NSC делал ставку на "хорошее управление" и "ведение политики иначе", и этом изначально были серьезные сомнения по поводу вступления в коалицию под руководством Геерта Вельдерса.

Вилдерсу не заставил себя ждать с ответом, он заявил о своем недоверии к решению, принятому правоцентристом Омтзигтом.

"Невероятно и разочаровывающе", - написал Вилдерс на сайте X. "Нидерланды хотят этот кабинет, а теперь Питер Омтзигт сдается".

По словам Геерта Вилдерса, Омтзигт повел себя "довольно неуважительно". Лидер PVV назвал "странным, что человек, который считает, что в новой административной культуре мы придаем большое значение институтам, отправил [лидеру переговоров по формированию] текстовое сообщение, а затем не явился", - сказал Вилдерс в интервью NOS.

Лидер VVD Дилан Йешилгёз сказала, что она "очень удивлена", и призвала партии вернуться за стол переговоров, а лидер BBB Каролин ван дер Плас назвала это "полной неожиданностью".

Омтзигт отклонил приглашение провести следующий раунд переговоров в среду и сказал, что будет ждать, пока Пластерк отправит свой отчет в парламент, который должен быть представлен к следующему понедельнику. Депутаты будут обсуждать его выводы в течение следующей недели.

В целом ситуация в Нидерландах, похоже, вступает в новую стадию политической турбулентности из-за того, что есть расхождения не только по вопросам иммиграции, но и финансов. Если стороны не смогут найти компромисс и общий язык, действующему правительству придется проводить новые выборы, а репутация Геерта Вельдерса пострадает, поскольку ответственность за формирование правительства сейчас лежит на нем - у общественности сложится мнение, что он не такой уж эффективный управленец, каким он себя выставляет.

В случае новых выборов, по прогнозам, Велдерс окажется единственным бенефициаром, поскольку его партия, как ни парадоксально, получит еще больше голосов, чем раньше.

Роб Джеттен, лидер выходящей из коалиции партии D66, также оспорил заявления Омтзигта о государственных финансах. "Если вы уходите от коалиционных переговоров, когда ситуация становится немного сложнее, это ставит вопрос о том, насколько вы способны взять на себя ответственность в последующие несколько лет", - сказал он в эфире ток-шоу Op1.

Теперь Рональду Пластерку предстоит решить, сформировать ли правительство меньшинства с тремя партиями, пригласить левую партию GroenLinks-PvdA к формированию правительства или сдаться и назначить новые выборы.

Однако второй вариант вызывает беспокойство у Дилан Йешилгёз (VVD). Она заявила, что ее партия не пойдет на коалицию с GroenLinks-PvdA, поскольку считает, что избиратели однозначно поддержали правое правительство. По ее мнению, компромисс подразумевает поддержку VVD левых партий в правительстве меньшинства, не входящем в основную коалицию. Левые партии, конечно же, не заинтересованы в этом.

Хотя GroenLinks-PvdA заявили, что они открыты для формирования правительства, но поставили определенные условия. В частности, потребовали серьезные уступки со стороны других партий по таким вопросам, как изменение климата и социальная справедливость.

Аналитики прогнозируют, что хотя формирование правительства занимает довольно много времени, это все еще "первые дни", и предыдущие правительства были успешно собраны после нескольких месяцев обсуждений. Последняя голландская коалиция была сформирована за рекордные 299 дней.

Но ситуация, похоже, становится все более неприемлемой для политических кругов Нидерландов - стороны движутся к новым выборам после 3 месяцев безуспешных переговоров.



Джамал Мустафаев