Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту

Армения и армяне по обыкновению в трудную минуту предавали государства, перед которыми некогда заискивали и у которых искали поддержку. Это подтверждают события последних двух столетий. На протяжении истории они предавали Османскую Турцию, каджаров, царск

Армения и армяне по обыкновению в трудную минуту предавали государства, перед которыми некогда заискивали и у которых искали поддержку. Это подтверждают события последних двух столетий. На протяжении истории они предавали Османскую Турцию, каджаров, царскую Россию, СССР.

Вот и на сей раз ушлые соседи спешат погреть руки на чужой беде, а именно, при первой же представившейся возможности выйти из-под опеки России и броситься в объятья Европы. 9 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию. Как сообщается, он примет участие в форуме “Амбиции: Армения-Франция” в Париже. В рамках визита члены правительств двух стран обсудят вопросы развития и расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Закулисье визита Пашиняна во Францию

Очевидно, что визит главы правительства Армении во Францию на фоне нынешней напряженности между Западом и Россией отнюдь не случаен. Вне всяких сомнений, этот визит будет беспокоить, в первую очередь, правящие круги России, поскольку Армения считается форпостом России на Южном Кавказе. Франция критикует военные действия России в Украине. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил уверенность в победе Украины над Россией, сравнив при этом действия российской армии в Украине с теми, что имели место в Алеппо и Грозном. "Значительная часть этих городов была уничтожена российской артиллерией и авиацией, погибли тысячи людей”, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Франции.

Никол Пашинян

Визит Пашиняна во Францию можно расценивать как демарш против России. Армянская газета “Грапарак” отмечает, что в свете тайных переговоров Армении с Европой и США, Россия обеспокоена антироссийским поведением своего союзника. "По нашим данным",- пишет издание, - "Российские силовые структуры ведут активный мониторинг армянских СМИ. Особое внимание они уделяют отношению представителей власти к российско-украинскому конфликту. С этой целью они следят за официальными СМИ и готовят обзор”.Согласно результатам мониторинга, в Армении пестуется антироссийская агитация. Отмечается, что представители армянского истеблишмента заняли откровенно антироссийскую позицию. “Россия больше не будет терпеть двойные игры Пашиняна", - пишет армянское издание.Армения хочет погреть руки на российско-украинском противостоянииВ свете сложившихся реалий, Армения, позабыв о своем союзнике - России, спешит заручиться поддержкой Запада.Власти Армении и ранее прибегали к подобного рода действиям. Щедро спонсируемые Западом, Пашинян и его сподвижники неоднократно прибегали к антироссийской риторике.Вместо того, чтобы обсудить возникшую ситуацию с Россией, Пашинян спешно направился во Францию вести переговоры за спиной своего благодетеля. Напомним, что до прихода к власти Пашинян придерживался откровенно антироссийской позиции. До апреля 2018 года выступал против Евразийского экономического союза и ОДКБ. Однако, заняв пост премьер-министра, тотчас переобулся и стал превозносить роль Москвы, отвернувшись от Запада. После прихода к власти Пашиняна Армения оказала помощь главе сирийского режима Башару Асаду. Тогда США, критикуя этот шаг официального Еревана, заявили, что Армения тем самым помогает диктатору, который является врагом своей нации.

Признания Пашиняна в любви к России

7 апреля 2021 года Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что отношения с РФ были и будут приоритетными для правительства Армении: “Что касается отношения к России, то это было и будет приоритетом для правительства Армении. Союзнические отношения между Арменией и Россией будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековой дружбы между нашими народами”.

Власти Армении вновь обивают пороги западных союзников, заискивая перед ними. Впрочем, это вполне соответствует лицемерной сущности армян. Испокон веков они предавали своих благодетелей, вонзая нож в спину, выступали с территориальными притязаниями и зарились на чужое. Никол Пашинян, как носитель этой идеологии и тенденций, показал свое истинное лицо. Очевидно, что Армения и армяне ненадежны. Они всегда бегут с корабля первыми...