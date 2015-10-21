​Новый маневр Путина относительно Сирии: Башар Асад в Кремле - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Прошлой ночью глава сирийского режима Башар Асад посетил Москву.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и Башаром Асадом.

На встрече обсудили вопросы продолжения проводимых Россией военных операций в Сирии.

По словам Д.Пескова, на переговорах приняли участие высокопоставленные должностные лица России: "Переговоры длились достаточно долго. Обсуждаемая же тема полностью ясна".

Хотя подробности встречи не разглашаются, можно выдвинуть некоторые предположения. В первую очередь хотелось бы отметить, что распространилась информация о результатах около 500 воздушных операций, проведенных Россией в Сирии с 30 сентября.

Хотя официальная Москва заявляет, что наносила удары по позициям ИГ, США и их союзники считают, что Россия наносила удары по территориям, контролируемым умеренной оппозицией. Даже распространилась информация о том, что в результате проведенной русскими 21-дневной операции были убиты 370 человек, 120 из которых мирные жители.

Кроме того, несмотря на желание Кремля, США заявили, что не намерены сотрудничать с Россией в операциях в Сирии.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, меморандум о безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии не помогает в ликвидации разногласия мнений между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, данный документ, согласованный между Пентагоном и министерством обороны России, является очень важным шагом и обеспокоенность США касательно Сирии остается, так как официальный Вашингтон считает необходимым приостановить оказываемую режиму Башара Асада военную поддержку. Д.Кибри также добавил, что в позиции США относительно потери Башаром Асадом легитимности каких-либо изменений нет.

Наряду с этим, официальные представители США не исключают косвенного участия Асада в процессе в переходный период.

Возникает вопрос, "Дали ли операции Москвы в Сирии желаемый результат?". Если верить информации, распространенной турецкой и западной прессой, положительно ответить на этот вопрос невозможно.

Западные политики и официальные лица предлагают участие государств региона, в том числе Турции и Ирана, в решении сирийского вопроса.

Вчерашний визит в Турцию помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд также вызывает интерес. Не исключается обсуждение ею в Анкаре сирийского вопроса.

Турция, так же как и другие союзники, не хотела участия Асада в правительстве, которое создадут в Сирии. Однако в позиции Анкары по данному вопросу возникли изменения. Заявив "Мы готовы к переходному процессу с Асадом", Турция повлияла на развитие событий. После этого заявления Башар Асад встретился в Москве с президентом России.

В этом случае можно выдвинуть следующие предположения по поводу причин и результатов визита в Москву главы сирийского режима:

- Стороны осознают невозможность решения проблемы путем применения силы. Другими словами, также подтверждается, что наличие России в регионе невыгодно Западу. Россия стала понимать, что воздушные операции не в ее пользу. Они стали наносить ущерб международному имиджу России;

- Была обсуждена неприкосновенность территориальной целостности Сирии. В перспективе не исключается обсуждение вопроса соседними государствами и ведущими силами;

- Может реализоваться обеспечение участия Башара Асада в переходном процессе;

- Приняв в Кремле Асада, Владимир Путин демонстрирует возможности влияния России на регион и готовится к новым маневрам;

- Обеспечение интересов Москвы в разделении Сирии на сферы влияния международных сил и роль в этом вопросе Башара Асада;

- Обсуждение обещаний, данных курдам на встрече между Путиным и Асадом.

Кстати, в России также находится лидер сирийского крыла террористического ПКК - "PYD" Селих Муслим.

Он считает, что уничтожить в этой стране ИГ без "PYD" будет невозможно и Россия должна действовать вместе с этой группировкой.

С другой стороны, распространилась информация об обещании Москвой автономии сирийским курдам.

Таким образом, московский визит Башара Асада дает основание предполагать о возникновении в Сирии новой военно-политической ситуации, которая скажется на будущем страны.