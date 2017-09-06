"Нужно прекратить пытки мусульман в Мьянме" - МНЕНИЕ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "События в Мьянме вызывают сожаление. Происходящее в несколько отдаленной от классической исламской географии Мьянме расценивается как продолжение событий на Ближнем Востоке и мусульманском мире".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что определение происходящей в мире религиозной розни как одного из основных направлений политических процессов противоречит гуманитарным ценностям, которыми до сих пор руководствовались международные организации: "События в штате Аракан Мьянмы нужно оценивать в этом контексте. Что происходит на Ближнем Востоке, то происходит и в Аракане. Принуждение мусульман к миграции, пытки над ними недопустимы. Эти процессы осуществляются с жестокостью. Основывающие свою деятельность на правах человека, гуманитарных ценностях международные и региональные организации не должны оставаться равнодушными к этим

Хикмет Бабаоглу

событиям. Соответствующие структуры ООН, страны-члены ОИК должны предпринимать категорические шаги, чтобы в XXI не происходили такие события, считающиеся позором для человечества. Это не принимается ни одной религией. Событиями в Мьянме управляют те же центры, что управляют событиями в мусульманском мире. К сожалению, это исламофобские центры, которые определяют мировую политику. Все это недопустимо".

Руководитель центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу заявил Report, что большие государства, международные организации не высказываются в связи с этим вопросом: "Правда, некоторые государства – Турция, Иран, выразили недовольство. В России даже группа из 1 миллиона мусульман организовала митинг. Но было бы хорошо принять резолюцию на уровне Совбеза ООН. Официальные представители России все время заявляют, что в стране живет 20-30 млн мусульман. Если там живет столько мусульман, значит их интересы нужно учитывать. В отношении Мьянмы нужно применить санкции. Но по этому поводу нет мнений. Потому что это

Эльхан Шахиноглу

государство утверждает, что на территории есть террористическая организация, террористы нападают на полицейские участки. То есть якобы ведется борьба с террористической организацией. Но под видом борьбы с террористической организацией убивают мусульман. Это вызвало резонанс. Если на это не дадут адекватного ответа, такие случаи могут повториться в будущем. Глава Мьянмы Аун Сан Су Чжи некогда был удостоен Нобелевской премии мира, а сам оправдывает резню. Это напоминает президента СССР Михаила Горбачева, он тоже в начале 1990-х годов получил Нобелевскую премию мира, а после в Баку совершил резню 20 Января. В мусульманском мире нет солидарности, за исключением Ирана и России голоса протеста других не слышны. Видимо, они заняты своими проблемами. Волнения в исламском мире мешают общей реакции".