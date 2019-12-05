Нужно ли повторно платить регистрационный сбор при замене купленного онлайн неисправного мобильного телефона? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Мобильные телефоны являются одними из наиболее популярных товаров, ввозимых в Азербайджан. Согласно статданным, в 2017 году в страну было ввезено 819 тыс. 324 единиц телефонных аппаратов для сотовой или других видов беспроводной сети связи, а в 2018 году их число выросло на 7,9% до 884 тыс. единиц.

Законодательство Азербайджана предусматривает уплату госпошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых физическими лицами для личного использования. Размер пошлины рассчитывается, исходя из рыночной стоимости мобильного устройства. Калькулятор расчета госпошлины размещен на сайте Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Примечание: Согласно правилам упрощенного или льготного ввоза физическими лицами в страну через таможенную территорию товаров, не предусмотренных для производственных или коммерческих целей, физическое лицо обладает правом льготного переноса через таможенную границу однотипных товаров, предназначенных для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию Азербайджана один раз в календарный месяц, общая таможенная стоимость которых не превышает сумму в эквиваленте 1500 долларов США. В то же время физическое лицо имеет право привезти в страну не предназначенные к производству или коммерческой деятельности товары без уплаты таможенных пошлин, если доставка осуществляется посредством международных почтовых отправлений либо посредством компаний-грузоперевозчиков в течение 30 дней, а таможенная стоимость самого товара не превышает сумму в эквиваленте 1000 долларов США. Если общая стоимость импортируемых товаров превышает данный лимит, уплачивается таможенная пошлина в размере 36% разницы между суммами.

Опрос, проведенный Report среди компаний-дилеров, показал, что если после регистрации на новом телефоне выявляется производственный брак, иностранная компания-продавец заменят его на другой. Однако в этом случае для регистрации IMEI-кода нового телефона пользователь должен оплатить госпошлину во второй раз. Таким образом, покупатель несет дополнительные расходы. Учитывая, что стоимость регистрации мобильных телефонов варьируется в зависимости от рыночной цены телефона, покупатели дорогих телефонов несут большие расходы.

Эксперты говорят о нарушении прав граждан

Report опросил экспертов, чтобы выявить их отношение к данному вопросу, правовую сторону проблемы и возможные альтернативы для ее решения.

Юрист Асиф Мамедов пояснил Report, что в законе о защите прав потребителей по данному вопросу существует пробел, поскольку он не имеет большую силу воздействия с позиции вмешательства в процессы онлайн-покупок: "Согласно Гражданскому кодексу, покупатель имеет право вернуть товар низкого качества. Продавец обязан возместить расходы покупателя или заменить товар на новый. Это правило действует и для товаров, импортируемых из-за рубежа. Однако в Азербайджане введена госпошлина на регистрацию IMEI-кода ввезенных из-за рубежа мобильных телефонов. У каждого телефона свой индивидуальный IMEI-код. Поэтому при замене зарубежным продавцом бракованного телефона на новый, с уже другим IMEI-кодом, покупатель вынужден зарегистрировать его снова и, соответственно, уплатить госпошлину во второй раз".

Юрист Асиф Мамедов "За регистрацию нового телефона с другим IMEI-кодом приходится платить госпошлину во второй раз".

Директор Центра информационных систем "Мультимедиа", президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз отметил, что физическое лицо, столкнувшееся с подобной проблемой, должно получить возможность решить ее в частном порядке путем обращения в соответствующие государственные органы:

"В этом случае пользователь должен немедленно связаться с соответствующими органами и сообщить о том, что не использует неисправный телефон, устройство больше не в сети и регистрацию IMEI-кода следует отменить. После того, как IMEI-код будет удален из системы, справедливым шагом со стороны властей станет льгота при регистрации нового телефона. В этом случае покупатель может быть освобожден от уплаты регистрационного сбора во второй раз. В данном вопросе права пользователя должны быть приняты во внимание. В будущем следует создать возможность для рассмотрения подобных случаев в онлайн-порядке".

Президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз "В будущем следует создать возможность для рассмотрения подобных случаев в онлайн-порядке".

Эксперт по бизнесу и информационным технологиям Раджаб Мехтиев, в свою очередь, отметил, что если компания, продающая телефон, отправит в Азербайджан официальное уведомление о возникшей проблеме, то пользователь должен быть освобожден от повторной уплаты регистрационного сбора: "Если в заказанном за рубежом мобильном телефоне обнаружен брак, то ущерб должна оплатить компания-продавец, так как покупатель потерял время и средства, нарушены его права. Поэтому клиент должен обратиться в компанию, продавшую телефон, за получением компенсации для возмещения нанесенного ущерба. Если компания не отвечает на запрос, покупатель имеет право подать на нее в суд.

Другое решение заключается в том, что компания-продавец должна направить официальное уведомление в Азербайджан, предоставить документацию о том, что бракованный телефон был куплен у них, таким образом, они несут ответственность за проблему и за его замену. В этом случае соответствующие органы должны удалить IMEI-код из системы и зарегистрировать новый код. Я считаю, что гражданин должен до конца отстаивать свои права в этом вопросе".

Эксперт по бизнесу и информационным технологиям Раджаб Мехтиев "Гражданин должен до конца отстаивать свои права".

Эксперт по ИКТ Эльшад Юсифли указал на необходимость строго механизма контроля над процессом в целях освобождения пользователя от повторного регистрационного сбора: "На регистрацию импортируемого телефона дается месяц. В течение этого периода покупатель имеет возможность протестировать телефон и вернуть его без регистрации при обнаружении брака. При возникновении проблем после регистрации вы также можете обменять телефон, но в этом случае придется платить за новую регистрацию, поскольку IMEI-код нового телефона отличается".

Уплата пошлины во второй раз является дополнительным расходом для пользователя. Однако очень сложно контролировать применение механизма, который мог бы устранить эту проблему. Можно удалить IMEI-код из системы и зарегистрировать новый телефон на льготных условиях. Для этого пользователь должен предоставить в соответствующие органы документы, подтверждающие покупку и обмен телефона".

В ответ на запрос Report в Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий заявили, что если IMEI-код телефона меняется при замене какой-либо детали, что подтверждается соответствующими документами, плата за регистрацию нового кода не требуется. В случае замены самого мобильного устройства, следует платить госпошлину за его регистрацию.

В Государственном таможенном комитете сообщили Report о том, что при реэкспорте с таможенной территории товаров, ранее импортированных на территорию Азербайджана, уплаченные за них таможенные пошлины возмещаются при трех условиях:

1. Если в момент ввоза выявляется, что товар бракован или не соответствует условиям сделки;

2.Когда товары предназначены для возврата отправителю или назначенному им другому лицу;

3. В случае, если товары не подвергались операциям обработки и не использовались на таможенной территории, и если реэкспорт осуществляется в течение срока в 1 год, установленного ст. 128.3 Таможенного кодекса.

Каковы пути выхода?

Эксперты сходятся во мнении, что повторная уплата государственной пошлины за регистрацию нового телефона при замене продавцом бракованного товара не отвечает интересам потребителей, которые вынуждены нести дополнительные расходы. Решение данной проблемы возможно. Здесь всего лишь требуется координация усилий нескольких госструктур в целях создания механизма контроля, который бы обеспечивал решение проблемы путем удаления из системы IMEI-кода импортированных мобильных телефонов, в которых выявлен брак, и повторной регистрации новых без ущерба для потребителя.