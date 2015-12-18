​Новый союз мусульман - не все сплотились в борьбе с терроризмом - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Два дня назад объявили о создании союза мусульманских государств по борьбе с терроризмом.

В коалицию вошли Саудовская Аравия, Турция, Египет, Пакистан, Иордания, Тунис, Катар, Ливия, Мали, Марокко, Сомали, Сьерра Леона, Судан, Коморские острова, Мавритания, Нигер, Нигерия, Йемен, Габон, Мальдивские острова, Гвинея, Палестина, Чад, Того, Джибути, Сенегал, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Бангладеш, Бенин, Ливан и Кувейт.

Турция заявила о готовности проводить военные учения для сил, которые будут бороться с терроризмом.

Власти Малайзии же отметили, что поддержат борьбу с терроризмом, однако участвовать в военных операциях не будут.

Инициатором создания союза выступила Саудовская Аравия.

США и Германия поддерживают создание подобного союза. По словам представителя Госдепартамента, они на протяжении долгих лет призывали страны региона к его созданию.

По информации, в международную коалицию по борьбе с террористическим ИГ входят 65 государств. Представленные в данном союзе государства в то же время являются членами указанной коалиции.

Кстати, многие из них также являются членами Лиги арабских государств. Кроме того, все они представлены в такой структуре, как Организация исламского сотрудничества.

В членстве созданной в 1945 году Лиги арабских государств на данный момент насчитывается 22 государства: Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Йемен, Кувейт, Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания, Судан, Сомали, Палестина, Джибути и Коморские острова.

Эти государства также входят в членство Организации исламского сотрудничества.

Как видно из списка новосозданного мусульманского союза и членов лиги, несмотря на членство в различных организациях одних и те же государств, проводимая ими борьба с терроризмом не считается достаточной. Вполне возможно, что это зависит от сути или же устава указанных организаций. Однако, главное в борьбе с терроризмом - результат. А результата пока нет.

Территориальная целостность Сирии и Ирака полностью нарушена. Правительства этих государств не могут повлиять на процессы. Нарушенные в них политическая и экономическая стабильность продолжают серьезно сказываться на соседних государствах и регионе в целом.

Поэтому, в указанной статье мы попытаемся ответить на вопрос, чему послужит создание мусульманского союза.

Когда 10-15 лет назад говорили о "проекте Ближнего и Среднего Востока" США, страны региона отнеслись к этому не серьезно.

Согласно указанному проекту, в одной части мира должен был происходить процесс демократизации, обеспечиваться права человека, в том числе права женщин, проводиться экономические и политические реформы. Тогда данный документ был одобрен лидерами стран региона.

Во время переизбрания Барака Обамы на пост президента США в 2012 году он выдвинул лозунг "Изменимся". Можно было предположить, что лозунг

был адресован Обамой гражданам своей страны или же обществу. Не исключалось также, что лозунг был выдвинут именно с этой целью. Однако, стало заметно, что изменение в основном касается Среднего Востока.

Вслед за ними расшаталось общество и власть монархов в Саудовской Аравии, Бахрейне, Марокко, Иордании, Кувейте. В этих странах процессы были предотвращены. Однако в Сирии и Йемене изменения произошли совершенно иначе.

Видимо, лозунг "Изменимся" можно больше отнести к арабским государствам.

Сейчас картина на Среднем Востоке приблизительна следующая - существование Ирака и Сирии как государств находится под угрозой. В результате военного переворота в Египте нарушена политическая стабильность. На территории Ливии действует несколько властей, и ее раскол вполне возможен. В Йемене царит безвластие. В Тунисе относительное спокойствие и т.д.

Следует также отметить, что большинство террористических организаций в регионе связывают с арабами.

С этой точки зрения возникла необходимость в создании нового и обширного военного союза арабских государств, нуждающегося в поддержке мировых держав.

Значит, в представленных в союзе государствах положение оставляет желать лучшего и ничем не отличается от остальных. В качестве примера можно привести Ливию, Сомали, Судан, Нигер и Нигерию.

Находящиеся в мусульманском союзе страны могут ожидать такие опасности, как нарушение территориальной целостности, уничтожение государственности, смена государственного строя и власти. Кстати, это относится и к оставшемуся в стороне от союза Ирану.

Правда, некоторые стараются связать это с исламскими течениями, однако, начатый процесс выглядит неотвратимым. Придавать ему религиозный окрас было бы слишком наивно.

Безусловно, основной целью указанного союза является ИГ. Новый союз, в том числе арабские государства, защищают также территориальную целостность Ирака и Сирии.

Запад является союзником новой организации. Наряду с этим, НАТО не направит в Сирию сухопутные войска для борьбы с ИГ.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, коалиция не входит в планы союзников НАТО: "США обладают ограниченным количеством подразделений спецназа. На переднем плане стоит укрепление местных сил. Это - не легкое решение, однако оно было единственным выбором".

Как заявил генсек НАТО, нынешний конфликт не является противостоянием Запада и исламского мира: "Это - борьба против экстремизма и терроризма. На передовой линии в этой борьбе - мусульмане. Большинство жертв и сражающихся с ИГ - мусульмане".

Таким образом, в большинстве своем состоящий из арабских государств союз объявил себя.

В борьбе с терроризмом они будут бороться вместе с Западом. Есть вероятность возникновения коалиции, которую хочет создать Кремль. В нее входят Иран, режим Башара Асада, "Хезболла" в Ливане и склонный к вхождению в данный союз Гейдар аль-Ибади в Багдаде. Что же касается Китая и Индии, они маневрируют между блоками.

Таким образом, основные политические игры в мире происходят на территории арабских государств. Считается, что эти игры говорят об их переходе к новому общественно-политическому, экономическому этапу. Либо арабские государства пойдут на реформы во всех сферах, либо их территории станут похожи на Ирак и Сирию. Поэтому, возникают предположения, что данный союз создан, чтобы уберечься от разрушений и раскола.

Страны Средней Азии должны активно подключиться к подобным процессам. В качестве причины можно привести отношения с Кремлем.

Азербайджан - государство, страдающее как от терроризма, так и от оккупации. Уже на протяжении долгих лет официальный Баку заявляет об этих вопросах на международном уровне. Однако, ни Запад, ни Кремль не принимают значимых шагов для устранения последствий этого. Поэтому, можно предположить, что оставшись при своем мнении, Азербайджан будет поддерживать борьбу с терроризмом.

В заключение хочется отметить, что мировое сообщество продолжает страдать от действий таких террористических организаций, как ИГ, "Аль-Каида", "Талибан", "Хезболла", "Боко Харам". Маловероятно, что носовозданный союз добьется успеха в борьбе с подобными группировками. Так как не все сплотились в борьбе с терроризмом. А это не исключает вероятности использования террористов одним блоком против другого...