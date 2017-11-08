Новый план против Ирана и "Хизбаллы" - может начаться третья ливанская война - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Можно сказать, что все население арабского полуострова составляют арабы, как будто кто-то выделил братьям земли и создал государство.

Самое большое среди них – Саудовская Аравия.

Королевство либо напрямую, либо косвенно находится в центре событий, происходящих в заливе или же вокруг него.

Было бы наивно считать случайным совпадением одновременный арест 54 миллиардеров и влиятельных лиц в Саудовской Аравии и отставку премьер-министра Ливана Саада аль-Харири, нашедшего убежище в Королевстве.

Так как в нынешней ситуации невозможно оценить или представить отдельно друг от друга процессы, происходящие на Среднем Востоке. События в регионе либо связаны друг с другом, либо влияют друг на друга.

Пять лет назад последовательно и довольно быстро произошли события в Египте, Тунисе, Ливии и Сирии. Возникло такое впечатление, что эти события охватят всю Африку и Средний Восток, как эффект домино. Однако, на данном этапе развитие и расширение событий было предотвращено.

О своей отставке премьер-министр Ливана С. аль-Харири заявил в своем выступлении в эфире 4 ноября. Он отметил, что ситуация в стране на данный момент напоминает атмосферу, когда покушались на его отца. Выступая на телеканале, премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что может повторить судьбу отца.

Он выступил с резкой критикой в адрес Ирана и поддерживаемой им организации "Хизбаллы", обвинил официальный Тегеран во вмешательстве в отношения арабских государств. С. аль-Харири также подчеркнул, что чувствует подготовку провокации против него.

В декабре 2016 года, разделив власть с президентом Мишелем Ауном, он вновь стал премьер-министром. В 2009-2011 гг. С. аль-Харири занял пост главы правительства. В ноябре 2016 года вновь приступил к деятельности в качестве премьер-министра и обещал для Ливана новую эру.

А президент поддерживает "Хизбаллу", обвиняемую в международном суде в убийстве бывшего премьер-министра страны Рафика аль-Харири.

Следует также отметить, что после того, как в 2005 году был убит отец С. аль-Харири, появилась возможность для становления его премьер-министром. После смерти отца он перешел в состоящий в основном из суннитов блок "Будущее", ("аль-Мустакбаль"), а затем, по причине общего краха в Ливане, объединился с другими партиями.

Кстати, Рафик аль-Харири был премьер-министром Ливана в 1992-1998 и 2000-2004 гг., и, спустя некоторое время после отставки, 14 февраля 2005 года был убит в результате покушения.

В 2011 году спецкомиссия ООН объявила результаты расследования, связанного с убийством бывшего премьер-министра Ливана Р. аль-Харири. В документе отмечается, что покушение против бывшего премьера было запланировано и осуществлено группой "Хизбалла". Некоторые источники отмечают, что убийство было "заказано" в феврале 2005 года Верховным руководителем Исламской Республики Иран аятоллой Сейидом Али Хаменеи, и по этой причине в его отношении выдвинули обвинение.

По мнению Ирана, Р. аль-Харири был агентом Саудовской Аравии. По этой причине, его смерть могла быть выгодна "Хизбалле" в Ливане.

В отчете есть доказательства, что аятолла Хаменеи отдавал приказы командованию Корпуса Стражей Исламской революции. Согласно обвинительному документу, атаку на премьер-министра осуществила группа пол руководством двоюродного брата Мугнии Мустафы Бедреддина.

Напомним, что Имад Мугния был убит при неизвестных обстоятельствах спустя некоторое время после убийства Р. аль-Харири. Про его убийство также высказываются различные предположения.

В смерти Р. аль-Харири, наряду с иракским правительством и "Хизбаллой", выдвигались версии главной роли президента Сирии Башара Асада, а также его двоюродного брата, главы сирийской разведки тех времени Асафа Шовкета.

Президент Мишель Аун после заявления С. аль-Харири об отставке призвал все политические силы в стране сохранять спокойствие, безопасность и национальное единство. Это оценивают и как официальное отношение президента к отставке премьер-министра.

Лидер "Хизбаллы" Сейид Хасан Насруллах в отставке С. аль-Харири обвинил Саудовскую Аравию: "Если Харири действительно хотел подать в отставку, должен быть вернуться в Ливан и проинформировать президента об этом".

Западная пресса сообщает, что премьер-министр в спешке покинул Ливан. Он был предупрежден о подготовке покушения на него. Некоторые источники же отмечают, что его о покушении предупредила Саудовская Аравия при помощи спецслужб США или Израиля.

Отставка С. аль-Харири не считается обычным явлением. Ряд источников полагает, что это продуманный шаг. Предполагается, что США до начала непосредственных боев в Газе, Ливане, на сервер Ирака и Сирии приступили к созданию пехотного войска из сил, связанных с Хафтером в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Ливии. Это войско из 50 тыс. военнослужащих положит конец наличию "Хизбаллы" в Ливане.

Подавший в отставку С. аль-Харири 7 ноября покинул Саудовскую Аравию и отправился в столицу ОАЭ Абу-Даби. Он встретится с наследным принцем ОАЭ, заместителем Верховного главнокомандующего Мухаммадом ибн Зайдом аль-Нахайяном.

Иранские источники сообщают, что советник Хаменеи Алиакбар Велаяти тайно встретился с С. аль-Харири. На встрече недавно вернувшийся из Саудовской Аравии С. аль-Харири попросил у А. Велаяти выхода Ирана из Йемена. А. Велаяти не встретил это положительно. Предполагается, что после этого ответа С. аль-Харири отправился в Саудовскую Аварию, и сообщается, что там по желанию окружения короля подал в отставку.

В этом вопросе Саудовская Аравия также обвиняет Иран. Министр иностранных дел королевства Абдул аль-Джубейр обвиняет Тегеран в нанесении урона безопасности соседних государств: "Иран наносит урон безопасности соседних государств, угрожает международному миру и безопасности. Мы не допустим ничего, что угрожает нашей национальной безопасности".

Как видно из приведенной информации, процессы на Среднем Востоке не остановятся на приходе к власти в Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Всем известно, что "Хизбалла" в Ливане была создана Ираном. Они считаются вооруженной группировкой Тегерана в регионе. В сирийских событиях явно прослеживалась роль "Хизбаллы", линия Ирана. Их совместная деятельность в будущем может еще больше угрожать безопасности Израиля и Саудовской Аравии.

Для предотвращения этой предполагаемой угрозы, в первую очередь, в Ливане в той или иной форме должна нарушиться политическая стабильность, возникнуть кризис власти, в том числе правительственный. Ливан же соседствует с Сирией и Израилем. Так, нарушение стабильности в этой стране может ослабить деятельность "Хизбаллы" в Сирии и угрозу Израилю. Иными словами, сила Ирана в Сирии ослабнет, у Израиля же станет меньше на одного угрожающего.

Наконец, мы почувствовали необходимость напомнить здесь о ливанских войнах. Первая ливанская война началась в 1982 году. В 2000 году завершилась выходом Израиля с юга Ливана. Вторая ливанская война произошла между израильской армией и контролирующей юг Ливана "Хизбаллой". Она началась 12 июля 2006 года и продлилась до 14 августа того же года.

В каждой из двух войн присутствовала помощь Ирана. Поэтому можно предположить, что может начаться третья ливанская война с целью еще немного ослабить Тегеран, заставить его раздать свою силу. Согласно этому плану, "Хизбалла" "очиститься" с юга Израиля, а в регионе устранится его разрушительная роль. Поэтому отставка С. аль-Харири может быть первым этапом возможных событий в регионе.