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Observer: Запад допустил ошибки в подготовке украинских военных и долго тянул с оснащением ВСУ

Observer: Запад допустил ошибки в подготовке украинских военных и долго тянул с оснащением ВСУ Ошибки, допущенные Западом при подготовке солдат ВСУ, в немалой степени объясняют медленные темпы украинского контрнаступления и отсутствие значительных результатов.
Аналитика
24 июля 2023 г. 03:47
Observer: Запад допустил ошибки в подготовке украинских военных и долго тянул с оснащением ВСУ

Ошибки, допущенные Западом при подготовке солдат ВСУ, в немалой степени объясняют медленные темпы украинского контрнаступления и отсутствие значительных результатов.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету Observer, об этом утверждает старший научный сотрудник по вопросам ведения войны на суше Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

На протяжении двух месяцев украинские войска пытаются пробиться через плотно укрепленные оборонительные позиции и прорвать так называемую "линию Суровикина", пишет Уотлинг в статье "Запад должен сосредоточиться на подготовке войск Украины, иначе нам придется расплачиваться".

О том, что необходимо украинцам для проведения успешных наступательных операций, в западных столицах было известно уже в конце прошлого лета - это артиллерия, инженерные средства, тактическая ПВО, средства подвижной защиты (машины пехоты и т. д.) и штабная подготовка. Пушки, снаряды и БТРы украинцы получили в достаточном количестве.

Инженерные средства и тактические средства ПВО - в меньшем объеме.

Многомесячные задержки дали российским войскам время на создание оборонительной линии, что значительно усложнило задачу украинцам. Украинские войска получили около двух месяцев на освоение множества западных систем, находящихся в разном состоянии готовности, и на подготовку своих военнослужащих для решения очень сложных задач.

Главная же проблема, по мнению Уотлинга, по-видимому, заключается в том, что обучение сил ВСУ проходит по западным моделям, требующим определенной структуры и, главное, времени, которого у украинцев нет.

Эти бюрократические ограничения высвечивают серьезную проблему для партнеров Украины. Западные военные с начала войны сумели адаптировать свои методы взаимодействия с ВСУ.

А вот в столицах бюрократы и дипломаты по-прежнему работают по лекалам мирного времени несмотря на то, что от исхода противостояния России и Украины зависит будущее европейской безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Observer: Qərbin Ukrayna ordusunu hazırlamaqda yol verdiyi səhvlər əks-hücumun yavaş tempini izah edir

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