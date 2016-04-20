​Новый предлог для военной помощи сепаратистам - армяне России подарили Карабаху "автобус" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Армянам, проживающим на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, под различными предлогами оказывается гуманитарная помощь.

Как сообщают армянские СМИ, армянская община России проявляет в данном направлении наибольшую активность. Вчера оренбургские армяне передали в качестве подарка проживающим в Нагорном Карабахе армянам один автомобиль, а армяне города Альметьевск Татарстана - пассажирский автобус и машину скорой медицинской помощи марки "УАЗ".

Учитывая тот факт, что при доставке автомобилей на территорию Нагорного Карабаха они не прошли соответствующего осмотра, нет гарантии, что в них не было оружия и боеприпасов.

Не секрет, что Армения удерживает Нагорный Карабах под оккупацией за счет всесторонней помощи своих покровителей и поэтому в этом нет ничего сверхъестественного. Опыт прежних лет показывает, что и раньше под видом "гуманитарной помощи" Россия оказывала армянам в Карабахе помощь вооружением. Именно в то время Азербайджан защищал Нагорный Карабах охотничьим ружьем.

Хотя при нынешней ситуации подобная помощь не представляет для Азербайджана серьезной проблемы, все же стоит уделить внимание данному вопросу. Другими словами, эта акция российских армян немного настораживает человека.

Отметим, что в последние дни армяне проводят в Ереване различные акции протеста против России.

Учитывая, что помощь в основном оказывается из Москвы, можно предположить, что данные выступления согласованы. Это доказывают характер акций и сделанные там заявления...

Одна из аналогичных акций прошла перед посольством России в Армении, на которой звучали требования приостановить продажу Россией оружия Азербайджану.

Поэтому можно предположить, что подобная "гуманитарная помощь" (доставленные автомобиль, машина скорой помощи) оказывается с согласия Москвы, чтобы смягчить протест армян.

Кстати, члены комиссии по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренних дел парламента Армении намерены посетить 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Они ознакомятся с вопросом оснащения данной базы современным оружием. Следует напомнить, что в достигнутой сторонами в 1994 году договоренности есть соответствующий пункт, согласно которому, Россия обязалась взять на себя вопрос оснащения данной военной базы, которая будет защищать также Армению.

Таким образом, Армению и армянских боевиков в Карабахе по-прежнему оснащают военной техникой и боеприпасами. В качестве примера можно привести "подарки", доставляемые на оккупированные территории Азербайджана из Оренбурга и Татарстана. Поэтому не исключается, что в ближайшее время Армении вновь будет оказана аналогичная помощь.