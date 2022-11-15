О лицемерии Франции и сказках Макрона

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Законодательный орган Франции продолжает неуважительно относится к своим избирателям. Сенат страны жертвует интересами государства ради армянского лобби. Верхняя палата французского парламента в очередной раз продемонстрировала, как, не уважая международное право, поддерживает террор, конфликты, оккупацию и является сторонником геноцида.

Сенат, в очередной раз, демонстрируя открытое неуважение к нормам и принципам международного права, принял предвзятую и несправедливую резолюцию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

До этого здесь уже проходила антиазербайджанская резолюция - 25 ноября 2020 года, Национальная ассамблея принимала аналогичное решение 3 декабря 2020 года.

Согласно конституции Франции, вопросы безопасности, обороны и внешней политики находятся в ведении непосредственно правительства, а точнее президента страны, правильнее было бы расценивать эти документы в качестве резолюций Елисейского дворца.

Таким образом власти Франции, глава государства Эмманюэль Макрон продают интересы избирателей в угоду армянского лобби.

Очевидно, Елисейский дворец, вместо того, чтобы способствовать процессу мирного сосуществования, нормализации отношений, необоснованными претензиями оказывает политическое давление на Азербайджан, который обеспечил свою территориальную целостность и борется за суверенитет. Это также можно расценить как политический террор официального Парижа.

Макрон делает парламент соучастником в нарушении международного права.

Макрон и в этот раз по традиции перед принятием Сенатом решения позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора он говорил о "нейтральном посредничестве", желании Франции "внести свой вклад" в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и т.д. Конечно же, Макрон не искренен, в противном случае он уважал бы территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Этим поведением Макрон продемонстрировал, что прошел армянскую школу. Вспоминается знаменитая фраза Пушкина “Ты вор, ты раб, ты армянин!“. Эти слова также можно отнести и к Макрону. Вежливо общаться при встрече с президентом Азербайджана, а затем наносить удар в спину - это низко. Этим больше всего он предает Францию, потому что в связи с этим доверие к официальному Парижу, Елисейскому дворцу в будущем снизится.

Девиз Франции “Свобода, Равенство, Братство", деградировавший после прихода к власти Макрона, применяется только к христианам. Такая политика макроновской Франции рождается из ненависти к мусульманскому миру. С его приходом ко власти во Франции сеются семена ненависти к мусульманам, независимо от их гражданства. Создается впечатление, что официальный Париж, прикрываясь интересами армян, пытается отыграться на Азербайджане за поражение, понесенное в Африке.

Сенат Франции также нарушил международные нормы. Он проявил неуважение к подписанному с Азербайджаном документу, а следовательно, взятым на себя обязательствам. Подобный шаг напоминает поведение представителей древнейшей профессии. Резолюция против Азербайджана противоречит "Договору о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве", подписанному между двумя государствами 20 декабря 1993 года.

Франция дискриминирует Азербайджан не только в политических и правовых рамках. Неоднократные нападения радикальных армянских групп, проживающих во Франции, на посольство Азербайджана в Париже и неспособность Франции принять какие-либо меры для предотвращения этого еще раз доказывают, что они покровительствуют армянскому вандализму, занимают открытую враждебную позицию по отношению к Азербайджану. Официальный Париж демонстрирует избирательный подход к Азербайджану, не выполняя своих международных обязательств по Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, таких как защита дипломатического представительства от любых нападений и нанесения ущерба и принятие необходимых мер для предотвращения нарушения спокойствия или оскорбления чести представительства.

Одной из основных причин того, что армяно-азербайджанский конфликт, являющийся главной угрозой безопасности в регионе Южного Кавказа, не был урегулирован в течение почти 30 лет, является стремление Франции, выступавшей в качестве международного посредника в переговорном процессе, сохранить статус-кво, основанный на оккупации с стороны Армении.

Официальный Париж, потерпевший неудачу в Африке, Алжире, Мали, Ливии, теперь через Армению пытается совать нос в дела Южного Кавказа. Резолюцией, направленной против территориальной целостности Азербайджана, он стремится позиционировать себя на Западе как гуманист.

Озвучивание Францией требования о выводе азербайджанских сил с территорий, отмеченных в проекте резолюции как “Лачынский коридор”, являющихся нашей международно признанной территорией, представляет собой верх наглости. Попытка Франции "быть Арменией больше, чем сама Армения" свидетельствует, что такая могущественная страна стала игрушкой в руках радикальных армян.

Макрон помогает Франции сохранить свою историческую роль государства-захватчика, торговца людьми, лицемера, порождающего межрелигиозные столкновения, совершающего геноцид, сеющего семена межэтнической ненависти, преступника.

Макрон и Сенат доказывают, что Франция не останется в истории великим, справедливым, демократическим, гуманистическим государством. Елисейский дворец этой резолюцией добавил еще одно в вереницу многочисленных преступлений Франции. То, что страна, история которой полна черных пятен, обвиняет Азербайджан в военных преступлениях, нарушении гуманитарного права, является не только лицемерием, но и неуважением к международному сообществу.

Франция, не замечающая бревна в своем глазу, ищет соринку в чужих глазах. Она стала похожа на Армению. К сожалению, армянское лобби подталкивает Францию, как и Россию, к выходу из числа ведущих государств мира.

Зверства, совершенные Францией, оккупировавшей территорию более 50 государств земного шара, разграбившей богатства этих государств, поработившей их народы на многие годы, а также преступления против человечности и военные преступления до сих пор проклинаются международным сообществом. Массовое убийство сотен тысяч мирных жителей французскими вооруженными силами в колониальные годы по признаку этнической и религиозной принадлежности - не далекая история.

Франция осталась в истории как государство-агрессор. Ее история полна крови. Этой особенностью они с Арменией схожи.

Франция 17 раз проводила ядерные испытания в районах Алжира Регган и Ин Экер. 11 из этих испытаний были подземными. Франция до сегодняшнего дня не предоставила Алжиру топографические карты местонахождения не обнаруженных химических, радиоактивных и ядовитых отходов. В то же время Франция избегает оценивания воздействия этих испытаний и отходов на местное население и выплаты соответствующей компенсации. Только на оккупированной территории Алжира Франция установила более 5 миллионов мин и до сих пор не хочет предоставить минные карты Алжиру. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает лидирующее место среди стран мира, наиболее загрязненных минами. Армения, продолжая традиции своего союзника Франции, установила на оккупированных азербайджанских землях более миллиона мин и отказывается предоставить нашей стране точные минные карты. С окончания Отечественной войны до настоящего времени, то есть за прошедшие 2 года жертвами мин стали около 270 граждан Азербайджана, ответственность за это лежит не только на Армении, но и на Франции, которая молчит об этом.

Разговоры французов, убивших более 1,5 миллиона человек во время оккупации Алжира в период с 1830 по 1962 год, о гуманитарном праве - это трагикомедия.

Франция, требующая независимости для 15-20 тыс. проживающих в Карабахе армян, отказалась предоставить автономию народу страны, являющейся по своей территории самой крупной в Африке и арабском мире. Франция, отрицающая даже само существование такой страны, как Алжир, именовала эту страну "Французский Алжир".

В 1832 году алжирское племя Эль-Уффия было вырезано ночью во сне. Были убиты 12 тыс. человек, включая женщин и детей. В 1945 году в городе Сетиф было убито 45 тыс. алжирцев, около 5 тыс. человек были арестованы, 99 человек были казнены, 64 человека приговорены к пожизненной каторге.

В столице страны, разглагольствующей о правах и безопасности проживающих в Карабахе армян, 17 октября 1961 года тысячи алжирцев вышли на митинг против французской оккупации. В результате огня, открытого французской полицией, и сбрасывания митингующих в Сену, около 1500 алжирцев были убиты, более тысячи человек арестованы. Этот инцидент попал в историю как "Резня на Сене".

В городе Париж во Франции, посчитавшей оскорбительным для армян открытие Парка военных трофеев в Баку, в "Человеческом музее" хранятся черепа 18 тыс. бойцов, убитых в колониальных войнах.

В оккупированном Францией Марокко в августе 1907 года в результате атаки, попавшей в историю как "Битва при Касабланке", в течение 2 дней были убиты около 3 тыс. марокканцев. В 1961 году были убиты около 5000 тунисцев, требовавших закрытия военной базы Франции в Тунисе. 29 ноября 1947 года в результате погрома во Вьетнаме французы варварски убили сотни вьетнамцев, включая 170 женщин и 157 детей. Во время этого погрома, к ходе которого были сожжены около 400 домов, вьетнамские женщины до убийства подверглись насилию.

В 1994 году Франция под видом "создания зоны безопасности" провела в Руанде военную операцию. В результате вооруженные силы Франции и примкнувшие к ним представители одной из конфликтующих сторон убили более 800 тыс. членов племени тутси.

Франция, при каждой возможности озвучивающая требования о территориальной целостности Армении, продолжает оккупировать Майотту, входящую в территорию Союза Коморских островов. Генассамблея ООН в 1994 году вновь подтвердила суверенитет Федеративной Исламской Республики Коморы над островом Майотта, и тем не менее, Франция уклоняется от исполнения резолюции. Более того, не отказываясь от колониальной политики, не предоставляет свободу Новой Каледонии, долгое время борющейся за независимость.

Эммануэль Макрон – губитель будущего Франции. Выводя свою страну из числа великих, ведя ее к краху на международной арене, он ускоряет этот процесс.