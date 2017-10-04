Новый каприз правительства Армении Кремлю - членство в Евразийском экономическом союзе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В парламенте Армении был обсужден законопроект о выходе страны из Евразийского экономического союза.

Председатель парламента Ара Баблоян сказал, что даже если Комиссия по внешним связям парламента выскажет негативное мнение относительно документа, законопроект будет сегодня рассмотрен во внеочередном порядке.

Отметим, что автором законопроекта о выходе Армении из Евразийского экономического союза является оппозиционный блок "Выход".

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование. В парламенте страны, представленном в настоящее время 105 депутатами, 79 депутатов проголосовали против документа, 10 депутатов проголосовали за него. Некоторые депутаты фракции "Выход", являющейся автором проекта, также проголосовали против документа.

Серж Саргсян

Правящие республиканцы и партия Дашнакцутюн проголосовали против выхода Армении из Евразийского экономического союза. Кстати, в парламенте Республиканская партия представлена 65 депутатами, дашнаки -7, оппозиционная "Процветающая Армения" представлена 31 депутатом, "Выход" - 9 депутатами. Абсолютное большинство на стороне правительственной фракции, поэтому принятие любого проекта зависит от них.

Считающиеся оппозицией всего лишь служат тому, чтобы придать демократическую окраску парламенту. Поэтому из обсуждений и голосований выяснилось, что вопрос о выходе из Евразийского экономического союза является шоу. В ходе обсуждений стали известны истинные намерения официального Еревана.

Депутаты правящей партии больше говорили не о вопросе, связанном с союзом, а о продаже Россией оружия Азербайджану, соглашениях между Москвой и Ереваном по природному газу и оружию.

Микаел Мелкумян

Вице-спикер Микаел Мелкумян отметил, что в этом союзе могут вынести на обсуждение вопрос о продаже российского оружия Азербайджану: "В 2015 году Россия продала Азербайджану оружия на сумму 25 млрд долларов, в 2016 году - 10 млрд, в этом году продала оружия на еще большую сумму. Поэтому нужно спросить у Москвы: Насколько это соответствует армяно-российским отношениям? Грузия покупает у Азербайджана природный газ за 200 долларов и продает населению за 240-245 долларов. Армения же покупает это топливо у России за 150 долларов и продает населению втрое дороже". Он также рассказал о значении некоммерческих финансовых средств, отправляемых из России.

М.Мелкумян, говоря о продаже природного газа населению страны по завышенной цене, безусловно, наносит удар также по нынешнему премьер-министру Карену Карапетяну. Потому что продажу природного газа в Армении контролирует возглавляемая им "Газпром-Армения". Карапетян в 2018 году также будет бороться за пост премьер-министра с нынешним президентом Сержем Саргсяном. В этих обсуждениях проявилось и противостояние между президентом и премьер-министром.

Никол Пашинян

Лидер оппозиционного блока "Выход" Никол Пашинян заявил, что после вступления Армении в союз международные резервы сократились на 40%, внешний долг увеличился на 10 %.

Депутаты также говорили о стратегическом партнерстве Россия-Армения. Обсуждение выбора между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) рассчитано на получение Арменией дополнительных средств с обеих сторон.

Тем самым власти Армении намерены получить дополнительные финансовые средства, как от спонсора ЕАЭС - официальной Москвы, так и из центра ЕС - официального Брюсселя. Игра в демократию правительства Армении в парламенте страны также служит этому. Было очевидно, что не поддерживаемый правящей партией проект не будет иметь успеха в парламенте. Обсуждение этого проекта второпях, вне повестки и в срочном порядке показало, что вопрос имеет формальный характер.

Карен Карапетян

Так что, в обсуждениях документа, предложенного фракцией, называющейся оппозицией, победителем снова стало правительство. С.Саргсян еще раз испытал своих людей в парламенте в связи с началом выборов на пост премьер-министра в 2018 году. Он продемонстрировал Кремлю свою силу в парламенте Армении. Это можно назвать месседжем Москве в связи с желанием Саргсяна стать премьер-министром.

Все равно и в России, и в Евросоюзе и в США прекрасно знают, что Армения во всех смыслах является территорией, подконтрольной России. Она может становиться членом объединений или выходить из союзов с благословения Москвы. Обсуждения подтвердили это уже в который раз.